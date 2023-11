Acheter une voiture d’occasion : et si vous pensiez français ?

Outre leur prix intéressant, les voitures françaises d’occasion sont très bien conservées. Elles sont également connues pour leurs finitions parfaites, mais il est important de bien se renseigner avant de se lancer dans un achat.

La voiture française d’occasion se décline volontiers en SUV et en berlines de luxe et remplit les parkings des concessionnaires automobiles. Appréciée pour ses multiples options et sa patte authentique, elle n’en reste pas moins difficile à choisir pour un néophyte. Voici un guide complet sur les voitures d’occasion made in France, leurs avantages et les conseils à garder en tête avant de se lancer dans un achat !

Pourquoi envisager d’acheter une voiture de fabrication française ?

Certains Français ne voient parfois pas d’un bon œil les modèles sortis de leurs usines et ne considèrent que le patriotisme comme raison d’en acheter un. Le véhicule de fabrication nationale a pourtant beaucoup à offrir !

L’achat de l’une de ces merveilles de l’automobile contribue à la relance de l’économie du pays. Les voitures conçues par un constructeur tricolore participent au maintien des usines et des sites de production non délocalisés. Acheter français revient donc à garder et à préserver l’emploi dans l’Hexagone.

Vous avez pour habitude de suivre l’actualité automobile française ? Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles toujours plus performants et plus pratiques aux consommateurs. Les voitures sont de plus en plus élégantes, innovantes et soucieuses de l’écologie (modèles électriques). En vous tournant vers des marques comme Peugeot, Citroën ou Renault, vous trouverez une voiture d’occasion qui allie confort, praticité et élégance. Nos véhicules français n’ont rien à envier aux géants allemands ou italiens !

Les avantages de l’achat de véhicules français d’occasion

Les voitures d’occasion françaises présentent de nombreux avantages pour leurs utilisateurs !

Des véhicules français fiables pour des prix accessibles

Un cliché à la vie dure : « neuves ou d’occasion, les voitures françaises sont réputées pour leurs prix très élevés ». Cette croyance est insensée, car elles coûtent généralement moins cher que les modèles allemands dans l’achat neuf. Du côté de l’occasion, bien que le prix des modèles français soit plus élevé, leur rapport qualité/prix est imbattable. Les constructeurs tricolores et les concessionnaires automobiles proposent des tarifs très compétitifs pour des voitures aux performances tout à fait satisfaisantes. Les modèles français sont généralement moins gourmands en carburant que les autres voitures européennes. Une bonne raison d’investir !

Rassurez-vous, les modèles nationaux font partie des véhicules les plus fiables sur le marché mondial.

Un entretien optimal et des pièces immédiatement disponibles

Le saviez-vous ? Les voitures d’occasion locales sont plus simples et moins chères à réparer. Les propriétaires de modèles étrangers doivent souvent patienter lors des pannes à cause de la rareté des pièces détachées. Vous n’aurez pas ce problème avec une voiture française de pure souche. Les pièces nécessaires à l’entretien sont immédiatement disponibles et moins onéreuses.

Un autre avantage : les garagistes français maîtrisent mieux la mécanique et le nettoyage des voitures des marques nationales. Vous trouverez facilement un bon garage à moindre coût non loin de votre domicile. Les voitures made in France sont aussi plus faciles à revendre que les modèles de marques étrangères.

La diversité des modèles proposés

À l’instar d’une voiture neuve, le choix d’un véhicule français se base avant tout sur la diversité disponible. Les offres nationales font aussi l’unanimité aux quatre coins du monde pour leurs innovations. Des berlines spacieuses aux sportives nerveuses en passant par les incontournables des SUV et les citadines, l’automobile française se réinvente constamment. Vous avez ainsi le choix entre une multitude de modèles 100 % français, dont la carrosserie rutile sous le soleil d’été.

Un geste pour la planète

La production d’une auto neuve génère une empreinte carbone importante. À l’heure où le réchauffement climatique atteint des pics impressionnants, vous pouvez agir à votre échelle en optant pour un modèle d’occasion. Misez sur les modèles purement français pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et les autres dégâts sur l’environnement.

Une incidence sur la prime d’assurance

Les voitures françaises d’occasion sont proposées à des prix attractifs pour un portefeuille « moyen ». Elles consomment aussi moins de carburant et sont moins puissantes que les modèles allemands ou italiens. Couplées à leur bonne réputation, elles représentent peu de risques pour les assureurs. Il est donc plus avantageux d’assurer un véhicule qui porte fièrement le drapeau tricolore !

