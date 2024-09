Depuis quelques mois, une tendance émergente sur des plateformes comme TikTok et Instagram met en avant une idée surprenante : toutes les études sur le temps de sommeil idéal seraient biaisées parce qu’elles auraient été conduites principalement par des hommes et pour des hommes.

Selon certaines femmes sur ces réseaux, les recommandations standards de 7 à 8 heures de sommeil par nuit ne tiendraient pas compte des besoins spécifiques des femmes, qui auraient en réalité besoin de plus de sommeil, notamment en période menstruelle où elles réclameraient jusqu’à 10 heures de repos.

Mais cette idée est-elle fondée sur des faits scientifiques ? Est-ce que des études ignorent vraiment les besoins des femmes en matière de sommeil ? Débunkage !

1. Le besoin de sommeil : une base scientifique uniforme ?

Les recommandations courantes en matière de sommeil émanent principalement d’instituts de santé, tels que la National Sleep Foundation et d’autres organismes. Ces recommandations varient en fonction des âges, selon ces organismes. Voici quelques aperçus des recommandations :

Les nourrissons auraient besoin de 14 à 17 heures de sommeil par jour. Les enfants d’âge scolaire, entre 9 et 11 heures. Les adolescents, environ 8 à 10 heures. Les adultes (18-64 ans), généralement entre 7 à 9 heures. Les personnes âgées (65 ans et plus) nécessiteraient environ 7 à 8 heures de sommeil.

Ces chiffres sont largement acceptés, car ils se basent sur de nombreuses études à travers le monde et concernent la majorité de la population, indépendamment du sexe. Mais, pour de nombreuses personnes, ces chiffres ne représenteraient pas toute la population.

En réalité, le temps de sommeil serait fortement impacté en fonction de la personne, ses activités, sa santé mentale, mais aussi son genre.

2. Le besoin de sommeil des femmes : une différence physiologique ?

Il est vrai que certaines études pointent des différences entre hommes et femmes en matière de sommeil. Par exemple, des recherches menées par la Duke University (menées sur des hommes ET des femmes) ont révélé que les femmes ont souvent besoin de plus de sommeil que les hommes.

Le cerveau des femmes différent ?

Cette différence serait liée au fait que le cerveau des femmes travaille différemment et, souvent, plus intensément que celui des hommes, notamment en multitâche. Elles nécessiteraient plus de repos pour se régénérer.

Une autre étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a montré que les femmes peuvent être plus sensibles aux troubles du sommeil, en particulier pendant les périodes de fluctuations hormonales, telles que les menstruations. Mais aussi la grossesse et la ménopause. Il faut rappeler que le cycle hormonal des femmes est de 28 jours contre 1 jour pour les hommes.

Pendant ces moments, le sommeil peut être perturbé, ce qui pourrait nécessiter un sommeil plus long pour compenser.

Une étude réalisée par des hommes, mais aussi des femmes (Diane B. Boivin, Ari Shechter, Philippe Boudreau, Esmot Ara Begum, et Ng Mien Kwong Ng Ying-Kin).

La charge mentale

On dit aussi que les femmes, par convention sociale, ont généralement plus de charge mentale que les hommes. Ce n’est évidemment pas une généralité. Mais, très souvent, la femme a tendance à s’occuper davantage des enfants, à penser aux tâches à faire dans la maison.

Mais aussi à penser aux repas, etc. Avec les mœurs qui changent, cette tendance pourrait s’inverser, voire s’équilibrer, mais cette vision très conservatrice demeure dans l’esprit de beaucoup, souvent de manière inconsciente.

Cependant, ces études ne suggèrent pas que toutes les femmes aient besoin systématiquement de 9 ou 10 heures de sommeil, mais plutôt qu’il peut y avoir une légère différence individuelle dans les besoins de sommeil, qui peut être influencée par des facteurs hormonaux, biologiques et de style de vie.

3. Les études sur le sommeil sont-elles biaisées par le genre ?

L’idée selon laquelle les études sur le sommeil auraient été exclusivement faites par des hommes pour des hommes est difficile à prouver. Certes, la médecine, tout comme beaucoup d’autres domaines scientifiques, a longtemps été dominée par les hommes. Et certaines recherches passées peuvent avoir manqué de prendre en compte les spécificités féminines.

Cependant, la recherche sur le sommeil est devenue de plus en plus inclusive au fil des décennies. Une étude récente, publiée dans la revue Sleep Medicine, montre que des chercheurs prennent désormais en compte les différences entre hommes et femmes lorsqu’ils étudient les besoins en sommeil, les troubles du sommeil et les solutions thérapeutiques.

De plus, plusieurs autres études se concentrent spécifiquement sur le sommeil des femmes pendant des périodes spécifiques de leur vie. Par exemple la grossesse, la ménopause, ou encore durant le cycle menstruel.

4. Les réseaux sociaux amplifient-ils les mythes ?

Les réseaux sociaux sont des lieux où l’information circule rapidement. Mais elle est souvent simplifiée ou déformée. L’affirmation selon laquelle les femmes auraient besoin de 9 à 10 heures de sommeil, en particulier pendant leurs règles, ne semble pas être basée sur des preuves solides.

Bien qu’il soit vrai que certaines femmes puissent ressentir une fatigue accrue pendant leur cycle menstruel, il n’existe pas d’études qui concluent que cela nécessiterait systématiquement 9 ou 10 heures de sommeil pour toutes.

Les cycles hormonaux peuvent certes affecter la qualité du sommeil. Mais les besoins en termes de durée varient largement d’une personne à l’autre, indépendamment du sexe.

Voilà. Ainsi, le temps de sommeil varie en fonction de la personne. Et, la plupart des études montrent effectivement qu’il peut y avoir une légère variation entre homme et femme, mais ce n’est pas systématique. Le mythe des 7-8 heures de sommeil n’est donc pas forcément un mythe. Mais, c’est une recommandation pour les adultes, indépendamment du sexe.

En moyenne, il est recommandé de dormir entre 6 et 10 heures par plage de 24 heures. Mais, spécifiquement, le nombre d’heures dépend de chacun et même de chaque jour.

