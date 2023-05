TikTok, un nom qui n’est plus inconnu pour les plus petits comme les plus grands. C’est l’application du moment. Même si sa popularité a explosé durant le confinement, ses utilisateurs ne cessent d’augmenter jusqu’en 2023. Avec 1,7 milliard d’utilisateurs aux quatre coins du monde, ce réseau social fait réellement fureur ! Ce nombre augmente aussi la difficulté de percer, mais il existe des astuces pour réussir ses vidéos sur TikTok.

Si vous aussi, vous souhaitez tenter l’aventure, sachez qu’il existe quelques astuces pour des vidéos qui attirent les followers. Si vous avez déjà un compte, mais que vos vues ne sont pas suffisantes, vous êtes également à la bonne adresse. Découvrez dans cet article tous les tips nécessaires pour avoir plein de succès sur cette application incontournable du 21e siècle.

Soyez régulier lors pour réussir sur TikTok

Avoir de la régularité dans vos posts est primordial. En ayant un calendrier de publication régulier, vous verrez que vos followers vont drastiquement augmenter. C’est assez logique puisque si vous publiez de bons contenus à un intervalle de temps assez régulier, vous allez créer une bonne fluidité et un bon « flow » sur votre compte. Ayez toujours en tête que même si vous publiez des contenus époustouflants, mais que vous ne le faites qu’une fois par mois, vous n’aurez pas le résultat escompté. Les utilisateurs ne vous attendront pas indéfiniment. Cela sera encore pire si vous ne publiez que très rarement.

La raison est simple : l’algorithme. Il représente un élément essentiel sur les réseaux sociaux. Celui de l’application TikTok est d’ailleurs encore plus performant que celui d’Instagram, par exemple. Alors, plus vous allez publier du contenu, plus vous allez être virale.

Concernant le calendrier éditorial, veillez à respecter des jours et des heures bien précises à chaque fois. Vous verrez cela en fonction de votre audience et de votre public cible.

Faites interagir votre audience

L’interaction est un mot-clé qu’il ne faut pas oublier lorsque vous débutez sur TikTok. L’algorithme rentre encore en jeu dans ce cas précis. Une fois que vous avez téléchargé votre vidéo, elle sera montrée à un échantillon d’utilisateurs. L’application calcule ensuite le nombre de personnes qui visionnent votre post ainsi que les éléments suivants :

Combien vont liker votre vidéo ?

Combien vont émettre des commentaires ?

Combien vont la partager ?

Combien vont la regarder jusqu’à la fin ?

C’est alors en fonction des résultats de ces analyses que TikTok va faire monter votre vidéo à un autre niveau. Aussi, si la vidéo est bonne, elle sera montrée à un échantillon plus important et ainsi de suite. C’est de cette façon que les meilleurs contenus se hissent tout en haut et que vous les voyez en premiers.

Vous l’aurez compris, en invitant les utilisateurs à une interaction, vous augmentez les chances de vues, de likes et de commentaires. Il suffit d’une seule vidéo qui fait le buzz pour que les gens « swippent » à gauche et découvrent votre profil. Appliquez maintenant la première règle qui n’est autre que la régularité. N’oubliez pas de bien vous creuser les méninges pour un contenu attrayant. Ne vous contentez pas de cette unique vidéo virale pour vous reposer sur vos lauriers. C’est le meilleur moyen de ne pas réussir sur TikTok.

Créez un contenu attrayant

Vous vous demandez alors : « Mais comment créer du bon contenu dans ce cas ? ». Ne vous inquiétez pas et suivez le guide :

Identifiez ce qui vous passionne et ce qui vous distingue des autres créateurs. Mettez en avant votre originalité. N’hésitez pas à explorer différents thèmes, styles et formats pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous ;

Sachez capturer l’attention des « tik tokeurs » rapidement. Sachez en effet que les utilisateurs de TikTok ont une attention limitée. Il s’avère donc crucial d’attirer leur attention dès les premières secondes. Commencez par une accroche ou un bon « hook », une action dynamique ou un moment intrigant pour susciter l’intérêt ;

