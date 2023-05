La grossesse est une période passionnante et joyeuse de la vie d’une femme, mais cela ne signifie pas que vous devez sacrifier votre style pour le confort. Au contraire, il est tout à fait possible d’être à la fois à la pointe de la mode et élégante pendant ces neuf mois tout à fait spéciaux.

Dans cet article, nous vous donnerons des conseils sur la façon d’adopter les dernières tendances de la mode tout en restant à l’aise et en mettant en valeur votre ventre arrondi.

Que vous soyez à la recherche d’idées pour votre garde-robe de maternité ou de conseils sur les accessoires à privilégier, nous avons tout ce qu’il vous faut pour être une future maman à la pointe de la mode.

1. Misez sur des vêtements confortables et bien ajustés

Lorsque vous êtes enceinte, il est essentiel de vous sentir à l’aise dans vos vêtements. Optez donc pour des matériaux doux et extensibles qui épouseront vos formes changeantes sans vous comprimer.

Les vêtements tendance à privilégier ? Les robes longues et fluides, les tuniques, les leggings et les pantalons extensibles sont des choix parfaits pour un look décontracté et confortable.

Le meilleur conseil : choisissez des vêtements qui mettent en valeur vos courbes de femme enceinte plutôt que de les dissimuler.

2. Choisissez des coupes flatteuses

Les coupes flatteuses peuvent vraiment faire la différence lorsque vous êtes enceinte. Vous verrez qu’on se retournera dans la rue pour admirer votre élégance.

Misez ainsi sur des robes empire, qui mettent en valeur votre buste tout en permettant à votre ventre de se développer librement. Mettez-le en avant et soyez fière de porter la vie !

Sachez aussi que les hauts décolletés en V allongent votre silhouette, tandis que les ceintures placées juste en dessous de votre poitrine créent une jolie silhouette en sablier. Les robes et les hauts avec des détails drapés ou plissés peuvent également ajouter une touche de sophistication à vos tenues.

3. Optez pour des couleurs et des imprimés en vogue

Lorsqu’il s’agit de choisir des couleurs et des imprimés, n’ayez pas peur d’expérimenter. Les couleurs vives et les imprimés audacieux peuvent apporter de la vie à votre tenue de maternité.

L’astuce du jour : les rayures verticales allongent votre silhouette, idéal si vous êtes un tantinet complexé par vos kilos de grossesse.

Les motifs floraux et les imprimés géométriques, quant à eux, ajoutent une touche de fraîcheur à votre look.

Il va de soi que vous devrez inclure des couleurs plus basiques dans votre garde-robe. Les couleurs sombres ont tendance à affiner, alors n’hésitez pas à acheter des vêtements de maternité dans les teintes comme le noir, le marine ou le gris foncé.

4. Accessoirisez vos looks

Les accessoires sont un moyen fantastique d’ajouter une touche de style à votre tenue de maternité. Certaines futures mamans ont peur que cela ne charge trop leur look, surtout avec un ventre bien avancé. Détrompez-vous !

Misez sur de jolis foulards, des chapeaux tendance, des ceintures élégantes ou des bijoux accrocheurs pour rehausser votre look. Vous verrez que cela fera toute la différence.

Les chaussures confortables, mais stylées, sont également importantes. Optez pour des ballerines, des sandales à talons bas ou des baskets et des sneakers à la mode pour compléter votre tenue.

5. Ne négligez pas votre beauté

Être tendance ne se limite pas seulement à votre tenue vestimentaire, mais aussi à votre beauté.

Prenez soin de votre peau avec des produits adaptés aux femmes enceintes et utilisez un maquillage naturel qui met en valeur votre éclat naturel. Avec vos hormones en folies, veillez à adopter une routine de soins pour votre visage. Voici les étapes à respecter :

Le nettoyage : utilisez un nettoyant doux et non irritant pour nettoyer votre visage matin et soir. Recherchez des produits sans parfum et sans ingrédients agressifs tels que les sulfates ou les parabènes ;

: utilisez un nettoyant doux et non irritant pour nettoyer votre visage matin et soir. Recherchez des produits sans parfum et sans ingrédients agressifs tels que les sulfates ou les parabènes ; L’exfoliation ou le gommage : évitez les exfoliants chimiques agressifs ou les gommages abrasifs pendant la grossesse. Priorisez les exfoliants doux à base d’ingrédients naturels tels que l’avoine ou le sucre. Limitez également l’exfoliation à une fois par semaine pour éviter d’irriter la peau ;

: évitez les exfoliants chimiques agressifs ou les gommages abrasifs pendant la grossesse. Priorisez les exfoliants doux à base d’ingrédients naturels tels que l’avoine ou le sucre. Limitez également l’exfoliation à une fois par semaine pour éviter d’irriter la peau ; L’hydratation : elle est primordiale pendant cette période. Aussi, n’oubliez pas d’appliquer une crème hydratante matin et soir sur votre joli minois. Recherchez des produits contenant de l’acide hyaluronique, de l’aloès ou de la vitamine E, qui sont doux et efficaces pour hydrater la peau. Le corps entier aussi a besoin de cette hydratation profonde. Vous allez ainsi éviter les traces de vergetures ;

: elle est primordiale pendant cette période. Aussi, n’oubliez pas d’appliquer une crème hydratante matin et soir sur votre joli minois. Recherchez des produits contenant de l’acide hyaluronique, de l’aloès ou de la vitamine E, qui sont doux et efficaces pour hydrater la peau. Le corps entier aussi a besoin de cette hydratation profonde. Vous allez ainsi éviter les traces de vergetures ; La protection solaire : appliquez un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 tous les jours. Une étape à effectuer même si vous ne prévoyez pas de passer beaucoup de temps à l’extérieur. Les hormones de grossesse peuvent rendre votre peau plus sensible au soleil, il est donc essentiel de la protéger pour éviter les taches et les dommages cutanés.

Note très importante : évitez les produits chimiques agressifs. Les produits de soins du visage contenant des ingrédients agressifs tels que les rétinoïdes, les hydroquinones ou les salicylates sont à bannir de votre routine. Optez donc plutôt pour des ingrédients naturels et doux.

Concernant la coiffure, une coupe de cheveux flatteuse et facile à entretenir peut également vous aider à rester tendance tout au long de votre grossesse.

6. Être stylée et tendance lors de sa grossesse

Être tendance et stylée pendant la grossesse est tout à fait possible en suivant ces conseils simples. Souvenez-vous que le plus important est de vous sentir bien dans votre peau et dans vos vêtements. Alors, mettez en valeur votre ventre arrondi avec des vêtements confortables et flatteurs, osez les couleurs et les imprimés, accessoirisez avec style et prenez soin de vous. Profitez de cette période spéciale de votre vie en étant une future maman en vogue !

