Quel est le signe astrologique le plus capricieux ? Top 5 !

Certains signes astrologiques sont un peu plus sanguins, ont plus de mal à attendre, veulent tout tout de suite, partent plus facilement au quart de tour… En faites-vous partie ? Voici le signe astrologique le plus capricieux du zodiaque, ou plutôt les 5 signes réputés pour être les plus instables émotionnellement.

Cancer

Capricorne

Balance

Lion

Bélier

C’est sans aucun doute le signe astrologique le plus capricieux, dans le sens où il est connu pour être le plus impulsif des douze signes.

En effet, le natif du bélier est généralement décrit comme étant quelqu’un de très franc, très démonstratif, mais aussi comme quelqu’un de facile à vexer. Il faut dire qu’il pense avoir souvent raison et a du mal à admettre ses torts.

Le bélier a donc davantage de facilité à s’énerver face aux autres, par ego. Mais pas que, généreux de nature, il a tendance aussi à vouloir offrir beaucoup d’amour, se donner les moyens pour faire plaisir. Et lorsque ses efforts ne sont pas pris en compte ou reconnus, il a du mal à faire bonne figure.

De plus, s’il est déçu ou énervé, cela se voit directement sur son visage. Clairement, on a du mal à lui dire non, mais aussi ses proches peuvent appréhender d’avoir une conversation risquée avec lui.

Cancer

Le natif du cancer n’est pas vraiment le signe astrologique le plus capricieux, toutefois il est l’un des signes du zodiaque qui se plaignent le plus souvent.

En réalité, le cancer a tendance à beaucoup encaisser. Émotionnellement très difficile à contrôler, il est sensible et prend beaucoup de choses dans le mauvais sens. Il est un peu pessimiste de nature et donc il a du mal à voir les bons côtés ou les avantages d’une situation.

Le natif a plus tendance à croire qu’on veut le nuire, qu’il y a du malheur dans le monde, plutôt que de voir son infinie beauté. C’est à cause de cela qu’il a aussi tendance à réagir négativement, à encaisser jusqu’à exploser du jour au lendemain.

Ils ne se plaignent donc pas énormément, mais ils encaissent tellement que tout cela ressort. On a donc l’impression que le cancer est capricieux. Ce n’est qu’une impression, même s’il est connu pour être effectivement très sensible à la frustration.

Capricorne

Le natif du capricorne est un travailleur acharné, mais aussi un éternel insatisfait de lui-même et des autres, un perfectionniste. C’est pour cette raison qu’il fait aussi partie des signes les plus capricieux.

En fait, comme le bélier, il veut souvent avoir raison et déteste au plus au point quand on ne comprend pas son point de vue. Cette facette de lui fait qu’il a du mal à travailler avec les autres, à déléguer. Pour lui, un travail bien fait est un travail fait soi-même.

Mais, le problème, c’est qu’en parallèle, il déteste aussi l’injustice et a tendance aussi à pester si ses proches ou si ses collègues ne l’aident pas au quotidien. Alors même qu’il a demandé lui-même à ne pas être aidé.

En réalité, le capricorne est tellement perfectionniste qu’il trouve toujours quelque chose de mauvais dans les actes des autres. Et quand les choses ne vont pas dans le bon ordre, il a tendance à s’énerver, à faire comprendre que ça ne va pas, sans demander d’aide pour autant.

Balance

Parmi les signes astrologiques les plus capricieux du zodiaque, il y a le signe de la Balance. Le natif de la balance est connu pour être un idéaliste.

Il veut que les choses aillent dans le bon sens, à tout prix. Rêveur et visionnaire, il a généralement réfléchi en amont à comment il veut que les choses se passent. Il idéalise. Et lorsque ça ne va pas dans le bon sens, la Balance peut soit exploser, soit se renfermer sur elle-même et instaurer une tension auprès des autres.

Lorsqu’on évoque les balances, on parle souvent d’enfants gâtés. C’est un peu ça l’idée. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais il est vrai que c’est un signe qui semble vouloir obtenir tout, tout de suite, du tout cuit.

Cela fait qu’il peut plus facilement avoir des attitudes de crainte, être méfiant, pleurer facilement, s’énerver facilement ou encore être facilement frustré.

Lion

Et parmi les signes astrologiques les plus capricieux, il y a également le signe du lion. Il est le second signe astrologique le plus capricieux, selon nous.

Natif de l’été, ce signe est très solaire. Mais, ce soleil vivant peut aussi brûler. Tantôt sanguin, tantôt très sensible, le natif du lion est réputé pour partir au quart de tour. Il passe du tout au tout. Du rire aux larmes, de la joie à la colère.

En général, ce signe aime bien qu’on s’occupe de lui aussi. Et donc, quand ce n’est pas le cas, il va tout faire pour se faire remarquer. Cela passe justement par l’expression d’émotions fortes. Des émotions que le lion a parfois du mal à contrôler.

Très attentionné, charismatique, généreux et drôle, ce signe ne passe généralement pas inaperçu. Il a donc l’habitude d’être au centre des attentions. Et quand ce n’est plus le cas, il lui manque quelque chose.