Quel modèle d’occasion allez-vous choisir ?

Vous ne savez pas quel modèle d’occasion choisir ? Suivez le guide !

La Citroën, au charme purement français

La Citroën d’occasion remporte tous les suffrages auprès des acheteurs. Cette marque qui allie polyvalence et excellent rapport qualité/prix. Elle conserve en outre une belle cote en cas de revente. Misez sur la Citroën C3 d’occasion si vous voulez une citadine du constructeur français. De son côté, la Citroën C4 Cactus est la berline compacte par excellence qui ravira les amateurs du genre. Vous voulez rouler dans un SUV français ? Optez pour la Citroën C3 Aircross d’occasion. La Citroën Berlingo est par ailleurs parfaite pour une famille.

La Peugeot, une référence en termes de voiture

Peugeot est LE véhicule français par excellence. La marque au lion emblématique produit de nouveaux modèles de voitures à une fréquence régulière. La Peugeot 3008 est, à titre d’exemple, luxueuse et confortable. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par une authentique Peugeot 205 ! Le prix d’une voiture d’occasion de cette marque avec les dernières technologies est plus abordable que celui d’un modèle neuf.

Comment identifier un vendeur digne de confiance ?

Il est crucial de conclure votre achat avec un professionnel intègre. Une concession fiable propose autant de véhicules neufs que d’occasion aux marques distinctes. Vous aurez ainsi le choix entre une Peugeot 208 restylée, un SUV Renault Arkana sorti d’usine ou une berline d’époque.

Un vendeur digne de confiance fait souvent des remises sur les modèles neufs en stock et des promotions sur les véhicules de démonstration récents. Les modèles mis en vente doivent aussi avoir un historique 100 % traçable. Le contrôle technique et le signalement du moindre défaut sont aussi à prendre en compte.

Faites attention aux garanties et services étendus proposés. Observez aussi la qualité d’accueil et de service du personnel, aussi bien lors de la vente que pour le service après-vente. N’oubliez pas de consulter les licences et immatriculations du véhicule. Les entreprises réputées sont réglementées et disposent de certificats en accord avec la loi. Consultez aussi les avis laissés sur internet ou interrogez d’anciens clients.

Conseils pour vous assurer du bon état du véhicule

Lors de l’achat d’une voiture d’occasion de fabrication française, vous devez vérifier quelques points. Cette précaution évite les surprises désagréables. Vérifiez l’origine de la voiture d’occasion avant tout achat. Vous aurez une idée de son lieu de mise en circulation et de son nombre de propriétaires. Cette approche permet aussi de savoir si elle a été importée. Assurez-vous que les informations de la carte grise correspondent au véhicule et à son ancien propriétaire. Vous devez vérifier la plaque d’immatriculation, le numéro de série (VIN) et la date butoir du contrôle technique.

Inspectez la voiture d’occasion avant de signer les papiers de vente. Faites le tour de l’engin en position statique, à l’extérieur et à l’intérieur. Observez :

l’état des jantes,

l’usure des pneus,

l’état des pare-chocs.

Regardez aussi sous la caisse, du côté du moteur, les rayures et les fuites. Vérifiez l’état du moteur ainsi que les niveaux d’huile moteur et de liquide de frein. Dans l’habitacle, vous devez analyser le kilométrage de la voiture, repérer d’éventuelles traces ou trous sur les sièges et observer l’état des plastiques. Attardez-vous notamment sur l’état du siège conducteur.

Vous devez essayer la voiture d’occasion pendant 15 minutes au moins, et sur différents types de routes. Vérifiez aussi la bonne dénomination commerciale du modèle en contrôlant son badge.

Les garanties et les options de financement proposées par les concessionnaires

La première solution connue de tous est le crédit à la consommation ou le prêt personnel. Il est obtenu en se rapprochant d’un établissement bancaire ou d’un organisme de financement. La Location avec Option d’Achat (LOA) est idéale pour louer un véhicule d’occasion français en payant une mensualité. Vous pouvez aussi miser sur la Location Longue Durée (LLD) pour financer votre voiture.

Ces modes de financement sont proposés par la grande majorité des concessions automobiles pour faciliter l’accès aux véhicules d’occasion. Les couvertures concernent quant à elles :

la garantie légale contre les vices cachés,

la garantie légale de conformité,

la garantie commerciale.

L’option panne mécanique et l’extension de garantie interviennent aussi sous certaines conditions.

Alors, vous êtes plutôt SUV ou berline de luxe ?