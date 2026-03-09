Se baigner pendant ses règles fait souvent hésiter, surtout face au choix entre maillot de bain menstruel et tampon. Aujourd’hui, l’offre de protections hygiéniques adaptées à la mer ou à la piscine s’élargit et il devient plus facile de profiter de vos activités aquatiques sans contrainte. Alors, quelle option choisir selon son flux menstruel, ses priorités d’absorption ou encore le confort recherché ?

Quelles sont les différentes protections hygiéniques pour la plage ou la piscine ?

De nombreuses personnes se demandent comment rester à l’aise dans l’eau lors des règles. Le choix dépend à la fois du type de protection hygiénique utilisé et des particularités de chaque flux menstruel, qu’il soit abondant, modéré ou léger.

Chaque solution présente des avantages spécifiques en termes d’étanchéité, de discrétion ou de praticité. L’arrivée du maillot de bain menstruel change la donne, s’ajoutant aux options traditionnelles comme le tampon ou la coupe menstruelle (cup).

Le maillot de bain menstruel : comment ça fonctionne exactement ?

Le maillot de bain menstruel séduit par sa simplicité d’utilisation et son design qui ressemble à un maillot classique. Sa technologie repose généralement sur trois couches textiles différentes :

Une couche douce intérieure hypoalergénique pour le confort.

pour le confort. Un tissu absorbant adapté à la gestion du flux menstruel , qu’il soit léger ou modéré à abondant (gamme dédiée).

adapté à la gestion du , qu’il soit léger ou modéré à abondant (gamme dédiée). Un tissu imperméable assurant l’étanchéité et évitant les fuites dans l’eau.

La discrétion est au rendez-vous puisque rien ne dépasse et la sensation se rapproche beaucoup de celle d’un maillot ordinaire. Il suffit simplement de l’enfiler, aucun ajout n’est nécessaire pour se lancer dans une baignade que ce soit en mer ou à la piscine.

Et, l’un des plus gros avantages du maillot de bain menstruel, c’est que vous pouvez donc aller vous baigner sans vous préoccuper de vos règles, juste avec un maillot de bain !

En plus, il y a plein de modèles différents disponibles sur internet désormais. Il y a des maillots pour toutes les tailles (y compris grandes tailles), mais aussi pour adolescentes. Par exemple, la marque Sorio présente sa collection complète de maillots pensés pour la période des règles de toutes les femmes et filles.

Par contre, la capacité d’absorption reste souvent limitée. C’est sans doutele seul point négatif du maillot de bain menstruel. Donc, cette option s’avère idéale pour celles dont le flux est léger ou modéré. Pour un flux abondant, il est nécessaire de sélectionner un modèle adapté qui garantit 8 heures d’absorption.

Maillot de bain menstruel femme et adolescente (Sorio)

Le tampon : une valeur sûre depuis longtemps

Le tampon reste l’une des solutions privilégiées pour l’eau. Très utilisé à la mer ou à la piscine grâce à sa discrétion, il offre aussi un bon niveau de confort pour la plupart des utilisatrices habituées.

Inséré dans le vagin, il permet de bloquer pratiquement tout passage du flux menstruel même sous l’eau. Malgré son efficacité, il existe certaines réserves chez les personnes ayant un flux très faible car l’assèchement vaginal peut devenir désagréable à force d’utilisation.

Le principal point fort du tampon réside dans sa capacité d’absorption. Différentes tailles existent pour s’adapter à un flux abondant, modéré ou léger. Ce dispositif garde le sang à l’intérieur du corps jusqu’au retrait, limitant tout risque apparent de fuite dans l’eau.

Malgré cela, si un tampon reste trop longtemps en place après la baignade, il a tendance à retenir aussi l’eau, ce qui peut gêner certaines personnes sensibles à la sensation d’humidité prolongée. De plus, certaines personnes peuvent être gênées d’avoir un tampon et c’est aussi une charge mentale supplémentaire.

