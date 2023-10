Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de nos vies. Entre autres, Facebook regorge de vidéos intéressantes, que ce soit des clips amusants, des tutoriels, des vidéos musicales ou des moments précieux partagés par vos amis. Et parfois, vous voulez télécharger une vidéo depuis sur Facebook pour la sauvegarder sur votre téléphone, la partager ou la visionner ultérieurement.

Seul hic : le géant des réseaux sociaux ne propose pas la fonction de téléchargement de vidéos. Pas de panique ! Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail comment télécharger une vidéo depuis Facebook, que ce soit sur un ordinateur ou sur un smartphone.

Que vous souhaitiez extraire une vidéo de votre propre compte ou d’un groupe privé, nous avons toutes les réponses !

Comment télécharger une vidéo sur Facebook depuis un ordinateur ?

La méthode du téléchargeur en ligne

Se connecter sur votre compte Facebook

Si vous utilisez un ordinateur pour télécharger une vidéo depuis Facebook, voici les étapes à suivre. Les méthodes ci-dessous s’appliquent eux utilisateurs de PC, Mac ou encore Linux :

Connectez-vous à votre compte Facebook . Ouvrez votre navigateur web préféré, accédez à la page d’accueil de Facebook (www.facebook.com) et connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait.

. Ouvrez votre navigateur web préféré, accédez à la page d’accueil de Facebook (www.facebook.com) et connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait. Trouvez la vidéo que vous souhaitez télécharger . Parcourez votre fil d’actualité ou accédez au profil de la personne ou à la page qui a partagé la vidéo que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez également télécharger une vidéo dans un groupe public Facebook.

. Parcourez votre fil d’actualité ou accédez au profil de la personne ou à la page qui a partagé la vidéo que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez également télécharger une vidéo dans un groupe public Facebook. Cliquez sur la vidéo . Lorsque vous avez trouvé la vidéo que vous souhaitez télécharger, cliquez dessus pour l’ouvrir en mode de lecture plein écran.

. Lorsque vous avez trouvé la vidéo que vous souhaitez télécharger, cliquez dessus pour l’ouvrir en mode de lecture plein écran. Copiez l’URL de la vidéo. Dans la barre d’adresse de votre navigateur, faites un clic droit sur l’URL de la vidéo pour tout sélectionner. Ensuite, appuyez sur les touches Ctrl+C (Windows) ou Commande+C (Mac).

Choisir un site de téléchargement et lancer l’opération

Utilisez un site web de téléchargement de vidéos Facebook. Il existe plusieurs sites web gratuits qui vous permettent de télécharger des vidéos Facebook. L’un des sites les plus populaires est savefrom.net . Rendez-vous sur le site en question.

Il existe plusieurs sites web gratuits qui vous permettent de télécharger des vidéos Facebook. L’un des sites les plus populaires est . Rendez-vous sur le site en question. Collez l’URL de la vidéo . Sur le téléchargeur en ligne de vidéos Facebook, collez l’URL de la vidéo que vous avez copiée précédemment en appuyant sur les touches Ctrl+V (Windows) ou Commande+V (Mac).

. Sur le téléchargeur en ligne de vidéos Facebook, collez l’URL de la vidéo que vous avez copiée précédemment en appuyant sur les touches Ctrl+V (Windows) ou Commande+V (Mac). Cliquez sur le bouton de téléchargement . Après avoir collé l’URL, cliquez sur le bouton de téléchargement ou l’option appropriée pour commencer le téléchargement de la vidéo.

. Après avoir collé l’URL, cliquez sur le bouton de téléchargement ou l’option appropriée pour commencer le téléchargement de la vidéo. Choisissez la qualité et le format de la vidéo. Selon le site web de téléchargement, vous pouvez choisir la qualité et le format de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Si cette option est disponible, sélectionnez les options qui vous conviennent le mieux. Attention : certains sites bloquent le son quand vous sélectionnez la résolution en 1080p.

Selon le site web de téléchargement, vous pouvez choisir la qualité et le format de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Si cette option est disponible, sélectionnez les options qui vous conviennent le mieux. Attention : certains sites bloquent le son quand vous sélectionnez la résolution en 1080p. Téléchargez la vidéo. Après avoir choisi la qualité et le format de la vidéo, cliquez sur le bouton de téléchargement pour l’enregistrer sur votre ordinateur. La vidéo sera téléchargée par défaut dans le dossier de téléchargement par défaut de votre navigateur.

Et voilà le travail ! Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez visionner la vidéo à tout moment, même sans connexion Internet.

Voici d’autres astuces intéressantes aussi pour télécharger des vidéos sur Facebook :

La méthode simple

Vous n’avez pas envie d’utiliser les téléchargeurs de vidéo en ligne ? Voici comment télécharger rapidement une vidéo Facebook sur PC ou Mac :

Accédez à votre compte Facebook.

Rendez-vous dans le profil de la personne où se trouve la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Une fois que vous avez trouvé la vidéo, cliquez sur les trois points situés dans l’angle supérieur droit de la vidéo, puis cliquez sur l’option Copier le lien.

Une fois l’URL dans le presse-papiers, ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et collez le lien dans la barre d’adresse. Mais avant d’appuyer sur Entrée, remplacez les « www » du lien par « mbasic ».

». Vous allez maintenant accéder à la version Lite de Facebook. Cliquez sur l’icône Play pour lancer la vidéo automatiquement dans un nouvel onglet.

Faites un clic droit sur la vidéo et sélectionnez l’option « Enregistrer la vidéo sous… ».

