Dans un couple, il faut bien comprendre que l’amour n’est jamais linéaire. L’amour n’est pas le même aux 3 mois de relation qu’aux 10 années ensemble. Il change, évolue, la flamme oscille. Et, d’après une experte, il y a des moments de la vie où la relation peut être mise à l’épreuve, beaucoup plus qu’à l’accoutumée. Et il y a trois périodes dans la vie où la rupture serait plus fréquente.

Il y a le cap des trois ans de relation, le cap des sept ans, le cap de l’emménagement ensemble, du premier bébé, les premières vacances… Les couples peuvent être mis à l’épreuve dans de nombreux moments de la vie et il peut arriver, avec une mauvaise communication notamment, que la séparation ne soit pas loin. Et justement, dans un article publié par Vice en 2023, nous apprenons qu’il y a trois moments clés dans la vie, trois périodes où la rupture d’un couple est plus fréquente.

Le cap des trois ans de relation, propice à la rupture

Interrogée par Vice, la coach en relations Kim Polinder explique notamment que beaucoup de couples décident de rompre après trois ans de relation, ou juste avant l’anniversaire des trois ans. C’est un instant très fréquent de rupture. Comme le dit son livre « l’amour dure trois ans« .

En fait, selon l’experte, si un couple n’a pas résolu les conflits et problèmes de communication dans ce lapse de temps, il y a de fortes chances de mettre fin à la relation après ces trois années. Elle explique aussi que le cap des 7 ans, des 11 ans et des 15 ans sont aussi compliqués pour les couples.

La période du début, une période à risques

Pour rester sur les périodes de couple, il y a aussi cette période entre les 6 mois et les 1 an de relation. C’est à ce moment que le couple construit ses bases, donc il y a plus de chance de rupture sur cette période. D’ailleurs, les infidélités sont aussi plus fréquentes sur cette période, ainsi que sur le cap des 3 ans, des 7 ans, des 11 ans et des 15 ans.

Attention aux vacances et aux fêtes

Autre moment à risque : les vacances en amoureux, ou en l’absence de votre moitié. La période des vacances, lorsque vous allez vous la couler douce pendant des congés, est propice aux ruptures, selon l’experte interrogée sur Vice. C’est également le cas pour les fêtes de fin d’année, les fêtes entre amis, etc.