L’application est connue pour ses vidéos courtes. Faites donc en sorte de maintenir votre contenu entre 15 à 60 secondes. Utilisez ce temps de manière efficace en créant des vidéos percutantes et engageantes ;

Même si TikTok est une plateforme axée sur le contenu authentique et spontané, la qualité visuelle compte énormément. Assurez-vous que votre éclairage est adéquat, que le cadrage est bon et que le son est clair. Utilisez des fonctionnalités d’édition pour améliorer la qualité de vos vidéos si nécessaire ;

Avec la large gamme d’effets spéciaux proposée, vous pouvez rendre vos posts plus attrayants. Expérimentez aussi les filtres et les transitions à votre disposition. Plusieurs créateurs de contenus publient des tutoriels pour vous apprendre à les utiliser ;

La musique joue un rôle primordial sur la plateforme. Choisissez des chansons populaires ou utilisez des extraits sonores pertinents pour renforcer l’émotion ou l’humour de votre contenu. Créez des transitions synchronisées avec la musique pour attirer plus de likes.

En suivant ces conseils et en restant cohérent dans votre création de contenu, vous augmenterez vos chances de créer du bon contenu pour réussir sur TikTok.

Le chiffre 3 : votre chiffre porte-bonheur pour réussir sur TikTok

La règle de 3 est une règle à retenir lorsque vous débutez sur la plateforme. Lorsque vous y faites vos premiers pas, vous devez poster au moins 3 fois par semaine. Cela permet aux utilisateurs de faire connaissance avec vous. Si vous publiez moins de 3 fois hebdomadairement, cela ne sera pas assez pour pénétrer l’algorithme et réussir sur TikTok.

Mettez-vous en scène

Cette technique marche, que cela soit pour un compte perso ou un compte pro. TikTok représente une plateforme idéale pour développer et promouvoir votre marque personnelle. Aussi, que vous soyez un professionnel, un entrepreneur, un artiste ou que vous désirez tout simplement partager ses passions, vous avez le feu vert pour vous exposer. C’est même conseillé.

Les vidéos qui présentent des personnes réelles sont souvent plus engageantes et suscitent davantage d’intérêt que les vidéos sans présence humaine. Les utilisateurs de TikTok apprécient l’authenticité et aiment se connecter avec des créateurs qui montrent leur visage et qui partagent des moments de leur vie quotidienne. Voir les visages derrière les contenus leur permet également de se sentir plus proches des créateurs.

Mettez en avant votre expertise, votre créativité et votre personnalité. Cette méthode vous permettra de vous positionner en tant qu’influenceur ou un expert dans votre domaine.

Racontez une histoire : la clé pour réussir sur TikTok

Les vidéos TikTok qui racontent une histoire ou qui ont une narration claire ont souvent plus d’impact. Utilisez des séquences, des dialogues, des sous-titres ou des effets visuels pour créer une histoire captivante et garder les spectateurs engagés. Un scénario suscitant l’émotion a plus de chances de réussir sur TikTok.

Soyez authentique et amusez-vous dans vos vidéos

Les utilisateurs de TikTok apprécient l’authenticité. Laissez donc transparaître votre personnalité et amusez-vous en créant votre contenu. Soyez créatif, osez être différent et ne vous prenez pas trop au sérieux. Le divertissement est l’objectif principal de TikTok, alors profitez-en !

Rappelez-vous que ces conseils sont des généralités. Le succès de votre compte TikTok dépendra entièrement de sa qualité, de sa pertinence pour votre audience et de la créativité dont vous faites preuve. L’expérimentation et l’observation de vos propres statistiques vous permettront également de déterminer les meilleurs moments pour maximiser l’engagement de votre audience. Améliorez-vous en observant ces analyses de près. Nous avons parlé de statistiques, d’algorithmes mathématiques et de données. Toutefois, le premier objectif de cette plateforme est sans aucun doute l’amusement et le divertissement. Alors, faites que le temps passé sur TikTok vous soit bénéfique dans ce sens.