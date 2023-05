Grâce à Twitch, le métier de streamer est de plus en plus démocratisé. Cette plateforme de streaming permet aux « gamers » de faire de l’argent tout en s’amusant. Plus d’un a renoncé à leurs chaînes, car gagner en visibilité sur Twitch s’avère être une tâche difficile. Et ce, quel que soit l’effort consacré. Il n’y a malheureusement pas une formule magique pour réussir sur ce site de diffusions de vidéo en direct. Pour développer une chaîne prospère, il faudra travailler avec acharnement et constamment pendant et en dehors de vos flux. Voici 10 tactiques pour accroître votre influence, tout en élargissant votre communauté.

1. Définir une niche de jeu vidéo

Augmenter sa visibilité sur Twitch implique une réflexion approfondie sur le type de contenu que l’on souhaite partager. La première chose à faire consiste donc à déterminer en amont le public que vous souhaitez attirer. Choisir le type et le genre de jeu à diffuser vous sera ainsi facile.

Vous voulez percer sur Twitch ? Oubliez les streams génériques, qui consistent à proposer des contenus trop peu intéressants, comme on en trouve plein sur la plateforme. Le mieux serait de se spécialiser dans un créneau ou une niche, car cela vous aidera à vous développer plus rapidement.

En diffusant un jeu qui a déjà été partagé par d’autres streameurs, cela réduira votre probabilité d’attirer un public plus large. Votre meilleure chance est donc d’opter pour les titres de niche, notamment les moins populaires, mais qui restent très demandés. Parmi les choix que vous avez, on peut citer par exemple Assassin’s Creed Odyssey ou Call of Duty : Black Ops Cold War. Fall Guys en est aussi un excellent choix. Vous pouvez cependant utiliser twitchstrike.com pour mieux vous démarquer des autres.

Peu importe le titre de votre sélection, assurez-vous de posséder un haut de niveau de compétence. Démontrez à vos téléspectateurs vos talents, et apprenez-les ce qu’il faut faire pour éliminer efficacement les ennemis. Vous pourrez entre temps donner à vos viewers des astuces exclusives que vous seul connaissez.

2. Penser à adopter une stratégie différente, mais tout aussi cohérente

En tant que membre actif de Twitch, vous aurez probablement pu remarquer que certaines périodes sont plus agitées que d’autres. Quand la plateforme est remplie de streameurs populaires en ligne, les novices auront du mal à se démarquer. Vous pouvez cependant faire votre live à différents moments, en fonction de votre région. Entre tard le soir et tôt le matin, l’expérimentation demeure essentielle pour trouver les créneaux horaires idéaux pour vous.

Par ailleurs, mettre en valeur votre personnalité tout au long de votre stream vous aidera à vous faire ressortir. Il importe donc de créer une marque visuelle qui rendra votre chaîne reconnaissable par votre public. Établir son propre personnal branding peut sans doute prendre du temps, mais il s’agit d’un investissement rentable. Cette approche va vous aider, vous et votre chaîne, à vous distinguer dans cette pléthore de streameurs sur Twitch.

Pour attirer et fidéliser vos téléspectateurs, offrez-leur de la valeur. On veut par cela dire de ne partager rien que d’ondes positives à vos viewers. Soyez drôle, proposez des contenus divertissants et attractifs, etc. Soyez le plus original que possible !

3. Miser sur la régularité dans vos diffusions

Après avoir défini la nature de votre contenu, l’audience souhaitée et la stratégie idéale, vient le temps de programmer votre stream. Vous pouvez même utiliser le « Tableau de bord du créateur » en vue de créer un calendrier cliquable. Vos abonnés sauront ainsi vos plans de streaming. Cette technique permettra à vos abonnés d’organiser leurs horaires, de sorte qu’ils puissent regarder vos flux à temps.

Le but n’est pas de diffuser tous les jours, car cela pourrait être étouffant, autant pour vous que vos spectateurs. La cohérence reste en grande partie la clé de toute croissance. Ayez un calendrier régulier et tâchez de s’y tenir à long terme.

Mettre un vidéo direct sur Twitch deux à trois fois par semaine serait amplement suffisant pour engager votre communauté. Pour attirer plus d’audience, on vous recommande que vos flux durent au strict minimum deux heures.

4. Faire en sorte que votre streaming se démarque par son originalité

Proposer un titre accrocheur pourra aussi changer la donne. C’est en effet une bonne tactique qui vous aidera à gagner plus de spectateurs. Plutôt que de cliquer sur le stream de quelqu’un d’autre, les gens opteront pour le vôtre. Rien qu’avec un titre simple et évocateur, les streameurs chevronnés parviennent à captiver des milliers de personnes sur leurs chaînes.

