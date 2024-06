Test : la cuisine que vous choisissez en dit davantage sur vous

L’autre fois, vous aviez bien aimé notre test de personnalité où vous deviez choisir votre petit-déjeuner idéal. Nous sommes donc de retour avec un autre petit jeu du choix où vous devez, cette fois, choisir le style de cuisine que vous préférez.

L’idée est très simple, nous vous proposons de choisir entre ces quatre styles de cuisine. Vous ne devez en choisir qu’une seule, sans trop réfléchir, celle qui vous attire le plus à l’œil.

Pourquoi ? Si vous faites votre choix de manière instinctive, donc sans réfléchir, cela permet de mettre en lumière votre personnalité profonde. Effectivement, les gens qui ont des expériences passées similaires ont tendance à faire le même choix d’image et à avoir des traits de personnalité en commun. C’est une question de probabilités et non une science exacte.

Et en choisissant de manière instinctive, votre cerveau va justement se servir de vos expériences passées pour faire le meilleur choix pour vous. C’est pour cette raison qu’il est très important de faire un choix sans réfléchir dans ce genre de test. Voilà ! Prêt à essayer ?

Vous avez choisi la cuisine moderne avec les plantes

Si vous avez choisi la cuisine moderne boisée remplie de plantes, cela voudrait dire que vous êtes une personne courageuse et déterminée au quotidien. Vous êtes quelqu’un qui n’a besoin de personne pour exister et pour agir, votre indépendance fait votre force chaque jour.

Et cette force, vous l’avez construit grâce à vos craintes et à votre sensibilité. Vous avez certainement vécu des choses difficiles par le passé et désormais, vous accordez beaucoup d’importance au fait de vous débrouiller seul, au cas où les autres viendraient à vous abandonner ou vous trahir. D’ailleurs, vous êtes quelqu’un de débrouillard.

Vous savez donc désormais braver les obstacles et vous détestez renoncer. Votre courage fait de vous une personne unique, mais aussi très déterminée au quotidien. Indépendant, oui, mais il n’empêche que quand vous aimez quelqu’un, vous l’aimez à fond.

Et d’ailleurs, lorsqu’une chose vous passionne, elle vous passionne intensément. Vous pourriez donc tout faire pour ceux que vous aimez quitte à parfois vous oublier pour les rendre heureux.

Vous avez choisi la cuisine américaine avec l’îlot central

Si vous avez choisi la cuisine spacieuse et claire avec son îlot central, cela voudrait dire que vous êtes une personne profondément tournée vers la famille. Pour vous, il n’y a rien de plus important que de rendre heureux les gens que vous aimez. D’ailleurs, on dit de vous que vous êtes quelqu’un d’extrêmement généreux au quotidien.

Non seulement vous aimez offrir aux autres, plus que recevoir, mais aussi vous avez tendance à vous oublier pour les autres. Votre famille est très importante pour vous, plus que tout. D’un autre côté, mais ça va dans la même idée, vous êtes quelqu’un qui déteste le mensonge. En fait, vous êtes très loyal dans votre quotidien.

Rempli d’humour, mais aussi très authentique, vous avez toujours le mot juste. Vous détestez les non-dits et vous aimez écouter autrui, vous êtes le parfait confident et le meilleur ami que tout le monde voudrait avoir.

Dans votre vie, vous êtes aussi une personne curieuse, vous adorez apprendre de nouvelles choses, mais aussi et surtout les partager aux autres.

Vous avez choisi la cuisine de cottage tout en bois

Si vous avez choisi la cuisine boisée de campagne, cela voudrait dire que vous êtes une personne extrêmement curieuse au quotidien. Vous êtes quelqu’un qui aime apprendre, qui aime partager, mais qui adore surtout faire des découvertes.

Un passionné dans l’âme, lorsque vous avez une passion, vous y allez à fond. Et lorsque vous aimez quelqu’un, c’est au-delà de tout. Pour vous, les petites attentions et les détails sont plus importants que les mots et les actes sans consistance.

Intense dans votre façon de voir le monde, pour vous l’univers est beau et vous avez tendance à vous émerveiller pour tout et pour de toutes petites choses que personne ne remarque.

Vous avez choisi la cuisine vintage colorée

Si vous avez choisi la cuisine style vintage très colorée, cela voudrait dire que vous êtes une personne très atypique de caractère. Culottée et très franche, vous êtes quelqu’un qui a à la fois de l’humour à revendre, mais qui a aussi une personnalité bien trempée.

Au quotidien, vous êtes plein d’initiatives, vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, découvrir, mais aussi exposer vos idées. Et justement, très souvent, vous avez de très bonnes idées. Intelligente, vous êtes une personne qui réfléchit vite et qui a un esprit logique incroyable.

D’ailleurs, vous êtes aussi quelqu’un de très créatif, vous avez toujours une bonne idée en tête, plein d’envies, et pas toujours le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Il arrive même fréquemment que vous vous perdiez dans vos pensées ou que vous vous éparpillez. Et il faut dire que c’est normal, votre cerveau est constamment en ébullition.

