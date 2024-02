En moyenne, à quelle fréquence les Français font l’amour ?

Dans notre société actuelle, le s*xe semble prendre moins de place dans la vie des Français et notamment des jeunes. Dans une étude récente, les Français font de moins en moins l’amour, la moyenne est en chute libre. Et cette tendance aurait plusieurs explications.

À quelle moyenne fait-on l’amour en France ? Nouvelle étude !

Dans une étude récente publiée ce 5 février 2024 sur l’Ifop, nous apprenons que les habitants de l’hexagone et plus particulièrement les jeunes font de moins en moins l’amour. En 2022, une étude publiée par Sexreport disait que 33 % des personnes interrogées avaient des relations plusieurs fois par mois, 31 % plusieurs fois par semaine, 24 % une fois par mois à plusieurs fois par an, 8 % jamais et 4 % tous les jours.

Notez que les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Sur le sujet, les gens sont généralement un peu frileux, peu veulent répondre à ce genre de sondage et beaucoup mentent aussi.

Toutefois, force est de constater que les chiffres sont bien différents aujourd’hui. D’après l’étude de l’Ifop, certains jeunes préféreraient même jouer aux jeux vidéo que faire l’amour. 43 % aurait au moins un rapport sexuel par semaine, selon ce sondage, contre 58 % en 2009. Là encore, les chiffres sont à revoir, sans doute à la baisse pour des questions de pudeur des sondés.

Une tendance à la baisse dans le pays

« La proportion de Français(es) ayant eu un rapport au cours des 12 derniers mois n’a jamais été aussi faible en cinquante ans : 76 % en moyenne », lit-on sur l’IFOP.

D’après l’Ifop, « plus d’un quart des jeunes de 18 à 24 ans initiés sexuellement (28%) admettent ne pas avoir eu de rapport en un an ».

Toujours selon le sondage, il semble que cette tendance en baisse est explicable par plusieurs faits. Le premier, il est aujourd’hui plus difficile de trouver l’amour, au contraire de trouver un partenaire temporaire. Toutefois, les gens semblent majoritairement chercher l’âme sœur que des relations sans lendemain après le Covid où partager sa vie avec quelqu’un semblait nécessaire pour survivre à l’isolement.

Les Français, de moins en moins attirés par les relations se*uels

Toujours selon l’IFOP, on peut aussi l’expliquer par un « contexte marqué par une révolution du rapport au consentement, les Françaises acceptent beaucoup moins de se forcer à faire l’amour qu’il y a 40 ans ».

Mais aussi, « plus de la moitié des femmes adultes (54 %, contre 42 % des hommes) déclarent qu’elles pourraient continuer à vivre avec quelqu’un dans une relation purement platonique« .

Le s*xe a aussi moins de place dans notre société. « Lorsqu’on interroge les jeunes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit, la moitié des hommes (50 %, contre 42 % des femmes) reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou un film« , explique l’étude.

