La perte de libido femme touche beaucoup plus d’individus qu’on ne le pense. Selon une étude IFOP, 32 % des femmes de plus de 30 ans affirment ressentir une diminution de leur désir sexuel. Ce phénomène, encore tabou, impacte profondément la vie sexuelle. Il impacte aussi grandement la relation de couple, la confiance en soi et le bien-être global. Pourtant, il existe des clés pour mieux comprendre ces changements, agir dessus pour retrouver une libido féminine épanouie. Faisons le point sur ses causes, les solutions et les gestes à adopter pour ne plus subir cette perte de désir.

Qu’est-ce que la perte de libido féminine ?

Vous aviez l’habitude de faire l’amour régulièrement et d’un coup… plus aucune envie. Rien d’alarmant, vous avez juste une perte de libido, mais rassurez-vous, cela peut se guérir.

Définition de la libido chez la femme

La libido chez la femme est une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Elle ne se résume pas à l’excitation sexuelle. Le désir sexuel précède souvent l’excitation, mais il peut aussi apparaître après une stimulation. Le trouble de l’excitation sexuelle féminine est reconnu par l’OMS comme un trouble sexuel. Il se manifeste par une difficulté persistante à ressentir du plaisir ou à être stimulée.

Perte de libido ou fluctuations normales du désir ?

Avant de vous demander si vous êtes malade, sachez qu’il est normal de ne pas toujours avoir envie de rapports sexuels. Plusieurs facteurs peuvent temporairement influencer votre désir sexuel féminin. Parmi eux, on peut citer le cycle menstruel, la fatigue, les changements hormonaux ou le stress. On parle de perte de libido quand l’état devient persistant, gênant et qu’il affecte l’activité sexuelle. Elle peut même impacter la relation de couple. À ce moment-là, pensez à chercher les causes profondes.

Les causes les plus fréquentes de la perte de libido chez les femmes

La perte de la libido n’est pas une fatalité. Toutefois, il est important de trouver ses causes :

Les causes hormonales et physiologiques

On ne perd pas sa libido sans raison, il peut résulter de plusieurs facteurs :

La contraception hormonale : la pilule peut à long terme faire baisser la libido . D’après l’INSERM, certaines femmes réagissent mal aux œstrogènes de synthèse.

: la pilule peut à long terme . D’après l’INSERM, certaines femmes réagissent mal aux œstrogènes de synthèse. La ménopause et périménopause : elles entraînent une sécheresse vaginale , une baisse des œstrogènes et parfois des douleurs lors des rapports sexuels

: elles entraînent une , une baisse des œstrogènes et parfois des douleurs lors des rapports sexuels Le post-partum et allaitement : la chute d’hormones et la fatigue intense peuvent affaiblir l’intérêt pour l’activité sexuelle.

Les facteurs psychologiques et émotionnels

Le stress, l’anxiété et la charge mentale peuvent être les causes de la perte de la libido. Lorsqu’on est constamment sollicitée mentalement, il devient difficile de lâcher prise et de se connecter à ses sensations. L’image de soi négative agit également comme un frein. Il peut s’agir d’un complexe physique ou d’une estime de soi fragile. Toutes les deux peuvent empêcher de se sentir désirée ou d’avoir envie de désirer. Enfin, les traumatismes passés, notamment sexuels ou psychiques, laissent des traces profondes qui peuvent inhiber durablement le désir sexuel féminin.

Le mode de vie et facteurs externes

La consommation excessive d’alcool et de tabac est un élément qui peut diminuer la sensibilité et les réponses sexuelles. La prise de certains médicaments comme les antidépresseurs (ISRS) et les antihypertenseurs peuvent également affaiblir le désir sexuel. Une alimentation pauvre en nutriments peut aussi être une cause fréquente. La carence en zinc, en magnésium et en oméga-3, affecte la libido.

Quels impacts sur la vie personnelle et relationnelle ?

La sexualité dans le couple : quand le désir n’est plus partagé

Lorsque l’écart de libido devient trop important au sein du couple, l’un des partenaires peut ressentir de la frustration. Souvent, une incompréhension s’installe pour finir en un éloignement affectif. Dans certains cas, cela pourrait finir par une rupture. Ces tensions naissent souvent du silence ou de la gêne à aborder le sujet. Pourtant, la communication ouverte et bienveillante autour des rapports sexuels reste un pilier essentiel dans un couple. Elle permet non seulement de maintenir l’intimité, mais aussi de préserver la complicité dans la relation.

