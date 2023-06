Mariage : Quel est le budget moyen des Français pour se marier ?

Se marier, c’est un des plus beaux jours de la vie d’un couple. C’est le moment où l’amour se concrétise, où vous vous dites « oui » pour la vie. Et très souvent, cet événement symbolique et traditionnel a un coût assez conséquent. En France, nous sommes l’un des pays où se marier coûte le plus cher. Mais, voici le budget moyen que vous devez prévoir pour votre mariage.

Le budget moyen d’un mariage pour le lieu de l’événement

Se marier peut coûter cher, surtout si vous choisissez un lieu spécial pour l’événement, notamment pour le repas et pour après la cérémonie. Si vous décidez de faire la fête chez vous ou chez un proche, cela peut vous coûter 0 €.

Mais, en moyenne, la location d’un lieu pour le mariage se situe entre 100 € et 3000 € en fonction du lieu choisi et du nombre de convives, mais aussi du temps où vous allez rester sur place.

Vous paierez moins cher si le mariage se fait en petit comité de 20 personnes et plus cher avec 150 invités. Le prix sera également moindre si les invités ne dorment pas sur place, mais beaucoup plus onéreux si vous leur offrez le couvert et le lieu pour dormir. De la petite salle des fêtes au domaine féérique, vous avez le choix, mais le prix varie aussi de beaucoup !

Voici le budget moyen d’un repas de mariage

Le repas du mariage peut également vous coûter beaucoup moins cher si vous faites le repas vous-même avec des produits que vous avez achetés, vous. Mais, ce n’est pas la majorité des futurs mariés. En général, pour un mariage, on fait appel à un traiteur ou on va au restaurant.

En moyenne, pour un repas de mariage en France, il faut prévoir un budget allant de 20 euros au minimum pour un diner debout à 150 euros par convive au maximum pour un diner assis.

Donc, par exemple, pour un mariage de 50 personnes, cela équivaut à un prix allant de 1000 euros à 7500 euros. Eh oui ! Cela comprend évidemment la nourriture, le service, mais aussi la mise en place basique des tables.

Combien coûtent une robe de mariée et un costume sur-mesure en moyenne ?

Si vous choisissez d’acheter une robe de mariée pas chère, une robe que vous porterez à nouveau, le prix sera moindre. Dans le cas où vous trouvez une robe de mariée d’occasion ou que vous portez celle de votre maman, là aussi vous n’aurez pas beaucoup à dépenser. Et pareil dans le costume de monsieur. Mais, si vous achetez une robe de mariée neuve dans une boutique dédiée et un costume neuf dans une boutique dédiée, voici les prix moyens.

Pour un costume de marié, comptez entre 200 euros pour un costume haut de gamme acheté dans un magasin et 700 euros pour un costume sur-mesure.

Et pour la robe de mariée, comptez entre 400 et 2300 euros. Le prix moyen étant de 1500 euros pour une robe de mariée traditionnelle faite main.

Coût moyen pour les fleurs et la décoration d’un mariage

En moyenne, pour décorer le lieu de réception lors du mariage et pour payer les fleurs, les futurs mariés en France dépensent environ entre 600 et 3000 euros. Cela inclut donc les compositions florales, les bougies, chemins de table, les arches, ballons, etc.

Combien coûte l’administratif pour un mariage : coût à la mairie, à l’église…

Pour se marier, il faut aussi payer la cérémonie. En effet, ce n’est pas gratuit de se marier à l’église ou de se marier à la mairie. D’ailleurs, se pacser n’est pas non plus gratuit. Certains couples aiment faire une fête de pacs plutôt qu’une fête de mariage. Voici donc les prix moyens.

En moyenne, se marier à la mairie coûte 150 euros. Pour un mariage à l’église, cela coûte en moyenne 200 euros. Enfin, un pacs coûte en moyenne 225 euros.

Nounou, photographe, DJ… Combien payer pour ces services ?

Vous pouvez totalement vous passer de ces services en demandant à vos proches de prendre des photos, de choisir les musiques, à une amie de garder les enfants… Néanmoins, vous n’aurez pas la qualité en supplément. Il vaut donc mieux engager un professionnel. Pour la nounou, comptez entre 10 et 30 euros de l’heure. Un DJ vous coûtera environ entre 700 et 1500 euros. Quant au photographe, sa prestation est rémunérée en moyenne 1500 euros, ou entre 500 et 5000 euros.

Et la lune de miel, quel est son prix moyen ?

La lune de miel n’est pas obligatoire, donc vous pourriez totalement ne rien payer pour ça. Vous pourriez même partir vers un pied-à-terre que vous possédez, ou vous faire payer un voyage par vos proches. Mais, en général, voici le coût moyen d’une lune de miel. Un voyage de lune de miel coûte en moyenne 2500 euros, avec le transport, l’hébergement, les activités. Mais ce peut être beaucoup moins et beaucoup plus bien sûr.

En bref : le budget moyen à prévoir pour un mariage

Ainsi, au vu de tous ces prix, quel est le budget moyen à prévoir pour un mariage ? Actuellement en France, le budget moyen d’un mariage est de 12 000 euros pour 100 personnes, de 8000 euros pour 50 personnes, de 17 000 euros pour 150 personnes.