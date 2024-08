Comment organiser une baby shower inoubliable ?

La naissance d’un enfant est sans aucun doute l’évènement le plus heureux pour un couple. Il apporte du bonheur et resserre les liens entre les parents. Cependant, avant que naisse le bébé, il y a l’étape importante de la grossesse qu’il faut traverser, ce qui n’est pas facile. C’est pour cette raison que la plupart des couples organisent une baby shower. Il s’agit d’une fête qui permet de préparer l’arrivée de l’enfant. Découvrez alors comment l’organiser.

Préparer une baby shower réussie tout en intégrant vos besoins futurs

La venue d’un enfant engendre de nombreuses dépenses pour les parents. En effet, ceux-ci doivent acheter un certain nombre d’articles indispensables pour le bébé, mais aussi pour la maman. La baby shower est donc une fête de réjouissance, mais aussi le moment idéal pour faire part de vos besoins à vos invités. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est indispensable de bien choisir ces derniers. Il peut s’agir de :

Les membres de la famille ;

Les amis ;

Les collègues.

De façon traditionnelle, les besoins sont énumérés à travers une liste de naissance. Celle-ci permet de recevoir les cadeaux dont vous avez vraiment besoin. De cette manière, vous limitez également les doublons. Pour son établissement, vous pouvez vous tourner vers un magasin en ligne. En effet, la plupart des boutiques de puériculture comme celle que vous retrouvez ici proposent de choisir vos articles directement sur place. Il suffit de les ajouter à votre liste et d’indiquer à vos proches dans quel magasin ils peuvent s’en procurer. Vous pouvez aussi opter pour la méthode traditionnelle qui consiste à faire une liste sur papier et à la distribuer à vos invités.

Les thèmes créatifs et les activités pour divertir vos invités

Après avoir établi la liste de naissance et celle des invités, vous devez penser au thème de votre baby shower. En effet, de ce dernier dépendra la décoration à mettre en place. À cet effet, vous avez de nombreuses possibilités pour une telle fête. Vous pouvez par exemple choisir le thème du safari. Dans ce cas, votre décoration sera constituée de figurines d’animaux sauvages, de petits oiseaux et des couleurs qui font penser à la jungle. Vous pouvez par ailleurs opter pour un thème bonbons, Alice au pays des merveilles, conte de fées, etc.

Pour passer un moment inoubliable avec vos proches lors de la baby shower, vous devez aussi prévoir des activités intéressantes. À cet effet, il y a de nombreuses idées qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez par exemple organiser le jeu du « qui est qui ». Chaque invitée doit apporter une photo de lui étant bébé et la coller sur le mur ou sur une porte. Il faudra donc deviner les bonnes correspondances entre les photos et les invités. Vous avez également le quiz musical, le jeu du « cordon » et bien d’autres, qui sont tout aussi intéressants.

Sélectionner des mets et boissons adaptés à l’événement

Les mets et boissons à prévoir pour une baby shower doivent avant tout être aux goûts de la future maman. Il est important de tenir compte de ce qu’elle peut manger et ce qu’elle n’a pas le droit de manger. Pour ce qui est des invités, il y a de nombreux mets faciles à réaliser, et qui peuvent être consommés tout au long de l’après-midi. C’est le cas de :

Les gâteaux ;

Les muffins ;

Les snacks.

Pour ce qui est des boissons, il est recommandé de limiter l’alcool. Pensez aux alternatives comme le vin mousseux sans alcool, des cocktails aux fruits, des jus et smoothies. Préférez les boissons sans sucre ajouté et sans artifices. Toutefois, les invitées qui ne sont pas enceintes peuvent porter un toast au champagne ou au vin mousseux sans problème.

Gérer les remerciements après la Baby Shower

Après la baby shower, il est important de penser à remercier vos invités d’avoir effectué le déplacement, mais aussi pour les éventuels cadeaux. Pour ce faire, il est recommandé d’envoyer des cartes de remerciement. À cet effet, il est vrai que les mots de remerciement numériques sont de plus en plus adoptés. Cependant, ceux écrits à la main restent un geste plus apprécié. Même si vous avez reçu un cadeau ne correspondant pas à vos goûts, vous devez quand même mettre l’accent sur l’appréciation.

