Ce que votre façon de vous tenir révèle sur votre personnalité

Votre façon de vous tenir en dit long sur votre personnalité, parfois plus que vos paroles. Sans même vous en rendre compte, votre posture envoie des signaux aux autres… et à vous-même. Elle influence la perception que les autres ont de vous et peut même impacter votre état émotionnel. Alors, plutôt dos droit ou épaules affaissées ? Découvrons ce que votre posture révèle de vous.

NB : et soyez honnête ! Si vous vous tenez courbé, répondez honnêtement pour connaître ce que cette posture dit de vous.

1. Vous vous tenez droit, épaules ouvertes et tête haute

Si cela est votre posture naturelle, voici ce que ça dit de vous : cette posture veut dire que vous êtes quelqu’un de généralement déterminé et charismatique (qui attire l’autre). Le dos droit au naturel fait que les gens vous perçoivent comme quelqu’un d’inspirant, sûr de vous, peut-être un peu intimidant.

Vous avez une posture de leader naturel. Les épaules dégagées et la tête haute montrent une assurance presque instinctive. Les autres vous voient comme quelqu’un d’assertif, qui sait ce qu’il veut et où il va. Cette posture renvoie une image de force et d’autorité, ce qui peut être un atout dans le monde professionnel ou social.

Attention : Toutefois, veillez à ne pas paraître arrogant ou distant. Une trop grande rigidité peut donner l’impression que vous êtes fermé aux autres.

💡 À savoir : Une posture droite favorise la production de testostérone (même chez les femmes), ce qui booste la confiance en soi. Elle diminue aussi le niveau de cortisol, l’hormone du stress.

2. Vous avez le dos voûté, épaules rentrées, tête baissée

Cette posture naturelle montre que vous êtes quelqu’un de réservé, anxieux, discret. Vous avez peut-être vécu des choses qui ont ébranlé votre confiance en vous-même. Comment les autres vous perçoivent ? Généralement, comme quelqu’un de timide et effacé.

Si vous avez tendance à vous recroqueviller, c’est donc souvent un signe de stress ou d’un manque de confiance en vous.

Cette posture donne l’impression que vous voulez vous faire tout petit pour éviter d’attirer l’attention. Vous avez peut-être du mal à prendre votre place dans un groupe et préférez rester en retrait.

Si cela est possible, essayez de vous redresser un peu car cette posture peut renforcer un état d’esprit négatif et limiter vos interactions sociales. D’ailleurs, se tenir voûté peut réduire la sécrétion de dopamine et de sérotonine, réduisant ainsi le bien-être général. Redressez-vous, votre moral vous remerciera !

3. Vous vous appuyez toujours sur une jambe

Si vous êtes souvent sur une seule jambe, par exemple en vous appuyant dessus en étant debout ou avec une jambe sortie en étant assis, cela voudrait dire que vous êtes détendu et un peu insouciant. Comment les autres vous perçoivent ? Comme quelqu’un de sympathique, cool, un brin désinvolte.

Vous adoptez une posture typique des personnes à l’aise avec leur environnement. Cela peut aussi trahir un léger manque de concentration ou une tendance à éviter les décisions difficiles. Cette position traduit une approche décontractée de la vie, et vous êtes généralement perçu comme accessible et amical.

Cette posture est souvent utilisée inconsciemment par ceux qui ne veulent pas s’engager pleinement dans une situation. Essayez de vous ancrer davantage pour montrer plus de détermination.

4. Vous vous asseyez toujours en vous étalant (jambes écartées, bras posés sur les accoudoirs)

En général, les gens qui ont cette posture naturellement sont plus dominants, confiants, peut-être un peu envahissants. D’ailleurs, les autres peuvent soit vous voir comme quelqu’un de sûr de lui ou parfois même d’irrespectueux de l’espace des autres dans certains cas.

Cette posture, appelée manspreading (oui, même si vous êtes une femme), est souvent adoptée par des personnes qui veulent affirmer leur présence. Elle donne une impression de puissance et de contrôle sur l’environnement, ce qui peut être positif en contexte professionnel ou social.

Attention, cette attitude peut aussi être perçue comme une invasion de l’espace personnel des autres, voire comme un manque de respect.

5. Vous vous asseyez en croisant les jambes ou en vous tenant recroquevillé

Vous êtes certainement quelqu’un de protecteur, rêveur, peut-être un peu sur la défensive. D’ailleurs, cette posture montre aux autres un côté sensible, réfléchi, et introverti.

Cette posture est typique des personnes qui aiment observer plus qu’agir. Elle peut également indiquer un besoin de sécurité ou une peur de s’exposer. Les autres vous perçoivent souvent comme quelqu’un de discret, mais aussi de réfléchi et d’intelligent.

Cette position peut vous donner un air fermé et inaccessible. Faites donc attention à cet aspect. Attention aussi, croiser les jambes peut limiter la circulation sanguine et entraîner des fourmis ou des douleurs dorsales sur le long terme. Essayez d’alterner vos positions pour éviter ces désagréments.

6. Vous avez une gestuelle nerveuse (tapez du pied, jouez avec vos mains, changez souvent de position)

Si tel est le cas, cela veut certainement dire que vous êtes quelqu’un d’anxieux, impatient, voire hyperactif. Attention, souvent, cette manière d’être renvoie une image assez agaçante ou de personne très peu sûre d’elle.

Si vous ne pouvez pas rester en place, cela peut traduire un état de stress ou une grande énergie mentale. Ce type de posture est souvent adopté par les personnes créatives ou ambitieuses, mais il peut aussi fatiguer les autres.

Mais bon, bouger brûle constamment plus de calories et stimule la circulation, mais peut aussi trahir un état de nervosité chronique. La respiration profonde et la méditation peuvent vous aider à mieux canaliser votre énergie.

Oui, votre posture vous trahit (mais vous pouvez la contrôler)

Votre façon de vous tenir en dit long sur votre état d’esprit et influence la façon dont les autres vous perçoivent. Mais la bonne nouvelle ? Vous pouvez changer votre posture pour booster votre confiance et améliorer votre bien-être.

DONC : redressez-vous pour envoyer des signaux positifs, évitez les postures fermées pour paraître plus accessible et trouvez un équilibre entre décontraction et assurance.