Choisissez l’emplacement dans lequel vous voulez enregistrer la vidéo, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également utiliser des extensions de navigateur pour télécharger une vidéo sur Facebook. Parmi les plus célèbres, on peut citer Video DownloadHelper pour Firefox ou Social Video Downloader pour Chrome. N’oublions pas non plus Internet Video Downloader (IDM), le leader du téléchargement. Après avoir installé l’extension, suivez les instructions spécifiques à chaque extension et téléchargez les vidéos Facebook en illimité.

Comment télécharger des vidéos dans les groupes privés sur Facebook ?

Télécharger des vidéos depuis des groupes privés sur Facebook peut être un peu plus compliqué. Ces dernières sont exclusivement réservées aux membres du groupe, et vous ne pourrez pas les télécharger facilement. Cependant, voici une méthode générale qui peut fonctionner :

Allez dans le groupe privé sur Facebook où se trouve la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Trouvez la vidéo dans le groupe et cliquez dessus pour l’ouvrir en plein écran.

Copiez l’URL de la vidéo depuis la barre d’adresse de votre navigateur.

Accédez au téléchargeur en ligne FDownloader.net . Ce dernier propose une option permettant de télécharger une vidéo dans un groupe privé, ce qui en fait de lui l’outil propice à notre quête.

. Ce dernier propose une option permettant de télécharger une vidéo dans un groupe privé, ce qui en fait de lui l’outil propice à notre quête. Une fois dans l’onglet de FDownloader.net, cliquez sur « Télécharger la vidéo privée ».

Suivez les instructions qui s’affichent dans la fenêtre. Ne vous inquiétez pas : le processus est très simple !

Attention : il est essentiel de respecter la politique de confidentialité de Facebook. Réutiliser des vidéos uniques est une violation des droits d’auteur, alors, pensez-y à deux fois avant de les télécharger.

Comment télécharger des vidéos Facebook sur Messenger ?

Télécharger une vidéo depuis Facebook Messenger est le plus simple de tous. De plus, vous n’avez même pas besoin d’outils tiers pour le faire !

Nous vous montrons comment procéder :

Ouvrez Facebook Messenger sur votre ordinateur.

Cliquez sur la vidéo que vous souhaitez télécharger dans votre boîte de réception.

Cliquez sur l’icône Télécharger.

Et voilà ! La vidéo que vous avez téléchargée se trouvera par défaut dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.

On vous laisse la vidéo pour le faire sur votre smartphone :

Comment télécharger les vidéos Facebook sur un smartphone ?

Télécharger une vidéo Facebook sur un appareil mobile est relativement simple. Que ce soit sur Android ou iOS, vous pouvez soit utiliser une application tierce de téléchargement de vidéos, soit un téléchargeur de vidéos en ligne. Nous vous montrons comment procéder étape par étape ci-dessous.

Pour le système iOS

Ouvrez l’application Facebook sur votre iPhone ou iPad.

Recherchez la vidéo que vous voulez télécharger. Une fois que vous l’avez trouvée, cliquez dessus.

Appuyez sur le bouton Partager en dessous de la vidéo et choisissez l’option Copier le lien.

en dessous de la vidéo et choisissez l’option Copier le lien. Ouvrez Safari (ou un autre navigateur installé sur votre iPhone) et ouvrez un site Web de téléchargement de vidéos. Savefrom.net fera largement l’affaire.

fera largement l’affaire. Collez le lien dans la barre de recherche dédiée au téléchargement du site web, puis appuyez sur Télécharger.

Choisissez la résolution que vous voulez, puis appuyez à nouveau sur le bouton Télécharger.

Sur Android

Avec un smartphone Android, vous pouvez utiliser des applications tierces pour télécharger une vidéo Facebook. Pour ce faire, rendez-vous sur Google PlayStore et installez une application de téléchargement de vidéos. Nous vous recommandons Snaptube.

Une fois que vous avez installé l’application sur votre smartphone, ouvrez-la.

Ensuite, rendez-vous sur l’application Facebook et accédez à la vidéo que vous voulez télécharger.

Cliquez sur les trois points au-dessus de la vidéo et sélectionnez Copier le lien.

Allez dans SnapTube. Normalement, l’application détecte automatiquement le lien copié dans le presse-papiers.

Appuyez sur le bouton Télécharger.

Choisissez la résolution de la vidéo (720p, 360p, 1080p, etc.) et appuyez à nouveau sur Télécharger.

Remarques importantes par rapport au téléchargement des vidéos sur Facebook

Il est important de noter que le téléchargement de vidéos depuis Facebook peut être soumis à des droits d’auteur et à des règles de confidentialité. Assurez-vous donc de respecter ces lois et de ne pas utiliser les vidéos téléchargées à des fins commerciales sans autorisation appropriée.

En outre, les méthodes de téléchargement de vidéos depuis Facebook peuvent évoluer au fil du temps. Les applications ou sites web peuvent également devenir obsolètes ou être retirés des boutiques d’applications. Assurez-vous d’utiliser des sources fiables et de toujours respecter les politiques de Facebook en matière de téléchargement de contenu.

En conclusion, télécharger une vidéo depuis Facebook est une tâche relativement simple, que vous utilisiez un ordinateur, un smartphone Android ou iOS. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement sauvegarder vos vidéos préférées et les regarder hors ligne à votre convenance. Cependant, veillez toujours à respecter les droits d’auteur et la confidentialité lorsque vous téléchargez et partagez du contenu depuis Facebook.

Découvrez également d’autres astuces dans la vidéo suivante :