Test de personnalité : choisissez votre snack préféré

L’autre jour, vous aviez beaucoup aimé notre test de personnalité où vous deviez choisir votre petit-déjeuner préféré. Nous sommes donc de retour avec un autre test exclusif à Numedia : choisissez votre snack préféré ! On vous explique.

Le test du choix est très utile pour en savoir davantage sur une personne. Pour cause, lorsque vous faites un choix dans trop réfléchir, par instinct, vous faites appel à l’instinct de votre cerveau.

Quand vous faites un choix rapide face à plusieurs solutions obligatoires, votre cerveau va vouloir faire le meilleur pour vous, pour vous défendre au mieux en cas de problème. Il va faire appel à vos expériences passées pour faire ce choix instinctif.

Et très souvent, les gens qui ont des expériences passées similaires ont tendance à faire le même choix en regardant plusieurs images, ils ont des goûts en commun. C’est ce qu’il se passe avec ce test où vous deviez choisir votre chat préféré, mais c’est aussi ce qu’il se passe avec ce test où vous devez choisir votre snack préféré.

L’idée est simple, nous vous présentons quatre types de snacks différents et vous ne devez en choisir qu’un. Lequel choisiriez-vous instinctivement pour grignoter dans la journée ? Ne réfléchissez pas trop.

Vous avez donc le choix entre : les chips (peu importe le goût), les pâtisseries (ici ce sont des muffins, mais ce peut être n’importe quel type de gâteau sucré), des bonbons, ou bien un sandwich. Choisissez en regardant l’image ci-dessus.

Vous avez choisi les chips

Si vous avez choisi les chips comme snack préféré, cela voudrait dire que vous êtes une personne d’un naturel courageux. Vous avez certainement vécu des choses très difficiles qui ont fait que vous êtes devenu une personne sensible, qui a du mal à gérer ses émotions.

Si vous avez choisi les chips, cela veut dire que vous avez tendance à vouloir manger vos émotions, justement, ou bien vous avez besoin, le plus souvent, d’avoir l’esprit occupé. Mais, ce n’est pas parce que vous êtes faible, au contraire, vous êtes une personne qui prend beaucoup sur elle et qui encaisse beaucoup les coups.

Votre courage est votre force, vous allez toujours au-delà des obstacles. Cela fait de vous une personne très forte, déterminée et surtout qui a de l’ambition. Vous ne voulez pas finir au fond du trou et vous désirez aller toujours plus loin.

On dit aussi de vous que vous êtes un bon confident, au quotidien, vous aimez écouter les autres. D’ailleurs, vous préférez donner que recevoir. Parfois, il peut même arriver que vous vous oubliez pour aider ceux que vous aimez.

Vous avez choisi les pâtisseries

Si vous avez choisi les pâtisseries, cela voudrait dire que vous êtes une personne attachée à la famille et aux amis. Généralement, vous avez du mal à vous poser, à déléguer les taches, vous aimez faire les choses par vous-même pour qu’elles soient bien faites.

Perfectionniste, ce n’est pas la seule raison. En réalité, le plus souvent, vous voulez tout donner pour les autres, pour ceux que vous aimez, et que ces derniers soient contents de vous avoir à leurs côtés. Vous aimez d’ailleurs vous sentir utile.

Généreux et tolérant, vous êtes quelqu’un qui adore offrir à ses proches et surtout voir le sourire de ceux que vous aimez. On dit que vous accordez beaucoup d’importance aux détails, vous avez tendance à vous soucier des petits gestes, des petites choses et à accorder de l’importance aux gestes d’attention.

Vous avez choisi les bonbons

Si vous avez choisi les bonbons comme snack, cela veut dire que vous êtes une personne fougueuse. Dans votre cœur, vous avez du mal à grandir, vous avez encore un enfant intérieur.

Cela veut à la fois dire que beaucoup de choses vous font peur, vous avez beaucoup de craintes en général, mais aussi cela veut dire que vous vous émerveillez pour beaucoup de choses, notamment des détails. Pour vous, le monde est beau et plein de surprises.

D’ailleurs, vous êtes d’un naturel curieux, vous aimez bien découvrir et apprendre de nouvelles choses. On dit aussi que vous êtes quelqu’un de passionné, lorsque vous aimez quelque chose, c’est à fond.

Vous avez choisi le sandwich

Si vous avez choisi le sandwich comme snack préféré, cela voudrait dire que vous êtes une personne déterminée et travailleuse.

Vous accordez beaucoup d’intérêt au succès et à la victoire. Pour vous, gagner et réussir ce que vous entreprenez est très important.

Cela fait de vous une personne plutôt compétitive, mais aussi et surtout quelqu’un qui a tout pour réussir, d’un leadership naturel, avec de l’ambition et de bonnes idées. D’ailleurs, on dit de vous que vous êtes quelqu’un de créatif au quotidien.

Si vous avez aimé ce petit test de personnalité, n’hésitez pas à jouer une autre fois : voici un autre test où vous devez choisir votre papillon préféré.

