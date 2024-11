Infidélité : Pourquoi il me trompe, mais reste avec moi ?

L’infidélité est une expérience douloureuse et complexe. Elle soulève des questions profondes, notamment celle-ci : pourquoi une personne choisissait-elle de tromper son partenaire tout en restant dans la relation ? Pour beaucoup, ce comportement peut paraître incompréhensible, presque contradictoire. Cependant, de nombreuses raisons peuvent pousser quelqu’un à être infidèle sans pour autant rompre. Pourquoi il me trompe mais reste avec moi ? Tentons de répondre à cette question.

NB : nous parlons en particulier des hommes qui trompent ici, car c’est une majorité. Cependant, cette analyse peut aussi s’appliquer aux femmes qui trompent.

Explication 1 : L’infidélité, un besoin d’échapper à la routine ?

L’une des raisons les plus courantes de l’infidélité est le besoin de sortir de la routine. Au fil des années, une relation peut perdre de son intensité, et certaines personnes cherchent alors des sensations nouvelles en dehors de la relation.

C’est normal qu’une relation perde un peu en intensité, cela arrive à tous et c’est normal, l’amour est mouvant. Ou plutôt, la flamme est mouvante !

Mais, beaucoup d’hommes pensent que ce n’est pas normal. Donc, dans ce contexte, la tromperie devient un moyen de « pimenter » la vie, de revivre des émotions de nouveauté, d’excitation et de conquête.

Il veut pimenter. Mais, ça ne veut pas dire qu’il ne vous aime plus.

Cela ne signifie pas essentiellement que la personne n’aime plus son partenaire ou souhaite mettre fin à la relation, mais plutôt qu’elle ressent un besoin de stimulation qu’elle ne trouve plus au sein du couple.

Des études, notamment celles du psychologue américain Barry McCarthy, montrent que la monotonie et l’absence de nouveautés peuvent jouer un rôle important dans l’infidélité. Pour certaines personnes, retrouver cette sensation de séduction et d’adrénaline devient une manière de s’évader, sans que cela remette en question leur amour pour leur partenaire.

Explication 2 : Chercher l’attraction tout en gardant la stabilité

Pour beaucoup, rester avec leur partenaire malgré une infidélité peut aussi être lié à un attachement profond et sincère. Cela peut sembler paradoxal, mais certaines personnes réussissent à faire la différence entre leurs besoins affectifs et leurs envies d’expériences nouvelles.

L’infidélité devient alors une manière de « combler un vide » sans pour autant renoncer à l’équilibre et la sécurité que leur apporte leur partenaire.

Selon les psychologues, certaines personnes recherchent un équilibre entre la stabilité et la nouveauté, entre l’engagement à long terme et la liberté d’expérimenter. Celles-ci peuvent être attachées au confort émotionnel et matériel de leur relation tout en ressentant un besoin d’indépendance, ou de se prouver qu’elles ont encore un « pouvoir d’attraction ».

Explication 3 : La peur de l’abandon, faible estime de soi, se chercher… Les causes psychologiques

Pour certaines personnes, la peur de l’abandon est un moteur puissant. Paradoxalement, cette peur peut les pousser à tromper pour se rassurer sur leur capacité à attirer.

C’est un mécanisme paradoxal : même s’ils aiment leur partenaire, ils vont chercher ailleurs une confirmation de leur valeur personnelle. Ce comportement peut naître d’insécurités profondes, d’une faible estime de soi, ou d’expériences de rejet passées qui les ont fragilisés.

Cette « double vie » leur permet de gérer leurs angoisses d’abandon tout en restant ancrées dans une relation stable. Ainsi, ils ne se séparent pas, car la relation leur apporte une sécurité émotionnelle.

Le psychanalyste Philippe Brenot, expert en sexualité, a expliqué que ce type de comportement peut également être un moyen pour certains de renforcer leur propre identité en se détachant partiellement d’une relation dans laquelle ils craignent de se perdre.

Explication 4 : Un besoin de combler un vrai manque émotionnel ou physique

Dans certains cas, l’infidélité peut être un moyen de combler un vide dans la relation actuelle, sans vouloir nécessairement la détruire. Notez que ce n’est généralement pas la cause première. Ce vide peut être d’ordre émotionnel ou physique.

Par exemple, si une personne ne se sent plus suffisamment soutenue, valorisée, ou comprise dans son couple, elle peut chercher à combler ce manque auprès de quelqu’un d’autre.

D’un point de vue physique, certaines personnes ressentent une insatisfaction dans leur vie intime au sein du couple et vont chercher un partenaire externe pour satisfaire ces besoins spécifiques.

Cela ne signifie pas préalablement qu’elles n’aiment plus leur partenaire, mais elles peuvent éprouver un besoin supplémentaire qu’elles n’osent pas exprimer par crainte de bénir ou de déstabiliser leur partenaire. En restant dans la relation, elles maintiennent ce qui fonctionne tout en trouvant à l’extérieur ce qui leur manque.

Explication 5 : Les comportements compulsifs et la recherche de validation

Pour certaines personnes, tromper devient presque un comportement compulsif. L’infidélité, dans ce cas, n’est pas liée à un désir conscient de faire du mal ou de nuire à la relation, mais plutôt à une forme de dépendance.

Ces personnes ressentent un besoin constant de plaire, de séduire, et de se sentir désirées.

Ce besoin de validation devient une sorte d’addiction, qui les pousse à multiplier les relations sans pour vouloir autant abandonner leur partenaire.

Ce comportement compulsif peut provoquer des blessures narcissiques ou des traumatismes émotionnels anciens, qui ont laissé une empreinte durable sur leur estime de soi. Tromper devient alors un mécanisme pour « nourrir » cette estime de soi vacillante.

