C’est quoi le « benefi-date », idéal quand on est exigeant en amour ?

En amour, il est parfois très difficile de trouver la perle rare. Actuellement, il est scientifiquement prouvé que nous avons de plus en plus de mal à trouver LA bonne personne. Non seulement, il semble dur de trouver une personne à aimer, mais il parait aussi très complexe de s’épanouir dans une relation, surtout si elle n’est pas durable. C’est là qu’entre en jeu de « benefi-date« . Il s’agit d’une autre façon d’appréhender ses relations, une manière d’aimer et d’être aimé avec que des bénéfices. On vous explique.

Des rancards avec des bénéfices, pourquoi ça peut plaire ?

En ce moment, il existe de nombreuses tendances amoureuses pour adoucir ses relations sentimentales ou encore sex*elles. Des manières de trouver son partenaire de vie, mais aussi de faire durer son couple.

Actuellement, les réseaux sociaux, les sites de rencontre et globalement les nouvelles mœurs font que les couples durent moins longtemps. D’ailleurs, notre ère est celle des relations platoniques, avec moins d’expériences au lit.

Et après le « spider-webbing » qui est une technique de manipulation en amour, une autre tendance émerge pour le meilleur : le « benefi-date ». Non toxique pour votre relation, fait pour ceux qui veulent s’épanouir et se faire grandir à deux, le benefi-date est une forme de relation amoureuse qui repose sur l’amour, mais aussi sur le côté profitable du couple.

Un benefi-date, c’est la volonté de rencontrer quelqu’un ou encore de sortir avec une personne, certes par amour, mais aussi pour s’élever socialement ou professionnellement. Ou encore créer une connexion émotionnelle afin de s’épanouir mentalement, grandir et devenir une meilleure personne.

L’amour par intérêt, est-ce si mauvais ?

Le fait de rechercher un partenaire qui vous poussera vers le haut et de chercher l’épanouissement mutuel est-il bénéfique ou malsain ? C’est une question de point de vue. Si vous recherchez un partenaire uniquement pour son argent et que vous ne pensez pas l’aimer, c’est sans doute malsain.

Mais si vous cherchez un partenaire qui a de l’argent, mais que ce n’est pas votre seule motivation et que vous avez aussi quelque chose à lui offrir (pour s’élever mutuellement), c’est du benefi-date. Et cela marche aussi si vous cherchez un partenaire avec des atouts intellectuels, un meilleur réseau professionnel, ou bien une personne qui a une vie sociale remplie.

Une approche du couple « intéressée », mais qui peut aussi être vertueuse puisque vous savez finalement exactement ce que vous voulez. Le tout, c’est de trouver non seulement un équilibre en offrant autant qu’on vous donne, mais aussi en étant cash dès le début sur vos attentes.

