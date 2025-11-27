Mon mari ne me touche plus : que faire face à cette situation ?

C’est une phrase que beaucoup de femmes n’osent pas formuler, même à voix basse : « Mon mari ne me touche plus ». Au début, on cherche des excuses. La fatigue. Le travail. Le stress. Puis les jours passent, les semaines parfois, et un vide s’installe.

Le corps de l’autre devient lointain, presque interdit. On se demande si l’on a fait quelque chose, si on n’est plus désirée, si la relation glisse vers un terrain dangereux sans qu’on s’en rende compte. Cette situation est plus répandue qu’on ne le pense, mais elle est aussi extrêmement douloureuse, car elle touche à la fois l’intime, l’ego, le cœur et la peur de perdre la connexion. Alors, que faire ?

NB : cet article vaut autant pour un couple homme-femme que pour un couple homme-homme.

Mon mari ne me touche plus : une question de stress ?

L’absence de contacts, de caresses, de gestes spontanés est souvent un signal, pas forcément un verdict. Le corps parle quand les mots manquent, et l’éloignement physique peut être le reflet d’un poids, d’une inquiétude, ou d’un épuisement profond.

Beaucoup d’hommes ont été élevés dans l’idée de ne pas montrer leurs faiblesses. Lorsqu’ils traversent un stress financier, familial, professionnel ou psychologique, ils ont tendance à se fermer, à se couper, à disparaître intérieurement.

Ce retrait, vu de l’extérieur, ressemble à un manque d’envie. Mais ce n’est pas toujours du désintérêt, c’est parfois une façon de tenir debout. Le désir, contrairement aux clichés, n’est pas une constante. Il varie selon l’état mental, la charge quotidienne, la confiance en soi.

Certains hommes cessent d’être tactiles lorsqu’ils se sentent en échec, lorsqu’ils ont peur d’être moins performants, lorsqu’ils portent une fatigue ou un souci dont ils ne parlent pas. Le manque de toucher devient alors un langage silencieux : celui d’un homme qui ne sait plus comment revenir vers la relation.

Autre cause possible : la routine dans le couple

Au fil des années, la routine transforme le couple. On se voit tous les jours, on gère la maison, les responsabilités, les enfants, les factures. Le partenaire n’est plus seulement un amant, mais un coéquipier, un pilier, un repère.

Cette évolution est normale, mais elle éteint parfois la dimension charnelle si rien ne vient nourrir la connexion.

On ne regarde plus l’autre comme au début, et on finit par oublier que la sensualité se construit, qu’elle ne survit pas par magie. Il arrive aussi que la femme se sente invisible dans son propre foyer.

Elle change physiquement, elle évolue, elle gagne en maturité, en fragilité ou en assurance, mais l’autre ne semble plus regarder. Cela crée un décalage douloureux. Le manque de toucher n’est pas seulement l’absence d’un geste, c’est l’impression de ne plus être vue.

Est-ce une baisse de libido ou une tromperie ?

Contrairement aux stéréotypes, beaucoup d’hommes traversent des phases de baisse de libido. Stress chronique, anxiété, troubles hormonaux, effets secondaires médicamenteux, fatigue extrême, dépression masquée, préoccupations financières, addiction à la pornographie, perte de confiance, vieillissement… Les facteurs sont nombreux et souvent invisibles.

Beaucoup préfèrent se taire plutôt que d’avouer qu’ils ont “moins envie”. Ils craignent d’être jugés, de perdre leur image de partenaire fort, de briser l’équilibre du couple. Ce silence crée un malentendu : la femme interprète ce retrait comme un désamour, alors qu’il s’agit parfois d’un mécanisme de protection.

Après, il se peut aussi que ce soit une tromperie. Si votre compagnon ne vous touche plus, peut-être a-t-il une liaison ? Dans la majorité des cas, ce n’est pas ça. Mais, si le problème vient de la routine, il se peut que l’homme en vienne à vouloir flirter avec d’autres femmes car il veut se sentir attirant et ne semble pas retrouver cela avec vous. Dans ce cas, il n’y a pas de secret : seule la communication peut résoudre ce problème.

Manque de sexualité en couple, c’est un symptôme mais pas LE problème : que faire ?

La sexualité n’est pas toujours la cause du problème, elle en est souvent le symptôme. Une tension non dite, un conflit latent, une blessure émotionnelle, un ressentiment accumulé, une parole qui n’a jamais été réparée… Tout cela crée des micro-fissures dans la relation. Le corps suit ce mouvement. L’absence de toucher n’est pas un geste contre vous, mais l’expression d’un lien qui a besoin d’être rééquilibré.

Dans certains couples, la communication a été remplacée par l’implicite. Chacun pense savoir ce que l’autre ressent, mais personne ne vérifie. Les gestes s’espacent, les regards se perdent, et l’intimité devient un terrain fragile.

La première étape consiste à apaiser la culpabilité. Le problème n’est pas uniquement chez vous, et il n’est pas uniquement chez lui. C’est la relation qui traverse une zone de turbulence. Pour renouer, il faut recréer un climat de sécurité. Aucun homme ne revient vers la sensualité s’il sent de la colère, du jugement ou de l’attente lourde. L’intimité demande un espace où l’on respire.

La parole, lorsqu’elle est douce et sincère, peut ouvrir ce passage. Exprimer votre ressenti sans accusation transforme la discussion. Dire que cette distance vous fait souffrir, que vous avez besoin de proximité, que vous voulez comprendre plutôt que blâmer, peut désarmer des années de non-dits.

Il peut aussi être utile de recréer des moments non sexuels. Un café ensemble, une sortie qui change du quotidien, un rire partagé, une soirée sans écrans. Le corps revient souvent lorsqu’il y a d’abord connexion émotionnelle. Forcer la sexualité ne fonctionne pas ; nourrir la complicité, oui.

Le manque de toucher devient préoccupant lorsqu’il s’accompagne de silence total, d’indifférence persistante ou de rejet systématique. Si votre mari refuse d’en parler, s’il se ferme complètement, s’il évite tout contact émotionnel et physique et que cette situation dure depuis longtemps, il peut être nécessaire de se faire accompagner. Un thérapeute de couple ou un professionnel peut éclairer des zones que vous ne pouvez pas résoudre seules.

Le plus important est de ne pas rester dans l’interprétation. Votre esprit peut créer des scénarios douloureux qui n’ont rien à voir avec la réalité. Parfois, un simple dialogue change tout. Parfois, une aide extérieure apaise une situation trop complexe.