Même s’ils sont attachés à leur partenaire, ces personnes cherchent ailleurs une confirmation de leur valeur personnelle. Le lien avec leur partenaire demeure, car cette personne leur apporte une sécurité émotionnelle, mais le besoin de validation les pousse à chercher ailleurs cette reconnaissance.

Explication 6 : Quand l’amour ou l’étiquette du « couple » effraient

Certains couples se retrouvent dans des relations où l’amour et la dépendance affective sont intimement mêlés. Dans ces situations, il arrive que l’infidélité soit perçue comme un moyen de « s’échapper » momentanément sans rompre les liens de dépendance.

En fait, souvent la personne a peur de s’engager et a peur du fait d’être en couple.

La personne infidèle reste dans la relation car elle se sent dépendante, mais elle ressent également le besoin d’explorer d’autres horizons pour échapper à ce sentiment de dépendance oppressant.

Dans ces cas, l’infidélité devient une sorte de soupape de sécurité, un moyen de se « libérer » sans quitter la relation. Le partenaire est souvent une figure rassurante, un pilier affectif, mais la dépendance affective ressentie peut être perçue comme étouffante.

Explication 7 : La crainte des répercussions sociales et familiales

Pour certaines personnes, l’idée de mettre fin à une relation peut être trop complexe à considérer à cause des répercussions sociales ou familiales. Si le couple a des enfants, des engagements financiers ou des liens familiaux forts, la séparation est perçue comme une étape trop compliquée, voire impossible. L’infidélité devient alors un compromis pour préserver les apparences et maintenir un certain équilibre.

Rester en couple, même en étant infidèle, peut alors être une manière de « protéger » les enfants, la famille, ou même la réputation sociale. Cette double vie devient une manière de satisfaire des besoins personnels tout en maintenant une stabilité sociale.

Ces personnes ne souhaitent pas détruire leur vie familiale, mais ressentent un besoin d’évasion ou d’aventure qu’elles préfèrent gérer de manière externe, pensant protéger ainsi leur partenaire et leurs proches.

Explication 8 : Des attentes irréalistes et la quête de perfection

Dans une société qui valorise souvent la perfection et la réussite, certaines peuvent développer des attentes très élevées vis-à-vis de leurs relations amoureuses. Ils s’attendent à ce que leur partenaire comble tous leurs besoins émotionnels, physiques et mêmes intellectuels.

Lorsque la réalité se montre moins idéale, ils peuvent être tentés de chercher ailleurs ce qu’ils semblent manquer, tout en restant dans la relation initiale.

Ils peuvent donc être en quête d’une « relation idéale » qu’ils recherchent auprès de plusieurs partenaires simultanément. L’infidélité n’est alors pas liée à un manque d’amour ou d’engagement, mais à une quête personnelle, presque illusoire, de perfection relationnelle. En restant avec leur partenaire, ils conservent une base stable, mais tentent de satisfaire leurs exigences par des relations externes.

Explication 9 : Quand l’infidélité devient une habitude et un mode de vie

Enfin, pour certaines personnes, l’infidélité est presque intégrée dans leur manière d’être en relation. Elles peuvent avoir des schémas relationnels où la tromperie fait partie de leur fonctionnement affectif.

Elles séparent leur vie amoureuse en deux aspects : l’attachement au partenaire et les aventures externes. Cette dynamique, pour ces personnes, peut être un mode de vie conscient et assumé, où elles considèrent qu’une relation stable et des relations extérieures sont compatibles.

Dans ces cas, la personne peut continuer à entretenir des relations externes tout en restant dans le couple de manière sincère, car pour elle, cela n’enlève rien à la relation principale. Cette vision de l’amour, assez différente des normes habituelles, repose sur une dissociation entre la fidélité affective et la fidélité physique.

Peut-on surmonter une infidélité dans un couple ? Comment faire face ?

Réaliser que son partenaire reste dans la relation malgré une infidélité peut être déstabilisant et provoquer des sentiments contradictoires. Cela peut clairement faire naître de réels traumatismes et une peur du couple, un manque de confiance en l’autre et en soi.

La communication claire est la clé

Certains couples parviennent à surmonter ce type d’épreuve, d’autres non. La décision de poursuivre la relation dépendra souvent de la nature de l’infidélité, de la transparence dans la communication, et de la volonté des deux partenaires de comprendre les raisons profondes de la tromperie.

En effet, sachez que la communication sans non-dits est la clé de toute bonne relation. Il faut savoir dire, même si ça fait mal, qu’on est pas heureux à cause de telle ou telle situation.

Une relation libre possible ?

D’ailleurs, si votre conjoint veut voir ailleurs, il est aussi possible de le lui permettre. Mais, à condition que ce dernier ne vous le cache pas. En effet, généralement, le pire, c’est la trahison et le mensonge, et non l’indifélité en elle-même.

Une relation libre peut parfois apaiser les choses, si vous vous en sentez capable. Néanmoins, cela peut ne pas marcher car il est possible que ce sue votre compagnon aime dans le fait de tromper soit justement l’interdit.

Voir un psy ensemble ou chacun de son côté

Pour ceux qui souhaitent reconstruire leur couple, un accompagnement par un thérapeute de couple peut être d’une aide précieuse.

Les personnes peuvent aussi voir un psy chacun de leur côté, pour régler leurs problèmes individuels qui empiètent sur leur relation commune.

Non, voir un psy n’est pas une honte. C’est d’utilité publique !

Le thérapeute permet aux partenaires de décoder les attentes et les besoins de chacun, de comprendre ce qui a motivé l’infidélité, et de rétablir un dialogue honnête. Dans certains cas, ces conversations peuvent être une opportunité pour renforcer la relation, tandis que dans d’autres, elles révèlent une incompatibilité de valeurs et de priorités.

