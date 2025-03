L’année 2024 marque un record historique pour le tourisme en France. Avec plus de 100 millions de visiteurs internationaux et des recettes atteignant 71 milliards d’euros, la France renforce son statut de première destination touristique mondiale. Entre les Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame de Paris et les célébrations du 80e anniversaire du Débarquement, l’Hexagone a attiré une clientèle internationale. En effet, elle a été plus nombreuse et plus diversifiée que jamais l’année dernière. Voici le Top 10 des destinations France qui ont marqué l’année et qui continueront à faire rayonner le pays.

Paris, capitale du monde en 2024

Avec les Jeux Olympiques, Paris a enregistré une augmentation record de la fréquentation internationale. Les touristes américains, japonais et chinois ont fortement contribué à cette dynamique. Ces derniers sont attirés par l’effervescence des événements sportifs et la réouverture de Notre-Dame de Paris. Bien sûr, le prestige des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et le Musée du Louvre ne sont jamais étrangers à cet engouement.

Outre ces incontournables, la capitale française a su séduire avec des expériences immersives uniques. Le quartier du Marais, avec ses boutiques tendances et ses musées comme le Musée Picasso, attire une clientèle jeune et branchée. De plus, les croisières sur la Seine représentent toujours une activité phare. Elles permettent en effet de découvrir la ville sous un angle romantique et culturel.

D’autres lieux prisés incluent la Fondation Louis Vuitton, véritable écrin d’art contemporain, et le musée d’Orsay. Ce dernier continue toujours d’attirer les passionnés d’impressionnisme. Paris restera ainsi une des destinations en France les plus emblématiques.

La Côte d’Azur, un incontournable pour les voyageurs fortunés

Et oui, il faut se l’avouer, quand on entend Côte d’Azur, on entend aussi son portefeuille murmurer. Les littoraux français continuent d’attirer une clientèle haut de gamme. Les villes de Nice, Cannes et Saint-Tropez connaissent une forte affluence, notamment de touristes américains et britanniques.

En plus des plages mythiques et des palaces, la Côte d’Azur propose une offre culturelle riche. Le musée Marc Chagall à Nice, le village médiéval d’Èze, et la route des vins de Provence séduisent une clientèle en quête d’authenticité et de raffinement.

Les touristes profitent également de lieux d’exception comme la Promenade des Anglais, les îles de Lérins et le Cap Ferrat, prisé pour ses randonnées avec vue sur la Méditerranée.

La Bretagne et le Pays Basque, des perles recherchées

Les régions bretonnes et basques ont vu une augmentation significative des réservations. Saint-Malo, Quiberon, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz figurent parmi les spots les plus sollicités. Cela s’explique tout simplement grâce à leur authenticité, en premier lieu, et à leurs paysages exceptionnels.

Les amateurs de sports nautiques apprécient particulièrement ces destinations en France pour leurs vagues. Ces dernières sont très prisées par les surfeurs, mais les randonneurs ont en aussi pour leur compte avec les sentiers côtiers idéaux.

La Pointe du Raz, en Bretagne, attire les amateurs de paysages sauvages. De son côté, le Rocher de la Vierge à Biarritz est un point d’intérêt incontournable pour les visiteurs.

La Corse, joyau de la Méditerranée

Les touristes étrangers se sont rués sur la Corse, profitant de sa nature préservée et de ses plages paradisiaques en 2024. Les Allemands et les Italiens figurent parmi les principaux visiteurs de l’île.

Les randonnées en montagne, notamment sur le célèbre GR20, attirent les amateurs de trekking du monde entier. Les villages perchés comme Corte et Sartène offrent une immersion dans l’histoire et la culture insulaire.

Il ne faut pas oublier les plages de Palombaggia et Rondinara, parmi les plus belles d’Europe. Elles restent des incontournables pour les visiteurs en quête de farniente.

Les Alpes et les Pyrénées : le paradis du tourisme de montagne

Les stations de ski françaises ont enregistré un record de fréquentation pendant les vacances d’hiver. Les clientèles britanniques, allemandes et asiatiques ont répondu présentes, en particulier à Chamonix, Val d’Isère et Courchevel.

En été, les Alpes et les Pyrénées attirent également pour leurs activités de plein air : VTT, parapente, canyoning et escalade sont en plein essor.

Le Lac d’Annecy, avec ses eaux cristallines et ses montagnes en arrière-plan, constitue une destination phare toute l’année.

Les châteaux de la Loire, un voyage dans l’histoire

Les châteaux de la Loire attirent chaque année des millions de visiteurs étrangers, fascinés par le patrimoine historique de Chenonceau, Chambord et Amboise.

Les croisières sur la Loire et les dégustations de vins locaux enrichissent l’expérience. Nous sommes tous d’accord : elles rendent cette région incontournable pour les amateurs de culture et de gastronomie. Les étrangers ne sont d’ailleurs pas les seuls à s’y rendre. Même les Français adorent s’y rendre fréquemment.

Les jardins de Villandry sont également très prisés, offrant une expérience unique au cœur de la Renaissance française.