En tant que novice dans le domaine, ne sous-estimez pas l’importance du titre de votre live. Gagner en visibilité sur Twitch vous impliquera à réfléchir à un titre à la fois amusant et engageant. Voici une astuce ordinaire, mais qui fonctionne bien : utiliser des questions ou des jeux de mots pertinents.

Le titre n’est pas suffisant comme élément accrocheur. Vous devez aussi faire plus que simplement personnaliser votre flux. On vous recommande fortement de soigner votre image. Par exemple, vous pourrez imiter l’apparence d’un personnage fictif, en vue de dissimuler votre véritable identité. Par cette habitude, vous proposerez quelque chose d’unique à votre public. Encore une fois, soyez original, drôle et marquant !

5. Mettre l’accent sur la qualité de votre flux

L’attrait et la qualité des vidéos que les streameurs professionnels livrent sur Twitch ne laissent vraiment personne indifférent. Ils produisent en effet des contenus engageants de haute qualité qui captent rapidement notre attention. Ils s’affichent bien soignés avec une apparence cohérente à leur marque. Tout est en effet conçu pour créer un environnement immersif pour les téléspectateurs. Dans la pratique, ils prêtent méticuleusement attention aux moindres détails et ne laissent rien au hasard.

Cela dit, vous n’avez pas à acheter le plus cher d’équipement disponible sur le marché. Avoir un excellent flux nécessite tout de même un investissement dans des matériels. Les outils qui offrent des images nettes et un son clair sont suffisamment acceptables. Avec un microphone de bon marché qui émet un bruit confus et désagréable, votre audience quittera volontairement votre live. Misez donc sur des équipements de bonne qualité, notamment pour la webcam et le micro.

Avoir un bel arrière-plan peut s’avérer être un détail subtil, mais joue un rôle important pour un flux professionnel. De même pour l’éclairage et les superpositions. Cette dernière étant une fonctionnalité qui permet d’optimiser l’image de la marque sur une chaîne de diffusion.

Lorsqu’il s’agit de diffuser des contenus en direct, la qualité de la connexion internet importe beaucoup. Votre flux est toujours retardé, interrompu dû à un faible signal, ou que les images sont saccadées. Soyez-sûr que personne ne va pas vous rejoindre. C’est frustrant pour quiconque le fait d’attendre plusieurs minutes sur un Live avant d’avoir une réponse par faute de connexion.

6. Exploiter les pouvoirs des réseaux sociaux

C’est dommage que les streameurs en herbe négligent souvent ce facteur. Les réseaux sociaux sont pourtant un outil puissant pour attirer plus de public. Comme Amouranth, une streameuse à succès, l’atteste.

« En fait, ne commencez pas sur Twitch. Je pense que si vous voulez vous lancer, vous devez avoir des followers qui viennent de quelque part… » Affirme-t-elle. « (…) parce que Twitch ne permet vraiment pas la découverte sur sa propre plateforme. TikTok est un endroit super, Instagram, Twitter, YouTube. Sur toutes ces plateformes, c’est beaucoup plus facile de se lancer. Ensuite, vous pouvez avoir vos fans qui viennent vous regarder sur Twitch. »

Voir constamment les vidéastes à succès sur Facebook est tout, sauf un hasard. Être sur ces plateformes vous permet en effet de nouer une relation avec votre public à un niveau plus personnel. C’est aussi un excellent moyen de les tenir informés des dernières actualités de votre vidéo. Pour élargir votre influence dans la communauté du gaming, pensez à vous inscrire sur Discord.

L’utilisation de Restream s’avère aussi très pratique pour gagner en notoriété. Il vous donne la possibilité d’atteindre un public encore plus large et plus diversifié. Ce service de multistreaming vous permet en effet de diffuser simultanément un vidéo live sur plus d’une trentaine de plateformes.

Pour votre site web, du moins si vous en avez, vous pouvez installer un plug-in Twitch Live. Vos abonnés seront ainsi informés chaque fois que vous allez passer en direct.

7. Entretenir toutes sortes d’interactions avec votre audience

Chaque créateur de contenu sait ce que c’est d’avoir peu ou même pas d’audience. C’est frustrant et démotivant. Pour y remédier, tenez-vous loin d’un flux très calme, car cela fera fuir rapidement les téléspectateurs. La meilleure chose à faire consiste donc à beaucoup parler tout au long de votre diffusion.

