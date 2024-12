Le phénomène « Clean Girl » envahit les réseaux sociaux, imposant un style de vie et une esthétique minimaliste. Le concept séduit par sa simplicité et son élégance. Inspirée d’une approche épurée de la beauté et de la mode, cette tendance incarne un idéal de perfection naturelle, sans effort apparent. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une routine réfléchie. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le style « Clean Girl » et comment l’adopter dans votre quotidien.

L’essentiel à connaître sur le style « Clean Girl »

Le style « Clean Girl » puise ses origines dans les tendances virales de plateformes comme TikTok et Instagram. Popularisé par des influenceuses et des célébrités prônant une allure soignée, mais discrète, ce mouvement reflète une esthétique intemporelle et accessible.

La « Clean Girl » se distingue par des cheveux tirés en arrière, une peau lumineuse et un maquillage subtil. Contrairement aux looks extravagants, ce style valorise la beauté naturelle, la simplicité et l’attention portée aux détails.

Ses origines

Le style « Clean Girl » trouve ses racines dans les mouvements culturels et sociaux qui prônent l’authenticité. Ce phénomène, bien que récent, s’inscrit dans une évolution de la mode et de la beauté vers des approches plus minimalistes et moins artificielles.

La montée en popularité de ce look est indissociable des plateformes sociales comme TikTok et Instagram. Les influenceuses de beauté, souvent avec des millions d’abonnés, ont joué un rôle clé dans la diffusion de ce style. Des vidéos montrant des routines de soin ultra-simples, des maquillages discrets et des coiffures impeccables ont captivé un public. Le look « sans effort » séduit une large cible.

Ces contenus viraux, accompagnés de hashtags comme #CleanGirlAesthetic, ont permis au mouvement de se propager rapidement. Nous citons notamment les jeunes générations en quête d’inspiration pour des looks réalistes et facilement reproductibles.

La réponse à une société en quête de naturel

Le succès du style « Clean Girl » peut aussi être vu comme une réaction à l’ère des excès. Cette dernière se voit, en effet, marquée par des tendances de maquillage exubérantes : contouring ou maquillage ultra-saturé. Ce retour à une esthétique naturelle reflète un désir collectif de sobriété et d’authenticité. Dans une époque où les filtres et les retouches numériques règnent, la « Clean Girl » incarne une forme de résistance. Elle valorise la beauté dans sa forme la plus pure.

VOIR AUSSI : 7 avantages d’utiliser un shampoing solide bio naturel

Les codes incontournables du look « Clean Girl »

Adopter le style « Clean Girl » passe par une compréhension des éléments qui le définissent :

Un teint éclatant : la peau est au cœur de cette esthétique. Une routine de soins rigoureuse, incluant nettoyage, hydratation et protection solaire, est essentielle. Le maquillage est léger : une touche de correcteur, un joli blush, un highlighter subtil et des sourcils bien coiffés suffisent.

: la peau est au cœur de cette esthétique. Une routine de soins rigoureuse, incluant nettoyage, hydratation et protection solaire, est essentielle. Le maquillage est léger : une touche de correcteur, un joli blush, un highlighter subtil et des sourcils bien coiffés suffisent. Une coiffure minimaliste : les coiffures emblématiques incluent le chignon plaqué ou la queue-de-cheval basse. Elles s’accompagnent souvent d’un effet mouillé ou « sleek ». Ce look souligne une allure polie et impeccable.

: les coiffures emblématiques incluent le chignon plaqué ou la queue-de-cheval basse. Elles s’accompagnent souvent d’un effet mouillé ou « sleek ». Ce look souligne une allure polie et impeccable. Des accessoires raffinés : les bijoux minimalistes, comme des anneaux en or, des chaînes délicates ou des boucles d’oreilles discrètes, apportent la touche finale.

: les bijoux minimalistes, comme des anneaux en or, des chaînes délicates ou des boucles d’oreilles discrètes, apportent la touche finale. Une tenue neutre et intemporelle : les vêtements s’inscrivent dans une palette neutre : beige, blanc, noir ou pastel. Les matières comme le lin ou la soie accentuent le côté naturel et élégant.

Qui sont les pionnières de la tendance « Clean Girl » ?

Le style « Clean Girl » a été popularisé par un groupe influent de célébrités, de mannequins et de créatrices de contenu. Elles incarnent parfaitement cette esthétique minimaliste et sophistiquée. Ces figures clés ont joué un rôle crucial dans la diffusion et l’adoption massive de cette tendance. Que cela soit sur les réseaux sociaux et bien au-delà.

Des célébrités qui inondent nos écrans

Hailey Bieber est sans doute l’une des figures emblématiques du style « Clean Girl ». Avec sa peau éclatante et ses tenues monochromes, elle illustre parfaitement l’élégance discrète de cette esthétique. Son influence est telle qu’elle a même lancé sa propre marque de soins, Rhode. Cette dernière est axée sur des produits simples et efficaces pour une peau naturellement radieuse. Ses tutoriels beauté, où elle partage ses astuces pour un maquillage lumineux et épuré, sont devenus viraux, inspirant des millions de fans.