Par contre, les adeptes du tampon apprécient souvent la discrétion totale : aucune marque visible en extérieur. La prise en main demande peu d’apprentissage, bien que certaines trouvent l’insertion moins pratique lors des premières utilisations.

Pour beaucoup, changer de tampon juste après la baignade permet d’assurer confort et sécurité. Prévoyez donc toujours quelques tampons de secours dans votre sac !

Coupe menstruelle (cup) et autres alternatives

La coupe menstruelle figure parmi les meilleures amies de la baignade régulière. Réutilisable, elle offre parfois plus de confort et une absorption supérieure comparée au tampon, surtout pour les flux abondants. Imperméable une fois bien positionnée, la cup limite efficacement toute fuite lors d’activités nautiques.

Comme pour le tampon, la coupe menstruelle s’utilise directement en interne, laissant ainsi une grande liberté de mouvement. Cette solution séduit autant par sa durabilité écologique que par sa discrétion parfaite tant qu’elle est bien placée.

Adaptée à différents flux menstruels grâce à plusieurs contenances disponibles.

grâce à plusieurs contenances disponibles. Peut être gardée jusqu’à 8 heures selon les modèles et le flux .

. N’absorbe pas l’eau, à condition d’avoir une bonne étanchéité au moment de l’insertion.

À noter, la prise en main nécessite généralement quelques essais avant de trouver la technique idéale d’insertion et de retrait sans inconfort.

EN BREF : notre comparatif des protections hygiéniques pour aller se baigner

Critère Maillot de bain menstruel Tampon Coupe menstruelle (cup) Absorption Léger à modéré Léger à abondant Léger à abondant Étanchéité/imperméabilité Bonne si porté avec flux approprié Très bonne Excellente Confort Maillot classique, effet seconde peau Dépend de l’habitude et du flux Nécessite adaptation initiale Discrétion Totale Totale Totale Praticité Enfiler simplement S’insère facilement pour la plupart Nécessite maîtrise de la manipulation

Quels critères privilégier pour choisir sa protection en baignade ?

Le choix entre maillot de bain menstruel, tampon ou coupe menstruelle dépend principalement de la nature du flux menstruel, du niveau de confort recherché et du lieu de baignade.

Si l’objectif principal est la simplicité, le maillot de bain menstruel apporte une réponse rapide pour un flux léger à modéré, surtout pour les courts séjours à la plage ou à la piscine.

Qui souhaite partir l’esprit tranquille pour plusieurs heures d’activité aquatique avec un flux important aura tout intérêt à miser sur le tampon ou la coupe menstruelle. Ces deux dispositifs permettent de mieux adapter l’absorption nécessaire à chaque période du cycle.

Maillot de bain menstruel une pièce (Sorio)

Quand opter pour le maillot de bain menstruel ?

Cette option convient particulièrement à celles qui n’aiment pas manipuler de protections internes. Le port est naturel et la sensation proche de celle d’un maillot traditionnel. Seules contraintes : changer toutes les 8 heures comme toute protection hygiénique (passé ce délai, risque de problème intime). Le maillot menstruel pour flux abondant offre plus de sécurité pour moins de charge mentale. Cela s’avère aussi parfait pour les débuts ou fins de cycle où le flux hormonal faiblit.

Maillot de bain menstruel deux pièces (Sorio)

Dans quels cas garder la préférence pour le tampon ou la cup ?

Si les activités aquatiques doivent durer plusieurs heures sans pause possible, rien de tel qu’un tampon ou une coupe menstruelle. Pour le tampon, il suffit de bien ajuster la taille à son flux menstruel. Pour la cup, pratiquer un peu l’insertion sécurise contre les fuites.

Toutes deux se montrent efficaces pour préserver une étanchéité exemplaire lors de sessions sportives ou de baignades prolongées, à la mer comme à la piscine.