L’Alsace et ses marchés de Noël

Vous sentez déjà l’odeur des bretzels, du vin chaud et des pains d’épices rien qu’en y pensant ? Et bien, c’est exactement cette chaleur envoutante et cette convivialité qui ont attiré des gens des quatre coins du monde en Alsace l’année dernière. Avec ses charmants villages comme Colmar et Riquewihr, la région connaît une popularité grandissante, notamment en hiver grâce à ses marchés de Noël mondialement réputés.

Les routes des vins, la gastronomie alsacienne et les paysages pittoresques séduisent les visiteurs allemands et suisses en particulier. À ne pas oublier : le Château du Haut-Koenigsbourg, perché sur les hauteurs. Il offre une vue imprenable et une plongée fascinante dans le Moyen Âge.

Lyon, capitale de la gastronomie

Reconnue pour sa cuisine exceptionnelle, Lyon attire les touristes gastronomes du monde entier. Les bouchons lyonnais, où l’on déguste des spécialités comme la quenelle, le tablier de sapeur et les pralines roses, offrent une immersion culinaire unique. La ville est également le berceau de Paul Bocuse, l’un des plus grands chefs de l’histoire, dont l’héritage culinaire perdure dans plusieurs établissements étoilés.

Outre sa scène gastronomique, Lyon fascine par son Vieux Lyon, quartier Renaissance classé à l’UNESCO. Les visiteurs peuvent déambuler dans les traboules, ces passages secrets reliant les ruelles pittoresques. Le quartier de la Confluence, avec son architecture moderne et ses quais aménagés, attire également une clientèle en quête de nouveautés urbaines.

Chaque année, la Fête des Lumières illumine la ville avec des spectacles visuels impressionnants, attirant des millions de visiteurs.

Le Mont-Saint-Michel, une merveille du patrimoine mondial

Également classé à l’UNESCO, le Mont-Saint-Michel est l’un des sites les plus emblématiques de France. Ce joyau architectural attire chaque année des millions de visiteurs, émerveillés par sa silhouette majestueuse se dressant au milieu des marées de la Manche.

L’accès au Mont est une expérience unique. Les visiteurs traversent la baie à pied, accompagnés de guides expérimentés, pour observer l’un des phénomènes de marée les plus spectaculaires du monde. Une fois sur place, vous pouvez explorer l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Un véritable chef-d’œuvre gothique offrant une vue panoramique imprenable sur les alentours.

Les ruelles pavées du village abritent des boutiques artisanales, des musées et des restaurants où déguster l’omelette emblématique de la Mère Poulard. Pour une expérience complète, une visite nocturne de l’abbaye, illuminée de manière féérique, permet de découvrir le site sous un autre jour.

Enfin, les alentours du Mont-Saint-Michel offrent également des sites naturels remarquables comme la pointe du Grouin du Sud ou le village de Genêts. Parfaits pour prolonger l’expérience et découvrir la beauté sauvage de la baie.

Les villages de charme et la campagne française

Si la France est mondialement connue pour ses grandes métropoles et ses stations balnéaires, ses villages de charme et sa campagne préservée séduisent de plus en plus de voyageurs.

Des régions comme la Bourgogne, l’Auvergne, la Dordogne et la Provence offrent des paysages variés, allant des vignobles vallonnés aux vastes plaines et montagnes verdoyantes. De plus, des villages classés parmi les plus beaux de France attirent chaque année des milliers de visiteurs internationaux.

Parmi les perles à découvrir, on retrouve Gordes en Provence, perché sur son rocher avec ses ruelles pavées et son château, Conques en Aveyron. Une étape majeure du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez encore Eguisheim en Alsace, célèbre pour ses maisons à colombages colorées.

Un retour à la nature et aux traditions ? Le tourisme rural en France permet aussi de vivre des expériences uniques. Séjourner dans des gîtes de charme, participer aux vendanges en Bourgogne, visiter des fermes pédagogiques ou encore découvrir la fabrication artisanale du fromage en Savoie. En outre, les marchés locaux font partie intégrante de cette immersion. Les produits du terroir comme le fromage de chèvre, le vin bio, le miel de lavande et la charcuterie régionale : tout fait envie !

Une terre d’émerveillement et de découvertes

La France ne se contente pas d’être une simple destination touristique : elle est une véritable invitation au voyage, à la découverte et à l’émerveillement. Chaque recoin de l’Hexagone recèle une part de magie.

En 2024, les voyageurs du monde entier ont répondu présents, séduits par l’histoire, la culture et l’art de vivre à la française. Cette année record prouve une fois de plus que la France demeure une référence incontournable du tourisme mondial. Mais au-delà des chiffres, c’est l’émotion qui fait la différence. Le frisson d’admirer la Tour Eiffel scintiller au crépuscule, l’émerveillement face aux eaux turquoise de la Corse… Ou encore le simple plaisir de déguster une spécialité régionale dans un petit village de charme.

Avec un avenir prometteur et un rayonnement international renforcé, la France continuera, sans aucun doute, d’écrire de nouvelles pages dans l’histoire du tourisme mondial.