Les utilisateurs parcourent davantage les chaînes avec qui ils partagent les mêmes intérêts. Si vous parlez tout en considérant les discussions sur le chat, il vous sera facile d’attirer et de fidéliser vos prospects. Pendant que vous profitez de votre gameplay, vous pourrez aussi aborder différents types de sujets en vue d’animer votre flux. Pensez également à accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants. C’est d’ailleurs un excellent moyen de déclencher une conversation avec votre public.

Plus vous interagissez avec votre audience, mieux c’est. Posez-leur des questions sur leurs vies, leurs opinions sur un tel sujet, leur genre de jeu, etc. N’oubliez pas que vos viewers passent beaucoup d’heures sur votre chaîne pour vous regarder jouer. Ils méritent donc un minimum de considération de votre part !

8. Utiliser les balises de Twitch

Maîtriser les balises est aussi essentiel pour augmenter le nombre de vues sur votre flux. Les tags de Twitch servent surtout à orienter les téléspectateurs à trouver facilement le contenu qu’ils recherchent.

Avec 350 balises disponibles aux choix, les développeurs de la plateforme veillent à ce que leurs utilisations soient simplifiées. Ces tags sont accessibles depuis l’onglet « Gestionnaire de flux » du Tableau de bord de créateur. Une fois ajoutées, vos balises seront visibles aux côtés du titre de la vidéo et du flux.

Dès qu’un utilisateur utilise l’un de vos tags dans ses recherches, votre flux apparaîtra dans les résultats. À travers cette approche, Twitch vise à faciliter la création d’une communauté qui partage les mêmes centres d’intérêt.

L’utilisation des balises est donc fortement encouragée en vue d’élargir son public.

9. Développer un réseau professionnel solide

Qu’importe le domaine, il importe d’établir une visibilité pour soi-même afin d’inspirer de la confiance, tout en restant compétitif. Dans l’industrie de streaming, comme tous les autres d’ailleurs, le succès dépend grandement de votre apport personnel. Avoir un réseau professionnel solide peut cependant faire toute la différence.

Engagez-vous avec d’autres streameurs. Participez à leurs chats et tenez-leur la main en vue d’envisager une collaboration à long terme. Toutes ces approches peuvent conduire à un échange mutuellement bénéfique, du genre, un streaming partagé. C’est donc un excellent moyen d’élargir les audiences et la base d’abonnés des deux parties.

Assister à des conventions gaming et à des évènements tels que TwitchCon, PAX et F3 s’avère aussi crucial. Cela vous donnera l’occasion de rencontrer les streamers de grand nom et de créer des liens. « Les interactions en face à face sont inestimables et marquent vraiment les esprits. » Tel est le conseil de Meg Kaylee si vous voulez percer sur la plateforme. C’est une streameuse d’élite sur Twitch.

10. Organiser des petits évènements

Programmer des évènements spéciaux est tout aussi important que la planification de vos flux. Ces évènements vont en effet générer de l’enthousiasme autour de votre stream. Cela peut aller d’une simple soirée communautaire où vous jouez avec votre public. Vous pouvez également tester un jeu différent de ce que vous avez l’habitude de proposer à votre audience. Par exemple, si vous êtes du genre RPG, prévoyez un moment où vous allez faire un direct en jouant à des jeux FPS.

Organiser un tournoi pour votre communauté aide aussi à accroître votre influence sur Twitch. Beaucoup de gens aiment le défi, car c’est un moyen de démontrer leur talent. Pour les récompenser de leur participation, vous pouvez offrir un prix pour le gagnant. Il est également pensable d’offrir des cadeaux à vos abonnés pour les remercier de leur fidélité. Faire en sorte que le cadeau soit offert au terme de votre flux, ainsi, ils resteront et regarderont votre streaming jusqu’à la fin.

Il faudra de la patience sur Twitch

La patience, la persévérance et un contenu de qualité sont les trois clés fondamentales pour percer sur Twitch. Gardez à l’esprit que le succès ne viendra pas du jour au lendemain. Avec les bonnes pratiques et stratégies, ce sera plus facile de connaître la réussite sur cette fameuse plateforme de streaming.

Rappelez-vous toutefois que le nombre de vues reste une petite partie de l’équation. Vous devez veiller à ce que votre public se sente à l’aise avec vous, de sorte qu’ils reviendront constamment vous regarder. Soyez juste vous-même ! Laissez libre cours à votre créativité afin de proposer un contenu authentique, divertissant et captivant.