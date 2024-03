Selon cette étude, voici combien de fois on tombe amoureux

Actuellement, il est plus difficile de trouver l’amour qu’avant. Mais, heureusement, tomber amoureux et vivre des histoires romantiques mémorables peut arriver à tout le monde. Et d’ailleurs, la plupart des gens tombent plusieurs fois amoureux dans leur vie, entre le premier amour et le dernier. Chaque relation est différente, chaque amour est différent, mais combien de fois est-il possible de trouver le vrai amour dans une vie ? Une étude nous donne enfin la réponse.

On peut tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie

D’après plusieurs études, on peut tomber amoureux de quelqu’un en seulement 90 secondes. C’est ce qu’on appelle le coup de foudre. Cela peut arriver dans la vie selon les circonstances.

Et d’un autre côté, il est aussi prouvé qu’on peut tomber amoureux de quelqu’un avec le temps, et même apprendre à aimer une personne. Mais, majoritairement, les véritables amoures ne s’oublient pas.

Aimer de plusieurs manières

On se rappelle son premier amour, des relations fortes en émotions, celles qui nous ont déçu, celles qui nous ont brisé, de son dernier amour, de son amour actuel, de ses ruptures difficiles car douloureuses…

On peut aimer de différentes façons aussi. Ainsi, on peut garder en mémoire indélébilement son ami d’enfance, cette amitié qui a tout changé, ses parents, sa fratrie, mais aussi ses relations d’un soir qui ont été intenses et mémorables, son premier baiser…

Trois relations très différentes

Mais, concrètement, combien de fois peut-on aimer dans une vie ? Aimer vraiment, évidemment. Une récente étude donne la réponse après analyse auprès de 3000 adultes. Relayée par le Cosmopolitan, cette étude assure que nous pouvons tomber amoureux, réellement amoureux, seulement trois fois dans sa vie.

Un nouveau chiffre qui vient contrecarrer les derniers en date, avant cette étude, qui affirmaient qu’on pouvait tomber amoureux 7 fois dans sa vie avant de se marier. Et d’après l’étude du diamantaire Vashi, ces trois amoures seraient tous les trois différents.

Le premier serait celui de l’adolescence ou de l’enfance, celui qui est idéalisé. Pour le second amour, ce serait un amour destructeur. Et le troisième serait celui qui dure.

