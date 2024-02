Pourquoi il est plus difficile de trouver l’amour aujourd’hui ?

Dans la littérature scientifique, nous apprenons que seulement 73 % des Français se disent actuellement amoureux de quelqu’un. Et en moyenne un couple dure 6 ans. Mais, les chiffres tendent à s’abaisser. Non seulement les gens arrivent de moins en moins à trouver l’amour,. Mais aussi il semble que les relations durent moins longtemps qu’avant. Mais pourquoi les nouvelles générations ont du mal à s’engager sur du long terme ? Il y a plusieurs explications à cela.

Pourquoi a-t-on plus de mal à s’engager durablement ?

Premièrement, pourquoi les couples durent moins longtemps qu’il y a 20 ou 50 ans ? Les mœurs ont changé. À l’ère où la parole se libère et où les droits des femmes prennent du terrain, ces dernières semblent avoir beaucoup plus de mal à s’engager et à rester en couple aussi longtemps que les femmes du même âge, il y a des décennies.

Non seulement car les femmes prennent en indépendance, ou se donne enfin le droit d’en avoir, et donc avoir une vie de famille n’est plus leur seul objectif comme c’était le cas dans les mœurs d’antan.

Ainsi, elles s’occupent aussi de leur carrière, de leurs projets, de leurs passions, etc. Finalement, il est donc moins facile qu’avant pour un homme de trouver une femme (dans le cas de couples hétérosexuels).

Mais aussi, les femmes ne sont plus vraiment obligées de rester avec leurs conjoints si elles ne le désirent pas. Il y a évidemment des exceptions d’ordre psychologique, mais au niveau de la société, il n’est plus vraiment mal vue (en France) de quitter son conjoint, de demander le divorce en étant une femme, etc.

D’ailleurs, les femmes acceptent moins l’inacceptable comme le fait d’être battues. Il y a des décennies, être battue par son mari était évidemment toujours horrible, mais dans les mœurs, ce n’était pas spécialement mal vu. Du coup, aujourd’hui, les femmes partent plus facilement.

Trouver l’amour, une affaire de choix

Pareil pour les hommes d’ailleurs, ces derniers sont moins plongés dans le stéréotype d’antan de l’homme qui travaille et protège sa famille.

L’individualisme, le bonheur individuel, a pris le pas et les hommes acceptent de moins en moins les conflits en couple, le fait d’avoir des responsabilités en famille, ils partent du ménage plus facilement. Et inversement d’ailleurs, ce qui vaut pour les hommes vaut pour les femmes.

En passant, de nos jours, avoir des enfants ou se marier ne sont plus considérés comme des obligations. Du coup, cela joue aussi sur la facilité à trouver l’amour durablement.

Autre raison qui peut expliquer que les gens arrivent de moins en moins à trouver l’amour : les relations éphémères et le fait d’avoir le choix de changer de relation sont des empreintes fortes de notre ère.

Avec les réseaux sociaux, les sites de rencontre… Il est finalement plus aisé de trouver quelqu’un dans sa vie qu’avant. Du coup, les gens ont tendance à se dire que s’ils ont le choix, qu’il est facile de rencontrer quelqu’un, faire des efforts dans son couple n’est pas si important. Nous avons plus d’options. C’est d’ailleurs aussi ce qui fait que les gens ont de moins en moins d’amis.

Voilà pour notre petite réflexion du jour. Dites-nous ce que vous pensez du sujet et ce que vous croyez être la cause de ce manque d’amour dans nos vies !

