Comment faire comprendre à ses invités qu’il est temps de partir ? 5 astuces !

Il est tard et vous avez envie de vous poser devant la télévision, devant votre téléphone, aller dormir ou passer du temps avec votre moitié… Mais vous avez des convives à la maison ! Qu’on ne soit pas très sociable ou qu’on est juste envi d’être tranquille après une longue soirée, ou si on est malade, il est naturel de vouloir faire partir ses invités. Mais, dire à ses amis ou sa famille de s’en aller est toujours délicat. Donc, si vous ne voulez pas les faire décamper en leur disant franchement, voici 5 astuces pour leur faire comprendre gentiment qu’il faut partir.

« Déjà cette heure ! » : dire à vos invités qu’il est tard et que vous vous levez le lendemain

Parmi les astuces pour faire partir ses invités de chez soi en douceur, il y a le fait de dire qu’il est tard. Mentionner l’heure avec surprise en regardant votre montre ou votre téléphone peut engendrer que vos invités vont se lever et partir.

Le mieux, dans ce cas, est de dire que vous devez vous lever tôt le lendemain. Oui, même si c’est un week-end. Vous pouvez évoquer un déménagement le lendemain, du travail, une obligation familiale, etc.

Si vous avez des invités le midi et non le soir, vous pouvez aussi leur dire que vous avez un rendez-vous dans pas longtemps et que vous ne pensiez pas que le repas durerait autant.

Dans le cas où vous savez d’avance que vous voudrez les faire partir, vous pouvez même leur dire en avance, avant la soirée avec eux. C’est encore mieux, comme ça, vos invités sont prévenus qu’à telle heure, ils doivent partir.

Commencer à faire la vaisselle, à ranger, à regarder votre téléphone… Faire comme s’ils n’étaient pas là

Autre astuce pour faire partir vos invités sans leur dire : faire comme s’ils n’étaient pas là. Cela ne veut pas dire qu’arrêter de parler et de répondre. Par contre, vous pouvez commencer à faire comme s’ils étaient déjà partis.

Vous commencez à faire la vaisselle, à ranger des choses qui trainent, à ranger les boissons, vous regardez un peu plus votre téléphone, etc. Bref, vous fermez de plus en plus la discussion et vous agissez comme si la soirée se terminait, tout simplement.

Ne plus servir ses invités pour les faire partir plus vite

Il est aussi recommandé d’arrêter de resservir vos invités, de ne pas remettre des boissons et de la nourriture sur la table. Et ce, pour qu’au bout d’un moment, les invités partent d’eux-mêmes parce qu’ils n’ont plus rien à se mettre sous la dent.

Si vous continuez à resservir dans les verres et remettre des chips dans le bol, ces derniers pourront toujours porter un aliment ou une boisson à la bouche. Et ce geste a pour effet de faire rester vos invités, qui, même si la conversation devient longue, ont de quoi s’occuper.

Montrer que vous êtes fatigué pour faire partir vos invités

Dans la veine de l’astuce « oh il est tard », le fait de montrer à vos invités que vous êtes fatigué peut les faire partir beaucoup plus vite. Aussi si, au cours de la soirée, vous faites semblant d’avoir mal au ventre, par exemple. Par empathie, vos convives voudront certainement vous laisser vous reposer. N’hésitez donc pas à vous tenir la tête, à regarder dans le vide, à larmoyer.

Arrêter la conversation : raccourcir vos réponses, éviter que les convives rebondissent

Très relié au fait de faire comme si les invités n’étaient plus là, arrêter de façon brutale la conversation est une bonne technique. Cela consiste à répondre avec des réponses de moins en moins longues.

Mais ce peut être aussi le fait de ne pas ouvrir une nouvelle conversation. « Voilà », « D’accord », « Ah oui, je comprends », sont des fins de phrase adéquates à utiliser pour clore une discussion. Bref, faites en sorte que l’invité n’ait plus de quoi débattre.