Instagram est actuellement le réseau social en vogue, avec plus de 21 millions d’utilisateurs mensuels en France. Il se positionne comme un acteur incontournable du paysage numérique, rivalisant même avec TikTok. Pour optimiser votre expérience sur cette plateforme, découvrez des astuces pratiques et simples qui vous aideront à tirer le meilleur parti d’Instagram.

Instagram : le terrain de jeu privilégié des entreprises

Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons d’abord quelques généralités sur Instagram (IG) et son impressionnante croissance. En effet, en moins de 10 ans, Instagram est devenu un indispensable dans le quotidien de plus d’un milliard de personnes. En début d’année 2023, le réseau social a notamment recensé près de 1,3 milliard d’utilisateurs.

IG est aussi devenu une plateforme indispensable pour les entreprises et les marques, et ce, pour de nombreuses raisons :

Instagram est le 4ᵉ réseau social le plus utilisé dans le monde ;

83 % des utilisateurs affirment avoir acheté de nombreux produits ou avoir sollicité des services grâce à Instagram ;

80 % des utilisateurs suivent au moins une marque sur Instagram ;

70 % des entreprises américaines possèdent un profil IG ;

30 % des utilisateurs dans le monde sont âgés de 25 à 34 ans.

Les entreprises l’ont donc rapidement compris qu’Instagram représente une opportunité massive pour elles. Naturellement, la concurrence est féroce sur le réseau social. Pour attirer l’attention des utilisateurs, il faut innover et savoir se mettre en avant en permanence. Cela passe spécialement par une compréhension approfondie du fonctionnement de l’algorithme d’Instagram.

En résumé, que vous soyez un utilisateur individuel ou une entreprise, connaître les astuces d’Instagram peut transformer votre façon d’interagir avec cette plateforme dynamique et influente.

VOIR AUSSI : Quelles sont les techniques de storytelling pour captiver et fidéliser votre audience sur Instagram ?

Comprendre l’Algorithme d’Instagram

L’algorithme d’Instagram joue un rôle clé dans la manière dont le contenu est présenté dans le fil d’actualité, la page « Explorer », le flux de Reels et l’onglet des hashtags. Il s’appuie sur divers signaux et vos interactions pour déterminer les publications à afficher et leur ordre.

VOIR AUSSI : Quel est le pouvoir des hashtags sur Instagram?

Les meilleures astuces pour mieux utiliser Instagram

Priorisez la qualité des photos

Il est évident qu’Instagram est un réseau social conçu spécialement pour partager ses clichés. Dès lors que l’utilisateur publie sa photo, il est conscient que celle-ci sera visionnée par de nombreuses personnes.

Afin d’attirer un maximum de « followers », il faut donc faire attention à ce que vous publiiez. Évitez les photos floues, mal cadrées ou de trop mauvaise qualité. Ne lésinez pas l’utilisation d’un bon appareil photo, de filtres ou d’applications de modification d’images.

Utilisez les filtres avec parcimonie

Bien que les filtres soient tentants, leur utilisation excessive peut être contre-productive. IG dispose notamment d’une large sélection de filtres, dont certains d’entre eux sont très attractifs. Cependant, comme toute chose, il ne faut pas en abuser. Bien qu’il soit parfois intéressant de modifier un peu le rendu de sa photo, l’audience pourra rapidement se rendre compte de la surutilisation de cette fonctionnalité. Notre premier conseil, c’est d’utiliser les filtres le moins possible, voire pas du tout pour vos photos.

À la place d’utiliser un filtre, vous pouvez par exemple apprendre à mieux utiliser la lumière afin d’améliorer la qualité de vos photos. On parle évidemment de lumière naturelle et non de lampe ou de projecteur. Il est d’ailleurs conseillé d’éviter un maximum le flash. Pour des photos en intérieur réussies, il est recommandé de se poser près d’une fenêtre ou d’une ouverture quelconque qui laisse passer la lumière naturelle.

Pour les photos de nuit, préférez les sources de lumière ambiante.

Choisissez judicieusement vos Hashtags

Instagram utilise une fonctionnalité très pratique pour permettre aux utilisateurs de trouver facilement votre contenu : les hashtags. Cette fonctionnalité est obligatoire si vous souhaitez attirer plus d’audience. Vous pouvez notamment mentionner jusqu’à 30 hashtags par post.

Cependant, il faut faire preuve d’imagination avant de mentionner un hashtag. De plus, il faut s’assurer de toujours en inscrire un en rapport avec sa publication. Pour vous aider, n’hésitez pas à consulter des outils comme Tags For Likes qui recense les hashtags du moment.

Ces outils ont pour vocation de rendre le contenu plus accessible à une audience qui ne vous « follow » pas forcément, mais qui montre un intérêt pour le type de contenu que vous proposez. Il constitue donc une arme redoutable pour dénicher de nouveaux « followers ».

En revanche, il ne faut pas en abuser. Soyez raisonnables en vous limitant à 5 hashtags pertinents par publication. Il faut s’en servir uniquement pour catégoriser son contenu.

Exploitez les statistiques Instagram

Comprendre le fonctionnement des statistiques Instagram est une des astuces indispensables. Elles sont essentielles, et ce, pour diverses raisons : savoir quelles publications ont été les plus vues, commentées, partagées, etc. Mais ce n’est pas tout, car les statistiques permettent aussi de comprendre les raisons pour lesquelles les utilisateurs suivent votre contenu.

Grâce à cela, vous saurez alors ce qui fonctionne ou non. Vous pouvez mieux exploiter Instagram.

Partagez sur d’autres réseaux sociaux

L’un des atouts d’Instagram réside dans la possibilité de poster ses contenus sur d’autres plateformes en ligne. Pour ce faire, il suffit de lier tous ses comptes au profil Instagram et de cliquer sur « partager ». Cela permet d’attirer des utilisateurs présents sur d’autres médias sociaux à suivre votre profil Instagram.

Créez des publications partageables

L’algorithme récompense les publications qui sont les plus partagées ou enregistrées. Les utilisateurs participent largement à cela, car ils partagent tout ce qu’ils trouvent intéressant sur leur story ou de les envoyer en message privé. Cela va alors booster considérablement le trafic sur votre page et contribuer à attirer de nouveaux « followers ».

Dynamisez vos Stories

Faire des stories interactives vous permet de garder votre audience active et impliquée dans vos activités. C’est l’une des meilleures astuces sur Instagram afin d’interagir avec votre communauté.

Afin de faire remonter vos stories dans le fil d’actualité, il faut inciter le plus d’utilisateurs à s’engager avec elles. N’hésitez pas à utiliser des fonctions comme les quiz, les sondages ou les stickers.

Il est conseillé de poster en moyenne cinq stories par jour et pas tous en même temps. Chaque fois que vous postez une story, celle-ci remonte dans le flux. Le plus judicieux est donc d’espacer chaque story de plusieurs heures afin qu’elles remontent dans le flux à chaque fois.

Rédigez des Captions captivantes

Instagram ce n’est pas seulement des photos, mais aussi des captions et des textes.

Pour améliorer la visibilité de la publication et stimuler cette dernière, il est primordial d’utiliser des « captions ». Les captions vont inciter la conversation, ce qui fera remonter la publication dans le flux. Mais, à l’instar des hashtags, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas donner l’impression de forcer votre audience à la conversation.

Vous pouvez par exemple utiliser une intelligence artificielle pour rédiger d’excellentes captions pour vous.

Notez cet article