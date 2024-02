Ce signe astrologique est le plus dépendant en amour

Lorsqu’on est en couple, il peut arriver de beaucoup se reposer ou de trop compter sur son ou sa partenaire. Et justement, ces trois signes astrologiques sont réputés pour être les plus dépendants en amour. Ils donnent tout et ont toujours besoin d’être rassurés par leur conjoint(e).

Sommaire Toggle Cancer

Balance

Capricorne

Cancer

C’est le cas du Cancer par exemple. Réputé comme particulièrement dépendant en amour, mais de manière générale dans toutes ses relations, le natif du Cancer a tendance à vouloir donner tout ce qu’il a à ses proches, à soulever des montagnes pour ceux qu’il aime.

Mais, il est aussi un éternel capricieux, il veut toujours être au centre de l’attention. Ce signe sait pertinemment que l’amour est difficile à trouver de nos jours et que le durable est compliqué à obtenir. Et c’est à cause de cela qu’il agit ainsi, il a besoin d’être constamment rassuré et qu’on lui montre toujours de l’amour. Son manque de confiance y est pour quelque chose.

C’est un signe qui a un caractère assez atypique, qui est remarquable, mais qui peut aussi surprendre les autres. C’est pour cette raison qu’il a du mal à se faire confiance, d’où sa recherche d’attention. Il est donc LE signe le plus dépendant en amour.

VOIR AUSSI : Quel est le signe astrologique le plus capricieux ? Top 5 !

Balance

Le natif de la Balance fait partie des signes du zodiaque les plus romantiques. Et il faut dire qu’il est un idéaliste, un rêveur, un utopiste, un optimiste. Mais, la Balance est donc aussi très dépendante à son ou sa partenaire. Lorsque la Balance aime, c’est à fond.

Et il fait donc beaucoup d’efforts et de compromis pour ceux qu’il apprécie. Les efforts sont dans les deux sens, la Balance en attend beaucoup de ceux qui partagent sa vie et notamment des gestes attentionnés.

Et dès qu’il est en couple, c’est vrai qu’il a du mal à rester indépendant et à penser à lui, il pense à l’autre avant et désire que l’autre pense aussi à lui tout le temps. Pour la Balance, son ou sa chérie est son monde et l’inverse doit l’être également.

VOIR AUSSI : Quel est le signe astrologique le plus intelligent ? Top 5 !

Capricorne

Oui, ça peut paraître étrange, mais le Capricorne est effectivement un signe très dépendant en amour. En réalité, ce signe astrologique est fort, indépendant, travailleur, parfois un peu froid, mais c’est seulement lorsqu’on ne le connaît pas.

Une fois qu’il a quelqu’un dans son cœur, le Capricorne s’ouvre complètement et donne son âme pour la personne en question. Et finalement, le natif s’attache très vite, il pourrait faire n’importe quoi pour ceux qui partagent sa vie.

Notez cet article