Vous êtes invité prochainement à un mariage et vous cherchez la tenue idéale pour faire sensation parmi les convives. Tous les experts de la mode vous diront que le détail le plus important dans une tenue élégante, ce sont les chaussures. C’est pour cette raison qu’il faut choisir la bonne paire. Pour cela, nous allons vous donner quelques bonnes astuces à suivre.

Quel type de chaussure doit-on porter avec une robe élégante ?

Vous avez choisi une robe glamour pour vous montrer sous votre meilleur jour, c’est le moment de réaliser l’accord parfait en trouvant la paire de chaussures idéale. Dans cette sélection de chaussures pour un mariage en tant qu’invité, vous trouverez une très belle sélection de sandales à talons, d’escarpins ou de sandales compensées qui vont vous permettre d’apporter d’élégance ou d’originalité à votre tenue. Avec une robe habillée, on peut opter pour l’accord parfait. Si vous avez une robe de couleur corail par exemple, trouvez des escarpins à talons carrés de la même couleur, avec un détail original au niveau de la chaussure pour marquer le côté festif. Vous pouvez également opter pour la touche d’originalité en dépareillant vos chaussures ou en trouvant un modèle ultra créatif à la manière de Lady Gaga.

L’importance du talon dans le choix des chaussures pour un mariage

Dans un mariage, entre la cérémonie et la fête, on piétine beaucoup. On piétine à la mairie, à l’église, au vin d’honneur, au moment des photos, et on danse toute la soirée. Les chaussures à talons font très vite souffrir. Il est donc important de bien choisir ses talons avant le mariage. Celles qui ont l’habitude de porter des escarpins à talons hauts n’auront aucun mal à porter des chaussures à talons aiguilles de 12 cm par exemple. En revanche, si vous en portez de manière occasionnelle, ne dépassez pas une hauteur de talon de 7 cm ou bien portez des sandales compensées pour limiter les risques de douleurs ou de blessures. Les sandales à talons carrés sont également plus confortables que les talons aiguille.

VOIR AUSSI : Quelles sont les meilleures chaussures à associer à votre tenue ?

Prenez la chaleur en compte dans le choix de vos chaussures

Quand on assiste à un mariage en plein été, le plus grand ennemi reste la chaleur, car elle fait transpirer et gonfler les pieds. Pour éviter de vous retrouver dans une situation inconfortable, il est déconseillé de porter des escarpins en cuir. Préférez les matières en tissus ou bien les sandales ouvertes pour laisser votre pied respirer.

Optez pour une paire de sandales de secours

Nous n’avons pas toutes cette capacité à savoir danser jusqu’au bout de la nuit avec nos chaussures à talon. Dans ce cas, beaucoup de femmes ont trouvé la bonne astuce qui consiste à avoir une paire de sandales plates ou avec un talon plus petit afin de changer de chaussures au moment du repas. Cela permet de rapidement soulager les tensions au bout de ses pieds et de profiter de la soirée sans douleur. Sur les boutiques de chaussures en ligne, la sélection de chaussures pour un mariage contient des sandales plates qui peuvent être même assorties aux chaussures à talons que l’on porte au début de la cérémonie.

Comment s’habiller pour un mariage ? Une sélection de tenues et d’accessoires tendance !