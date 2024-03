La santé mentale des jeunes britanniques est en crise. Selon une étude récente de la Resolution Foundation, les 18-24 ans sont aujourd’hui le groupe d’âge avec la pire santé mentale. Cette situation alarmante entrave leur entrée sur le marché du travail et pourrait conduire à une “génération perdue” si des mesures ne sont pas prises rapidement. Les jeunes ont aujourd’hui “la pire santé mentale de tous les groupes d’âge”. Le centre de réflexion appelle à des mesures gouvernementales de lutte contre ce fléau et d’accompagnement pour éviter une “génération perdue”.

Les femmes plus exposées

L’étude révèle que les jeunes femmes sont particulièrement touchées. 41% des jeunes femmes ont déclaré des symptômes tels que la dépression, l’anxiété ou les troubles bipolaires, contre 26% des jeunes hommes. Cela se passait entre 2021 et 2022, alors que le pays sortait à peine de l’épidémie coronavirus et de longues périodes de confinement. Ce taux est nettement supérieur à celui enregistré en 2000 (24%).

Le rôle des réseaux sociaux

Outre la pandémie, les réseaux sociaux et le harcèlement qu’ils renforcent jouent un rôle considérable dans cette flambée des maladies mentales chez les jeunes. Vous devez être conscient de l’impact que peuvent avoir ces plateformes sur votre santé mentale et celle de vos proches. Les phénomènes de harcèlement renforcés par les réseaux sociaux sont un facteur majeur de cette augmentation.

Conséquences sur l’emploi

Ces problèmes de santé mentale ont également des conséquences néfastes sur les trajectoires professionnelles des jeunes. Ils sont plus souvent au chômage ou occupent des emplois peu rémunérés que les autres jeunes du même âge. Cette situation met sous pression les finances publiques et contribue à un manque de personnel dans certaines professions. Le nombre de personnes en maladie de longue durée qui sortent du marché de l’emploi atteint des records au Royaume-Uni. Ce facteur inflationniste contribue aussi à un manque de personnel dans certaines professions. Il met sous pression les finances publiques. À une heure où le pays fait encore face aux hausses de prix les plus élevées du G7.

Face à cette crise, il urge de prendre des mesures pour lutter contre ce fléau et accompagner les jeunes. Continuez à lutter contre la stigmatisation des problèmes de santé mentale pour que plus de jeunes soient susceptibles de déclarer leurs symptômes et de chercher de l’aide. La santé mentale des jeunes est une préoccupation majeure qui nécessite une attention et une action immédiates. L’étude tient également à souligner un problème assez important. “Le déclin (très bienvenu) de la stigmatisation des problèmes de santé mentale ces dernières années signifie que plus de jeunes sont aujourd’hui susceptibles de déclarer leurs symptômes que par le passé”.

