Chaque femme est unique et belle. Vous pensez que cela ne s’applique pas à votre personne ? Pourquoi pensez-vous ainsi ? À cause de vos hanches trop développées ? À cause de votre ventre trop rebondi ou des bourrelets qui dépassent trop ? Il est possible de mettre son corps de femme ronde en valeur grâce à ses habits.

Plusieurs femmes ne savent plus regarder leurs atouts à cause des diktats de la société. Les magazines et les réseaux sociaux ne cessent de montrer des corps longilignes et filiformes. Ces mêmes corps peuvent aussi arborer des hanches très fines, mais des seins et des fessiers bien pulpeux : le corps de rêve en 2023 (selon eux).

Et si vous mettiez de côté toutes ces images qui ne font que créer des complexes chez vous ? Et si vous commenciez à mettre votre corps en valeur, même avec quelques rondeurs ?

Découvrez dans cet article les 10 astuces pour être tendance tout en assumant vos courbes. Suivez ces conseils simples et vous découvrirez comment mettre en avant votre beauté naturelle à travers votre style vestimentaire.

S’habiller en fonction de sa morphologie

La première étape pour bien s’habiller est de connaître sa morphologie. Il est en effet important de comprendre ses propres proportions pour choisir les vêtements qui les mettent en valeur. Cela s’applique d’ailleurs à tout le monde, que l’on soit une femme mince ou ronde. Découvrez quelques types de morphologie courants chez les femmes rondes et les vêtements adaptés à chacun.

La morphologie en forme de pomme

Elle se caractérise par une poitrine généreuse, une taille peu marquée et des hanches plutôt étroites. L’objectif est de mettre en valeur les jambes et de créer une illusion de taille plus fine.

Si vous vous reconnaissez, optez pour des hauts ajustés au niveau des épaules et du buste, mais qui s’évasent légèrement au niveau de la taille pour camoufler le ventre. Choisissez également des robes empire, qui sont cintrées sous la poitrine et s’évasent en dessous. Évitez les ceintures à la taille, car elles peuvent mettre l’accent sur le ventre. Préférez les ceintures plus hautes, comme les ceintures portées sous la poitrine.

La morphologie en forme de poire

Cette morphologie se caractérise par des hanches et des cuisses plus larges par rapport à la poitrine et à la taille. L’objectif est de mettre l’accent sur le haut du corps et d’équilibrer les proportions.

Tournez-vous vers des hauts qui attirent l’attention sur le buste, comme les décolletés en V, les hauts à motifs ou les détails au niveau des épaules. Choisissez des jupes et des pantalons de coupe droite ou évasée pour équilibrer les hanches. Bannissez les vêtements trop serrés au niveau des hanches et des cuisses, car ils peuvent mettre l’accent sur ces zones. Préférez les tissus fluides qui glissent sur les courbes.

La morphologie en forme de sablier

Cette morphologie se caractérise par une taille marquée, avec le combo hanches et poitrine bien équilibrées. L’objectif est de mettre en valeur les courbes naturelles et de créer une silhouette harmonieuse.

Les hauts cintrés à la taille vous vont à merveille et mettent en valeur votre silhouette. Choisissez également des robes près du corps qui soulignent les courbes, comme les robes fourreaux ou les robes moulantes. Concernant les vêtements à éviter, ne portez plus des habits trop amples qui vont cacher les courbes.

Ces exemples de morphologies et de vêtements adaptés ne couvrent pas toutes les variations possibles. L’important est de connaître vos propres proportions puis de choisir des vêtements qui mettent en valeur vos atouts. N’oubliez pas les deux mots d’ordre : confort et confiance en soi. N’hésitez pas également à essayer différents styles et coupes pour trouver ce qui vous convient le mieux.

Mettez l’accent sur vos plus beaux atouts

Il est maintenant temps d’arrêter de pointer tout ce qui ne va pas chez vous ! Une femme ronde possède aussi de beaux atouts. La recette pour être belle avec vos rondeurs est de vous focaliser sur les zones saillantes. Il est plus que temps de mettre en valeur tous vos atouts.

Par exemple, si vous avez de belles épaules, optez pour des décolletés ou des robes qui les mettent en avant (off shoulder, mono manche, etc.). Si vous avez une taille marquée, soulignez-la avec des ceintures ou des vêtements ajustés à la taille. Si vous avez une belle poitrine, même si elle dépasse les « standards imposés », mettez votre plus joli haut à décolleté. On fait toutefois l’impasse sur le décolleté plongeant pour ne pas passer dans la catégorie vulgaire.

Choisissez des vêtements adaptés à votre taille

Ce n’est pas pour rien que le système des tailles a été inventé. Veillez donc à suivre scrupuleusement les consignes. De nos jours, un grand nombre de boutiques propose désormais des tailles pour les femmes rondes. Il ne faut pas hésiter à essayer.

Les vêtements qui sont trop grands ou trop petits peuvent en effet avoir un effet peu flatteur sur la silhouette. Optez pour des vêtements qui épousent les courbes de votre corps sans les mouler excessivement.

Les tissus fluides sont vos meilleurs amis

Les tissus fluides et légers sont vos meilleurs alliés. Ils permettent de créer une silhouette harmonieuse tout en offrant un confort optimal.

Évitez les tissus rigides qui ont tendance à ajouter encore plus de volume. Le but n’est pas d’entasser la silhouette, c’est de l’élonger et d’être bien dans ses habits. Ce genre de tissu garantit en effet un confort optimal.

