Êtes-vous vraiment amoureux ? 5 signes révélateurs !

Interrogée par CNews, l’experte en relations amoureuses, Nathalie Marcot, a récemment donné plusieurs pistes pour savoir si oui ou non, on est amoureux. Si vous avez des doutes sur vos sentiments ou même si les sentiments de votre partenaire, voici justement les 5 signes révélateurs que vous en pincez l’un pour l’autre.

Avoir des papillons dans le ventre

D’après l’experte Nathalie Marcot, le premier élément qui peut vous faire penser à de l’amour, c’est ce qu’on appelle les « papillons dans le ventre ». En fait, lorsqu’on aime quelqu’un et qu’on ressent du plaisir à voir cette personne, il y a des signes physiques incontrôlables.

Parmi eux, il y a forcément le cœur qui bat la chamade, mais il y a aussi les pupilles dilatées, ou encore les frissons. Et il y a ces fameux papillons dans le ventre. En réalité, il s’agit d’un ressentir se situant entre le malaise physique et le plaisir.

C’est comme si vous aviez le ventre sens dessus dessous, mais sans être forcément malade. Certains amoureux disent même avoir comme une envie de croquer son partenaire, de manière imagée, à ce moment-là.

Cette sensation de papillons qui virevoltent dans le ventre vient essentiellement de l’adrénaline et de la sérotonine, alors libérés par le sentiment amoureux. C’est très proche d’une sensation anxieuse, en soi, mais beaucoup plus agréable.

Perdre la notion du temps

Selon l’experte en relations de couple, lorsqu’on est amoureux, il arrive aussi fréquemment de perdre la notion du temps. Mais, littéralement. Généralement, on a du mal à savoir quelle heure il est, on a la sensation que le temps passe lentement ou trop vite.

L’amour modifie notre perception temporelle, selon l’experte. Cela vient également des hormones que vous dégagez quand vous êtes amoureux, ces hormones ont tendance à vous placer dans une sorte d’état haut perché, « high« , en dehors du temps.

Avoir l’impression d’être surpuissant, invincible

Quand on est réellement amoureux et que cet amour est sain (par exemple, ce ne serait pas forcément le cas dans une relation toxique, où on se sent souvent peu valorisé), il arrive donc souvent qu’on se sente valorisé, que la confiance en soi se décuple, qu’on est capable de tout pour l’autre et pour soi.

On se sent pousser des ailes, comme on dit. Vous avez l’impression d’être le héros de l’histoire, d’être invincible, capable de n’importe quoi et que peu importe ce que vous entreprendrez, vous réussirez. L’amour peut faire cet effet, vous faire grandir mentalement, vous renforcer et augmenter votre estime, votre courage également.

Amoureux, vous vous projetez sur le long terme

Lorsqu’on est vraiment amoureux de quelqu’un, on se projette dans le temps avec cette personne. Si vous n’êtes pas vraiment amoureux, vous aurez tendance à douter que votre relation tienne. Du coup, le plus souvent, on a envie de montrer son partenaire à sa famille ou ses amis, on a envie de voyager avec, de construire quelque chose…

Et même si c’est juste parler de mariage, d’enfants, de vivre ensemble, de s’imaginer seulement, au début. « Vous avez une totale confiance en lui/elle, donc vous n’hésitez pas à vous projeter sur le long terme », lit-on sur CNews.

On ne voit que le positif quand on est amoureux

Selon l’experte, lorsqu’on est amoureux, on a tendance à voir seulement le positif chez son partenaire. Ce n’est pas vraiment un signe universel, mais cela arrive le plus fréquemment. Pour soi, notre moitié n’a pas vraiment de défaut, ou alors ses défauts sont son charme.

Notez toutefois, que voir les côtés négatifs de sa relation et de son partenaire, en les acceptant et en communiquant, est extrêmement sain pour sa relation amoureuse également.

Sachez que l’amour est non linéaire. Il change tout le temps, la flamme perd et gagne en intensité, change de cap… Bref, accepter que la relation n’est parfois pas parfaite, mais évoluer à son rythme, est aussi un vrai signe d’amour pur et de respect de l’autre.

Source : CNEWS.