Zendaya incarne à la perfection le concept à travers ses apparitions publiques. Que ce soit sur un tapis rouge ou dans la vie quotidienne, elle privilégie des looks sobres et des coiffures soignées. Elle est un exemple de modernité et de simplicité, prouvant que le style épuré peut aussi être glamour.

Bella Hadid est une autre pionnière de ce mouvement « effortless ». Ses looks signature incluent souvent des coiffures sleek et des maquillages subtils. Tout cela reflète parfaitement les codes de la « Clean Girl ». Bella associe cette esthétique à des tenues simples, mais structurées. Elle contribue à solidifier la popularité de ce style auprès de sa génération.

Des créatrices de contenu comme Alix Earle, Meredith Duxbury ou Danielle Marcan ont également joué un rôle clé. L’émergence de la tendance sur TikTok s’est fait en grande partie grâce à elles. En créant des vidéos de routine beauté, de coiffure et de lifestyle, elles ont diffusé cette esthétique auprès d’un large public.

Un clin d’œil aux icônes intemporelles

Si le style semble nouveau, il s’inspire pourtant d’icônes classiques de la mode et de la beauté. Des figures comme Audrey Hepburn ou Carolyn Bessette-Kennedy ont longtemps incarné ce concept d’élégance discrète. Une peau éclatante, des coiffures simples et des tenues intemporelles. La « Clean Girl » moderne réinterprète ces éléments dans un contexte contemporain.

VOIR AUSSI : Comment porter les jeans féminins avec style ?

Astuces pour maîtriser l’esthétique « Clean Girl »

1. Prenez soin de votre peau

Tout commence par une peau en bonne santé. Investissez dans des produits adaptés à votre type de peau. Surtout, ne négligez pas des étapes essentielles comme l’exfoliation et l’application de sérums riches en vitamines.

2. Simplifiez votre routine maquillage

Le maquillage « Clean Girl » mise sur l’effet « no makeup makeup ». Utilisez des produits multifonctions, comme des baumes teintés ou des blushs crème, pour un résultat naturel et lumineux.

3. Domptez vos cheveux

Un bon gel coiffant ou une cire capillaire permet de discipliner les cheveux tout en leur donnant un aspect soigné. N’oubliez pas les soins nourrissants pour une chevelure brillante et saine.

4. Adoptez une garde-robe minimaliste

Investissez dans des basiques de qualité qui peuvent être facilement mixés et assortis. Privilégiez des coupes intemporelles pour un style toujours au goût du jour.

Pourquoi le style « Clean Girl » séduit autant ?

Le succès de cette tendance réside dans sa promesse d’un look accessible et adaptable à tous. Contrairement à d’autres courants qui nécessitent des produits coûteux ou des compétences avancées, la « Clean Girl » mise sur l’authenticité et la simplicité. Elle reflète également un désir croissant pour des routines de beauté plus durables et conscientes, en opposition à la surconsommation.

Contrairement à d’autres tendances souvent élitistes, la « Clean Girl » s’adresse à un large public. Elle ne nécessite pas de produits coûteux ni de techniques complexes. Ce style prône l’utilisation de basiques. Il met aussi en avant l’idée que le soin de soi, allié à une présentation soignée, peut suffire à se sentir et paraître élégante.

Mais une tendance peut toujours avoir son côté sombre, ce que cette vidéo explique :

Les erreurs à éviter pour un look « Clean Girl » authentique

Au premier abord, adopter le style « Clean Girl » peut sembler simple. Toutefois, certaines erreurs fréquentes risquent de compromettre le résultat final. Voici les pièges les plus courants à éviter pour incarner parfaitement le look « Clean Girl » :

Confondre « minimalisme » et « négligence » : beaucoup tombent dans le piège de trop alléger leur routine, confondant minimalisme avec une absence totale d’efforts.Porter des vêtements basiques, mais froissés ou mal entretenus serait négligent, par exemple.

Trop suivre les tendances : bien que la « Clean Girl » soit une tendance, chercher à l’adopter uniquement pour être « à la mode » n’est pas bon. Cela peut vous éloigner de votre propre style ou de ce qui vous convient. Ce qu’il faut éviter : copier à l’identique des looks vus sur TikTok ou Instagram sans tenir compte de votre morphologie. Ou encore, acheter des produits spécifiques simplement parce qu’ils sont populaires dans des vidéos virales, sans vérifier s’ils sont adaptés à vos besoins.

Oublier l’importance de l’attitude : le style « Clean Girl » ne se limite pas à l’apparence physique. L’élégance et la simplicité doivent également transparaître dans votre comportement. Ce qu’il faut éviter : une posture négligée ou un manque de confiance en soi ou des attitudes extravagantes.

Le phénomène « Clean Girl » : une tendance ou un style de vie ?

Si certains considèrent le look « Clean Girl » comme une simple mode, d’autres l’adoptent comme un véritable mode de vie. Cette esthétique va au-delà de l’apparence et s’inscrit dans une quête de bien-être global. Manger sainement, pratiquer la méditation et cultiver une approche minimaliste dans tous les aspects de la vie.

Avec ces astuces et conseils, adoptez ce style intemporel et élégant tout en restant fidèle à votre propre personnalité. Pourquoi ne pas l’essayer avec les fêtes qui approchent ?

Notez cet article