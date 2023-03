Comment enlever un vernis sans dissolvant ? 5 astuces !

Vous avez oublié d’acheter du dissolvant ou vous ne voulez pas en mettre sur vos ongles ? Dans ce cas, comment retirer son vernis alors ? Heureusement, il existe quelques techniques et astuces très utiles pour enlever du vernis sans avoir de dissolvant. En voici 5 qui ont déjà fait leurs preuves.

Enlever du vernis à ongles sans dissolvant avec de l’alcool à 90°

Alors globalement, l’alcool à 90° est un peu le même principe que le dissolvant. Le but est de décaper l’ongle de la couleur du vernis ! Ainsi, si vous avez de l’alcool à 90 chez vous, il s’agit de l’option la plus proche que vous pourriez choisir. Utilisez-le sur un coton, ou sur une alternative écologique et enlevez tout simplement le vernis avant de rincez à l’eau claire.

Utilisez du citron pour retirer du vernis sans dissolvant

Très efficace également pour retirer le vernis à ongles et ses résidus. Le citron frais est un dissolvant naturel. Cela prendra plus de temps qu’avec le produit classique néanmoins. Le but est de presser un citron pour en extraire le jus et le mettre sur un coton pour retirer le vernis. Sinon, vous pouvez directement frotter un demi citron sur vos ongles.

La technique du vernis à ongles pour enlever le… vernis à ongles

Quand on a du vernis en flacon et pas de dissolvant, une technique existe. Il suffit d’appliquer une couche de vernis, une couche importante, et de le laisser agir quelques secondes. Retirez-le avec une serviette.

Le déodorant en spray, une technique très efficace

Le déo qu’on achète en magasin contient de l’alcool. Ça tombe bien parce que cet alcool agit comme dissolvant. Pour retirer le vernis, vaporisez-le sur un coton et utilisez-le comme un dissolvant, tout simplement !

Utiliser du dentifrice comme technique pour enlever le vernis

Une autre technique efficace : celle du dentifrice. Ce dernier est moins efficace qu’un dissolvant classique, mais il permet de dissoudre le vernis sans trop d’efforts. Mettez-en sur un coton et appliquez sur le vernis à diluer. Laissez agir quelques minutes avant de retirer.