N’oubliez pas que si vous êtes confiante, cela effacera tous les complexes dans votre tête et dans le regard des autres.

VOIR AUSSI : Quel est le meilleur moment pour acheter vos vêtements d’hiver ?

Jouez avec les imprimés

Pendant longtemps, les personnes rondes ont acquis l’idée reçue suivante : pas de couleur ni de motifs pour vous. Cela est totalement faux !

Les imprimés peuvent être utilisés de manière stratégique pour attirer l’attention sur certaines parties du corps. Sachez donc que les imprimés discrets ou verticaux peuvent aider à allonger la silhouette. Les imprimés plus audacieux, quant à eux, peuvent apporter une touche de dynamisme à votre tenue.

Évitez les vêtements moulants ou trop amples

Bien que vous puissiez être tentée de cacher vos formes sous des vêtements amples, ceux-ci peuvent souvent avoir l’effet inverse. Les vêtements trop larges peuvent donner l’illusion d’une silhouette plus volumineuse.

Optez plutôt pour des vêtements qui épousent les courbes de manière flatteuse, sans être trop serrés.

Un peu de hauteur avec les talons

Les talons peuvent contribuer à allonger la silhouette et donner une allure plus élancée. Choisissez des talons de hauteur modérée pour être à l’aise toute la journée au travail et toute la nuit lors d’une soirée.

Si vous n’êtes pas habituée à porter des talons, commencez par des talons plus bas et progressez graduellement.

Vous pouvez aussi vous tourner vers les talons carrés. Ces derniers sont plus confortables, mais le must : ils vont avec toutes les tenues !

VOIR AUSSI : Quelles sont les meilleures chaussures à associer à votre tenue ?

Accessoirisez avec style

Pour mettre en valeur votre tenue, les accessoires sont de vrais incontournables.

Voici alors quelques règles à suivre concernant les sacs à main et les bijoux.

Choisissez des sacs de taille moyenne à grande qui correspondent à votre style personnel. Pas de minaudières ou des petits sacs puisqu’ils ne s’harmoniseront pas avec votre corpulence. Par contre, les sacs structurés et les sacs portés en bandoulière sont très flatteurs. Ils créent des lignes nettes et équilibrées avec votre silhouette.

La même règle subsiste avec les bijoux : pas de bijoux trop fins. Les bijoux peuvent attirer l’attention sur vos atouts et éloigner le regard des zones que vous préférez dissimuler.

Vous pouvez ainsi adopter des colliers longs qui allongent votre silhouette. Les boucles d’oreilles audacieuses sont aussi parfaites pour encadrer votre visage. Quant aux bracelets, superposez-les ou choisissez ceux qui attirent l’attention sur vos poignets.

Jouez avec les volumes et les matières

Une astuce essentielle pour bien s’habiller en étant une femme ronde consiste à assortir judicieusement les différentes textures des tissus. Les matériaux varient en épaisseur, ce qui permet de jouer avec les volumes et d’attirer l’attention sur certains éléments de votre tenue.

Si vous avez une silhouette en forme de O avec des courbes, il est intéressant de combiner des tissus légers et plus structurés. Bien que cela ne soit pas une règle absolue, il est généralement recommandé d’avoir des matières légères pour les vêtements près du corps (t-shirt, pull en laine fine comme le cachemire, etc.).

Une autre astuce intéressante : associez une pièce légère à un vêtement plus épais et visuellement marquant (une blouse ou un manteau). Cela créera une allure plus élancée et apportera une subtilité grâce à ce jeu de contrastes.

Bien sûr, vous pouvez également expérimenter avec des matières plus amples au niveau du décolleté ou dans le bas de votre tenue. Un pantalon fluide ou un gros tricot au niveau du décolleté sont parfaits pour vous mettre en valeur !

L’essentiel est de vous faire plaisir en variant les formes de votre tenue tout en conservant une harmonie qui met en valeur votre silhouette. Si votre silhouette semble dissimulée derrière plusieurs couches de vêtements, n’hésitez pas à essayer d’autres modèles et à diversifier les styles.

La 10e et meilleure astuce : s’accepter en tant que femme ronde

La règle d’or pour bien s’habiller quand on est une femme ronde est de s’accepter et de s’aimer tel que l’on est. La confiance en soi est le meilleur accessoire pour rayonner et se sentir bien dans ses vêtements.

Essayez d’être toujours une meilleure version de vous-même chaque jour qui passe. Faites de votre présent un moment que vous ne regretterez jamais. Cela passe par les vêtements aussi ! Donc, à chaque fois que vous vous dressez devant votre placard, essayez de trouver LA tenue qui ne vous fera pas honte en regardant des photos de vous dans 10 ans. Et oui, c’était la 11e astuce, mais ça, c’est cadeau !

Bien s’habiller quand on est ronde n’est pas une tâche difficile. En suivant ces 10 astuces, vous pourrez mettre en valeur votre beauté naturelle et embrasser votre silhouette avec confiance. Rappelez-vous que le style est personnel, et l’essentiel est de se sentir bien dans sa peau et dans ses vêtements. Alors, explorez votre style, osez les couleurs et les motifs, et faites briller votre personnalité à travers votre tenue vestimentaire. Rien ne dit qu’une femme ronde ne peut pas être belle !