« Qui se ressemble s’assemble », la science prouve que c’est vrai

L’amour, l’amour, l’amour… C’est à la fois magnifique et complexe. Qu’est-ce qui fait qu’on aime une personne et pas une autre ? Les phéromones ? Il y a de ça, oui, mais selon la science, se mettre en couple avec une personne qui nous ressemble serait la meilleure manière de trouver le bonheur avec sa moitié.

Les opposés s’attirent ? Pas vraiment

Que ce soit une ressemblance physique ou une ressemblance mentale, on estime que deux personnes qui ont des similarités ont plus de chances de s’apprécier, voire de tomber amoureux. Les opposés s’attirent ? Pas vraiment.

En général, lorsqu’on tombe amoureux de quelqu’un de totalement différent, l’amour est confondu avec une forme de passion davantage penchant du côté de la fascination. Ou alors, vous n’êtes pas si différents que vous le pensez !

En réalité, on parle plus de complémentarité lorsqu’on tombe amoureux d’une personne très différente au niveau mental. Mais, le plus souvent, des personnes qui ont des similitudes auront plus de chances de rester ensemble longtemps, d’entretenir la flamme, tout simplement car ils se comprennent mieux, voient la vie sur la même longueur d’onde, avec potentiellement des projets similaires, une manière de vivre similaire, des mœurs communs…

Jusqu’à 90 % de caractéristiques similaires

Et d’après la scientifique Karen Stollznow, « qui se ressemble s’assemble ». Avoir des points communs avec son partenaire serait le meilleur moyen de communiquer en couple et la communication, c’est la clé d’un couple qui dure.

L’experte américaine s’appuie sur de nombreuses études sur le sujet. Et ces études scientifiques montreraient bien que les personnes avec des valeurs communes, des manières d’appréhender la vie similaires, jusqu’à des goûts similaires en matière de gastronomie, sont importants pour avoir une impression de rester dans la familiarité, mais aussi pour comprendre l’autre et se faire comprendre.

Clairement, même si votre partenaire a tendance à manger des plats peu salés et vous très salés, cela peut impacter le couple implicitement. Et les chiffres sont parlants, jusqu’à 90 % de caractéristiques similaires, les couples resteraient beaucoup plus longtemps ensemble et seraient plus heureux.