La perte de libido et estime de soi

Ne pas ressentir de désir peut donner une impression d’être « cassée » ou anormale. Beaucoup de femmes éprouvent de la culpabilité, voire une perte de confiance en elles. D’autres nourrissent un sentiment d’échec amoureux ou personnel. Pourtant, vous devez normaliser ces fluctuations.

30 ans : l’âge où la libido de la femme atteint son pic ?

Selon une étude de l’Université du Texas, les femmes entre 27 et 35 ans rapportent une libido plus intense. Ce serait le moment où les hormones sexuelles sont stables, ainsi, l’assurance sexuelle est plus forte. On dit que l’âge de 30 ans est une période charnière. À ce stade, beaucoup de femmes connaissent mieux leurs corps et ont une vie de couple plus stable. N’oublions pas cependant qu’elles ont aussi plus de responsabilités.

Par ailleurs, les attentes autour du désir peuvent créer un écart avec la réalité. Beaucoup vivent une diminution du désir sexuel mal comprise. La fatigue chronique, la charge mentale écrasante et le manque de temps pour soi en sont des raisons.

Comment stimuler le désir sexuel féminin ? Solutions concrètes

Agir sur les causes psychologiques et émotionnelles

Pour relâcher les tensions et se reconnecter à votre corps, songez à faire de la sophrologie ou du yoga. La méditation peut aussi être très bénéfique. Ces activités apportent un apaisement mental propice au retour du désir. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC), sont particulièrement efficaces pour identifier et dépasser les blocages ou traumatismes qui freinent la libido. Enfin, une psychothérapie individuelle ou de couple peut permettre de rétablir une dynamique émotionnelle plus saine. Elle pourrait faciliter la communication, en levant certains tabous autour de la sexualité.

Les approches naturelles et compléments alimentaires

Certaines plantes et nutriments peuvent améliorer le désir sexuel. Le ginseng, par exemple, est reconnu pour ses effets stimulants sur la libido. Une méta-analyste l’a d’ailleurs confirmé sur PubMed. D’autres actifs naturels comme la maca, le tribulus ou le shatavari sont classés parmi les adaptogènes. Ils aident l’organisme à mieux gérer le stress tout en améliorant l’énergie globale et le désir sexuel. Enfin, les oméga-3, le zinc et le magnésium sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement hormonal. Ils aident aussi à maintenir un équilibre propice à une vie sexuelle épanouie.

Améliorer sa routine et son mode de vie

Certains gestes au quotidien permettraient aussi d’améliorer votre libido. Pour commencer, faites régulièrement du sport, cela libèrerait des endorphines qui boostent votre confiance en soi. Surveillez votre sommeil, car cela régule les hormones sexuelles. Enfin, limitez la consommation d’alcool pour préserver votre énergie sexuelle.

Rebooster la libido de la femme par le couple et l’intimité

Entretenir une bonne intimité au sein d’un couple n’est pas une évidence. En adoptant certains gestes, vous serez en mesure de revivre votre amour comme aux premiers jours. Réexplorez la sensualité par des massages, des jeux ou des nouveautés. Exprimez vos besoins, vos fantasmes et vos limites. Surtout, créer des moments à deux sans pression pour retrouver votre complicité.

Quand consulter un professionnel de santé ?

Si la perte de libido dure pendant des mois, si elle entraîne une souffrance psychique, pensez à voir un professionnel. Si elle s’accompagne de douleurs lors des rapports sexuels, vous devriez consulter votre gynécologue. Celui-ci effectuera un bilan pour identifier les causes hormonales ou sexuelles.

La médecine aujourd’hui propose plusieurs accompagnements. Les traitements hormonaux seront prescrits pour la ménopause ou le dérèglement hormonal. Une sexothérapie permettra d’explorer les blocages pour restaurer le désir.

À retenir…

La perte de libido féminine n’est ni rare ni honteuse. Elle a de multiples causes : hormonales, émotionnelles, médicales ou sociales. Mais elle n’est pas une fatalité. Des solutions naturelles, des accompagnements professionnels, des changements de mode de vie existent pour retrouver une vie sexuelle épanouie. Si vous vous reconnaissez dans cet article, sachez que vous n’êtes pas seule. Reprendre le pouvoir sur votre libido de femme, c’est aussi reprendre le pouvoir sur votre bien-être.

