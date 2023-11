Ma Prime Rénov’ : ces changements pour 2024 ne vont pas plaire

Avec plus de 5,2 millions de logements énergivores en France, dits « passoires énergétiques« , le gouvernement français veut agir pour limiter les pertes d’énergie et l’incidence sur la facture électrique. C’est pour cela que l’État a créé Ma Prime Rénov’, un dispositif qui vous permet de financer les rénovations énergétiques de votre logement, et notamment son isolation thermique.

Sauf que pour l’année prochaine, en 2024, il va y avoir de gros changements pour cette prime et ses bénéficiaires. En effet, beaucoup d’entre vous ne pourront plus y avoir accès à cause d’un durcissement des conditions d’obtention de la prime rénovation.

2024 : le gouvernement veut rénover 2 millions de logements

Il n’y a pas que les Jeux Olympiques de Paris qui marqueront l’année 2024, le dispositif Ma Prime Rénov’ fait également peau neuve, pour le plus grand malheur de certains Français.

Dès janvier 2025, il sera interdit de mettre à la location un logement avec un DPE, soit un Diagnostic de performance énergétique, est de G. Sauf que plus de 700 000 logements seraient concernés par ce DPE.

Les propriétaires de ces logements, s’ils veulent le louer, devront donc forcément engager des travaux d’isolation. Et c’est aussi le cas pour tous les propriétaires désireux de réduire leurs factures énergétiques si leurs logements ont un DPE en défaveur.

Sauf que dès 2024, de nombreux propriétaires et bailleurs ne pourront plus utiliser la prime de l’État qui aide à ces travaux de rénovation énergétique. Pour cause, en 2024, 5 milliards d’euros pour rénover 2 millions de logements, qui iront pour les rénovations énergétiques. Avec un tel budget, le gouvernement en attend maintenant davantage des propriétaires pour bénéficier de la prime.

Ma Prime Rénov’ : des travaux plus grands pour en bénéficier

Avec l’objectif d’améliorer plus de 2 millions de logements l’année prochaine, le gouvernement demandera à certains propriétaires, environ 200 000 d’entre eux, de rénover entièrement leurs logements au niveau énergétique.

Un gros changement puisque aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de faire une rénovation complète. Pour les autres propriétaires, en 2024, il faudra également s’engager à mener au moins deux des travaux énergétiques possibles avec la prime, comme isoler les combles, isoler les fenêtres.

Pour la faire courte : vous ne pourrez plus demander Ma Prime Rénov’ uniquement pour changer vos fenêtres ou vos portes. Il faudra également engager des travaux sur un autre pôle énergétique. Par exemple l’isolement de combles ou de murs, ou encore changer de chauffage.

« Ils devront par exemple remplacer leur vieille chaudière par une pompe à chaleur et isoler leurs murs ou réaliser deux isolations », explique le Ministère de l’écologie.

De plus, pour bénéficier de la prime, votre logement doit être classé en F ou en G au DPE. Les logements A, B, C, D et E ne sont pas concernés.

Quelles aides pouvez-vous demander pour votre rénovation énergétique ?

Notez que cette nouveauté ne vient pas seule. Même si c’est une mauvaise nouvelle, une bonne est ajoutée au tableau. En effet, les aides pour la rénovation énergétique vont être augmentées, en parallèle en 2024. Toutefois, le montant des aides reste minime et le reste à charge reste donc élevé pour les propriétaires.

Quelles aides pouvez-vous demander pour financer vos travaux énergétiques en dehors de Ma Prime Rénov’ ?

Éco-prêt à taux zéro.

Le dispositif Coup de pouce économies d’énergie.

Chèque énergie pour aider à payer des factures d’énergie ou des travaux de rénovation.

Aides des entreprises de fourniture d’énergie (CEE).

Aide pour les propriétaires et les locataires CEE.

TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique.

Réduction d’impôt Denormandie.

Exonération de la taxe foncière pour les travaux d’économies d’énergie.

Les aides locales pour financer vos travaux de rénovation énergétique.

Retrouver toutes les informations sur les aides sur le site officiel du gouvernement.

