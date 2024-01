5 signes que vous êtes prêt à avoir un enfant

Certaines personne veulent des enfants, d’autres non. Mais, ceux qui ont eu pour projet d’avoir un bébé un jour sont généralement d’accord pour dire que la naissance est l’un des plus bels instants de la vie. Environ 334 000 bébés sont nés en France en 2023. Et, en moyenne, un couple a son premier enfant autour de l’âge de 31 ans. À cet âge, il est donc fréquent de se poser la question : est-ce qu’on est prêt à devenir parent ? Voici justement 5 signes évocateurs qui prouvent que vous êtes fin prêt à avoir un enfant.

NB : cette décision se prend à deux, pas seul. Sauf si vous avez un enfant en solo évidemment (notamment par procréation médicalement assistée (PMA). Toutefois, veillez à en discuter avec votre partenaire avant d’essayer de faire un bébé !

Vous avez une envie très forte de vous occuper de quelqu’un, d’un bébé !

L’un des premiers signes qui ne trompent pas et qui signifie probablement que vous êtes prêt à devenir papa ou maman : vous avez envie d’accorder votre attention à quelqu’un d’autre que vous ou votre compagnon / compagne. Et notamment, vous éprouvez l’envie de vous occuper de quelqu’un, d’un petit être dont vous auriez la responsabilité.

Il est probable que vous avez pensé à prendre des animaux pour assouvir cet « instinct parental » / « instinct maternel ». Cela peut fonctionner si vous trouvez que les animaux sont comme des enfants. Mais, généralement, si on veut vraiment un bébé, vous vous sentirez satisfait ou satisfaite au moment où votre enfant sera là, avec vous.

C’est finalement presque comme si vous ressentiez le manque de votre enfant avant même qu’il soit présent.

Il est d’ailleurs très fréquent que vous ayez déjà le besoin de vous occuper des bébés des autres, de jouer avec eux, vous avez le sourire en les voyant évoluer… Beaucoup de futurs parents apprécient d’ailleurs déjà l’odeur des bébés des autres alors qu’ils ont envie d’en avoir un à eux.

Oui, cette fameuse odeur qui se dégage des enfants (et plus largement des gens que vous aimez) et qui est agréable. Cela signifie qui vous aimez votre enfant, et dans le cas de l’enfant d’un autre, que vous désirez probablement un bébé.

Vous êtes mentalement prêt à donner toute votre attention à un enfant

Lorsqu’un couple ou une personne n’est pas prêt à accueillir un enfant, c’est qu’il ne vaut mieux pas en accueillir un. Évidemment, les accidents arrivent. Toutefois, si vous pensez que vous n’êtes pas prêt à vous mettre au second plan pour donner votre attention à un bébé, c’est que vous n’êtes peut-être pas prêt.

Être prêt à avoir un enfant, c’est accepter de plus être au centre de votre propre attention et de l’attention de votre partenaire. Bien entendu, votre compagnon ou compagne doit toujours avoir une place privilégiée dans votre cœur, mais un enfant prendra forcément de la place aussi.

Vous ne pourrez plus faire tout ce que vous voulez tout le temps, aller en soirée, parfois vous devrez vous lever la nuit, vous ne pourrez pas vous apprêter, vous serez fatigué, vous ne pourrez pas toujours vous coucher à n’importe quelle heure, vous devrez vous occuper aussi de l’éducation de votre bébé, veiller à sa santé, etc.

Bref, être prêt, c’est accepter que son quotidien ne sera plus le même, que vos libertés pourront être limitées également. Mais, c’est le prix à payer pour un pur bonheur, non ?

Vous souriez quand vous voyez un enfant, une femme enceinte ou un jeune couple

Il n’est pas rare de ressentir une joie intense en voyant un bébé, un enfant, et même une femme enceinte ou un couple de jeunes parents. C’est un peu comme ressentir un mélange d’envie et de nostalgie.

Cette joie, qui vous procure des papillons dans le ventre, c’est justement parce que vous avez envie d’enfanter, de ressentir le bonheur d’avoir son enfant, d’être parent. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire en voyant un bébé ou une femme enceinte, c’est probablement parce que vous vous mettez à la place de ce parent et que donc vous voulez vous aussi un bébé !

Les hommes sont majoritairement moins sujets à cette sensation, mais cela arrive tout de même. Toutefois, la plupart des hommes vont davantage avoir envie de jouer avec les enfants, de les faire rire que de s’occuper d’eux avant de devenir parent.

Vous trouvez que votre compagnon ou votre compagne ferait un super parent

Si vous voyez votre compagne ou votre compagnon avec un enfant et que ce dernier ou cette dernière joue avec l’enfant, essaie de le faire rire, s’occupe de lui, il est probable que vous ressentiez également une forte joie face à cette vision.

Vous pourriez d’ailleurs vous dire directement que votre partenaire ferait un super parent, ce qui vous donnerait certainement l’envie d’avoir un bébé avec elle ou avec lui.

Si c’est le sentiment que vous savez, c’est que vous avez probablement envie d’avoir un bébé. Et donc, il est probable que vous soyez prêt pour cette aventure.

Vous avez une envie de stabilité sur tous les plans de votre vie

Il est possible d’avoir un enfant si vous n’avez pas une vie stable. Toutefois, il est préférable pour le bébé d’avoir une stabilité financière, immobilière, mentale, professionnelle, amoureuse…

Et c’est aussi un signe évocateur : un couple qui veut un enfant aura davantage tendance à chercher à avoir une vie idéale pour accueillir un enfant.

Un boulot qui ira sur le long terme, de bonnes finances, un logement où vous vous sentez bien et un mental d’acier. Être stable mentalement est aussi important pour élever, à votre tour, un enfant qui ira dans le bon sens.

Vous vous êtes reconnu ? Si c’est le cas, c’est peut-être que vous êtes enfin prêt à avoir un enfant, que vous soyez une future maman ou un futur papa !

