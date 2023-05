Comment organiser un mariage écologique et économique ?

Le mariage, c’est un événement très coûteux pour votre porte-monnaie, mais aussi pour la planète. On estime qu’entre le trajet des invités, la lune de miel ou encore le repas, se marier coûte 10 tonnes de CO2 chaque année en France. Et en moyenne, un mariage de 50 personnes coûte 6000 euros. Mais, heureusement, il existe quelques astuces pour alléger la facture, que ce soit pour vous en tant qu’organisateur, ou pour la Terre. Voici comment faire un mariage écologique et économique.

La robe de mariée, costume… Préférez la seconde main ou les petits artisans !

La seconde main, donc acheter d’occasion ou récupérer la robe de marier de sa grand-mère, voilà une solution plus écologique. Saviez-vous qu’une grande partie des robes de mariée sont issues d’industriels et que ces robes coûtent donc beaucoup en termes de CO2 pour leur production. C’est encore pire pour beaucoup de costumes pour hommes achetés en magasins de prêt-à-porter ou de robes de demoiselle d’honneur parfois achetées sur des sites chinois.

En bref, le mieux pour économiser de l’argent sur les vêtements que vous porterez, vos chaussures également et les bijoux, c’est d’acheter de seconde main, de faire de la récupération ou bien de vous rendre dans de très petites boutiques, voire chez une couturière professionnelle.

L’idée est surtout de limiter l’importation, mais aussi d’éviter autant que possible d’acheter une tenue à usage unique, portée une seule fois et achetée à un prix d’or.

Le repas : privilégiez les producteurs locaux et le fait maison

Pour le repas du mariage écologique, faites travailler les producteurs locaux et faites le repas fait maison ! Un traiteur, c’est bien, mais c’est cher aussi. Parfois, faire soi-même ou le faire faire par des membres de sa famille vaut plus le coup et cela permet aussi de s’investir à 100 % dans la préparation du mariage.

Si vous êtes la mariée, vous apprécierez davantage de manger un gâteau fait par votre frère ou votre sœur que par un inconnu. Une petite attention qui rendra ce moment unique.

Et pourquoi les producteurs locaux ? Tout simplement pour éviter les produits importés, pour valoriser le travail des producteurs et des agriculteurs et pour veiller à faire un repas de mariage en circuit court.

Des confettis écolo ? Oui, c’est possible pour un mariage écologique et économique

Vous voulez absolument des confettis pour votre mariage, mais vous voulez qu’il soit écologique ? Remplacez donc les confettis par le traditionnel riz, ou encore par des fleurs séchées, très écologiques.

Choisir des fleurs de saison et pareil pour les aliments du repas

Choisissez tout de saison et local si possible. Les fleurs, les aliments du repas, tout ! Le local veut dire qu’il y a eu moins de trajets pour la production et la saison indique aussi que les fleurs ou les aliments n’ont pas été produits sous des serres ultra-éclairées qui consomment trop d’énergie.

Comment rendre ses faire-part plus écologiques ?

Pour des faire-part écologiques, vous pensiez peut-être aux mails ? C’est un peu moins glamour, le mail peut se perdre et un ordinateur a une empreinte carbone plutôt élevée à cause des mails. Ainsi, évitez le papier normal, l’impression en relief : faites-les à la main et donnez-les autant que possible en main propre.

Le mieux est d’utiliser des éléments réutilisables ou recyclés ou bien naturels : par exemple, des matières biodégradables, un tissu brodé qui pourra servir comme serviette ou chiffon, ou un papier déjà utilisé pour autre chose sur le dos !

La décoration de récupération, réutilisable, recyclable et compostable

Pareil pour la décoration : pour la nappe, utilisez du tissu récupéré (par exemple de vieux rideaux), pour les couverts, privilégiez de la vaisselle réutilisable et non jetables. Pour les fleurs, utilisez des vraies ou réutilisez les fausses fleurs pour votre décoration d’intérieur. Bref, essayez de trouver une seconde utilité à tous les éléments du mariage ou, à défaut, faire en sorte de ne prendre que des choses naturelles qui pourront se dégrader correctement dans la nature ou se recycler.

Le lieu de réception et la lune de miel : limitez les trajets !

Pas besoin de partir loin pour la lune de miel, l’amour suffit à vous faire planer. Limitez donc vos trajets pour que votre mariage soit écologique, écoresponsable et économique. Et pareil pour vos invités : évitez le trop plein de voitures, choisissez un lieu de réception qui ne soit pas trop loin pour tous les invités, encouragez le covoiturage…

Autres idées pour un mariage écolo et économe :

Pas de DJ à la fête , confiez la musique à quelqu’un de votre famille.

, confiez la musique à quelqu’un de votre famille. Si vous ne voulez pas payer de photographe , pareil, confiez ce travail à vos proches. Bon, évidemment, ce ne sera pas le même rendu !

, pareil, confiez ce travail à vos proches. Bon, évidemment, ce ne sera pas le même rendu ! Choisir des alliances éthiques.

éthiques. Un lieu de réception avec hébergement sur place pour limiter les transports.

avec hébergement sur place pour limiter les transports. Pour les cadeaux des mariés : emballez-les avec du tissu à la manière Furoshiki.