Faire un tatouage, c’est généralement un acte personnel. Pour un premier tatouage, beaucoup de gens choisissent de donner un sens particulier à ce dessin indélébile marqué sur la peau. Et comme on dit, après on tombe dedans ! Mais même si votre tattoo n’a pas de signification particulière, ce motif gravé dans votre épiderme donne généralement des indications sur votre personnalité.

Certaines personnes ont tendance à choisir un style plutôt qu’un autre en fonction de leur caractère. Et, justement, nous nous adressons à vous mesdames (même si évidemment ces monsieurs peuvent aussi aimer ce genre de tattoos !), lequel de ces 4 styles de tatouages préférez-vous ? Selon votre réponse, cela peut révéler de nombreuses choses sur vous-même.

Vous préférez le tatouage simple noir de fleurs

Si vous avez choisi en premier lieu le tatouage simpliste de couloir noir représentant des fleurs, cela voudrait dire que vous êtes quelqu’un de très mature et réfléchi dans votre vie quotidienne. Jeune, on vous disait que vous faisiez plus âgée ou que vous étiez mature pour votre âge.

Et c’est logique, vous êtes une personne qui réfléchit beaucoup, qui prend du recul rapidement et qui a un esprit logique exacerbé, en plus d’être quelqu’un de curieux qui a une soif d’apprendre.

VOIR AUSSI : 20 questions de culture générale avec réponse : faites le test !

Vous préférez le tatouage complexe sur le torse

Si vous avez choisi le tatouage au niveau des clavicules dans le style un peu gothique, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui en a beaucoup bavé par le passé, un passé difficile, mais vous êtes désormais quelqu’un de fort, et qui essaie d’être fort en apparence.

Courageuse, vous avez beaucoup de craintes et de peurs, mais vous allez toujours au-delà, dans votre intérêt, mais aussi pour vos proches, qui monopolisent souvent votre attention et tout votre amour.

VOIR AUSSI : Test : la cuisine que vous choisissez en dit davantage sur vous

Vous préférez le tatouage minimaliste dans le dos

Si vous avez choisi les oiseaux dans le dos, noirs et minimalistes, cela voudrait dire que vous êtes une personne assez sensible et empathique, mais surtout qui manque de confiance en elle. Vous avez vécu des choses difficiles par le passé et aujourd’hui vous avez du mal à avoir une bonne estime de vous-même.

Pour vous, ce qui est important dans la vie, c’est juste d’être heureux et libre aux côtés de ceux que vous aimez. Mais, votre manque de confiance fait que, souvent, vous n’osez pas dire oui aux opportunités ou dire non aux choses que vous ne souhaitez pas.

VOIR AUSSI : Test de personnalité : laquelle de ces salles de bain choisiriez-vous ?

Vous préférez de nombreux tatouages colorés

Si vous avez choisi les plusieurs tatouages colorés sur le bras, cela voudrait dire que vous êtes une personne de foncièrement honnête, authentique et franche de votre approche de la vie et auprès des autres. Vous êtes quelqu’un avec un fort caractère, atypique et reconnaissable.

On ne vous oublie généralement pas. Un caractère fort qui cache bien souvent quelques failles car vous avez certainement vécu des choses très compliquées par le passé, des choses qui vous rongent encore.

Voilà ! N’hésitez pas à commenter pour nous donner votre avis sur ce test de personnalité dédié au tatouage. Et si vous aimez ce genre de quiz, en voici un autre pour vous : préférez-vous voyager dans le passé, le présent ou le futur ?

Notez cet article