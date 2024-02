Feuilleter un bon livre papier avec une typographie ancienne offre un réel plaisir pour de nombreux lecteurs. Arrive ensuite l’ère numérique où la liseuse s’impose comme une alternative pratique et écologique aux livres traditionnels. Légère, portable et ne nécessitant pas de déforestation, elle semblait l’avenir idéal de la lecture. Jusqu’à ce qu’une récente étude remette en cause certains avantages supposés de ce support électronique par rapport à une lecture sur papier.

Livre sur papier, quels avantages et inconvénients ?

Le livre en papier reste un choix judicieux pour de nombreux lecteurs. Il possède des atouts indéniables qui en font un objet unique et très apprécié. N’est-il pas réconfortant de tenir un bouquin entre ses mains, de sentir le papier sous ses doigts et d’entendre le son des pages qui se tournent ? Cette expérience sensorielle est propre au livre en papier. Elle crée un lien affectif et une immersion que la lecture numérique ne peut en aucun cas égaler.

Le fait de pouvoir matérialiser sa progression page après page rend la lecture plus gratifiante. Le livre en papier demeure l’un des moyens les plus accessibles financièrement pour se constituer une bibliothèque. Les prix sont souvent modiques, et l’on peut ensuite revendre ou échanger ses livres une fois lus. Faire la lecture sur papier demeure bénéfique pour les yeux en réduisant la fatigue oculaire.

Cependant, le livre en papier n’est pas exempt de défauts pratiques. Son poids et son encombrement le rendent peu aisé à transporter à plusieurs. Lorsque la collection s’étoffe, les livres prennent vite une place considérable, obligeant à investir dans un mobilier adapté. Pour les grands lecteurs, cela peut même influencer le choix de leur habitation. Autant d’inconvénients qui peuvent rebuter les lecteurs les plus nomades.

Aussi durable et robuste qu’il soit le livre traditionnel, le papier reste vulnérable à deux ennemis. L’eau peut l’abîmer irrémédiablement, et le feu peut anéantir une bibliothèque tout entière en quelques instants. Par ailleurs, l’impact environnemental de sa production est une préoccupation grandissante auprès des écologistes.

Liseuse numérique, quels avantages et inconvénients ?

Depuis son avènement, la liseuse séduit de plus en plus de lecteurs en quête de praticité et de légèreté. Elle a une belle capacité de stockage, malgré son encombrement minime. Aussi fine qu’un livre de poche, elle suffit à emporter des centaines d’ouvrages partout avec soi. On n’a plus besoin d’un sac débordant de livres à transporter.

Un autre plus d’une liseuse : l’accès immédiat et omniprésent au catalogue numérique. En quelques clics et depuis n’importe quel lieu connecté, on peut acquérir son prochain livre à dévorer. On n’a plus à se rendre en librairie ou à attendre une livraison pour pouvoir lire. À long terme, c’est aussi un investissement rentable. Il est vrai que le coût d’achat initial peut rebuter certain. Cependant, les économies réalisées sur le prix des ebooks permettent de l’amortir rapidement.

Les liseuses sont pensées pour une lecture intensive. Elles offrent donc un confort optimal grâce à leur technologie d’encre électronique. Même dans la pénombre, le rétroéclairage intégré permet une lecture sans fatiguer les yeux ni déranger votre partenaire la nuit.

Tout ce gain de praticité se fait au prix de l’abandon de l’objet du livre avec son charme vintage et sensoriel. Le toucher du papier, le bruit des pages, l’odeur d’un livre neuf ou ancien… sont autant d’éléments absents avec la liseuse. Cette dimension sensorielle est indissociable du plaisir de lire pour un plus grand nombre de lecteurs/lectrices. La liseuse reste un écran, dont le froid peut décourager les amoureux du papier.

Contrairement au livre en papier, celui-ci étant indépendant de toute source d’énergie, la liseuse doit être régulièrement rechargée. Et comme tout appareil électronique, elle est sujette à l’obsolescence et peut nécessiter des réparations au fil du temps.

Pourquoi privilégier une lecture sur papier par rapport à une lecture sur une liseuse ?

Si les liseuses représentent une alternative séduisante aux livres papier, une métarecherche menée par les scientifiques espagnoles bouscule les idées reçues. Pour cela, ils ont réalisé vingt-cinq recherches entre l’an 2000 et 2022, auprès de 450 000 personnes. Les résultats obtenus soulignent les bénéfices notables de la lecture traditionnelle sur papier, en particulier chez les jeunes.

Une meilleure compréhension avec le livre papier

Sur le long terme, la lecture sur papier améliorerait les compétences de compréhension de 6 à 8 fois plus que la lecture numérique. Les résultats laissent penser que la dimension physique du livre favorise considérablement notre faculté à assimiler et mémoriser les contenus.

Le numérique pèche par sa qualité rédactionnelle

Parmi les raisons avancées, les auteurs pointent la qualité linguistique généralement inférieure des textes numériques par rapport aux versions imprimées. Ils évoquent des défauts rédactionnels qui nuiraient à la compréhension lors de la lecture sur écran.

Une lecture plus superficielle sur l’écran

L’état d’esprit face à un texte numérique serait également en cause. Plus superficielle et moins immersive que la lecture sur papier, le numérique pécherait par un manque d’absorption du lecteur dans l’ouvrage. S’y ajoutent la navigation rapide et la possibilité de distraction qui altèreront l’engagement et la profondeur de la lecture.

Pour les enfants, l’écran est une source de distraction

Si tout ce constat vaut pour tous les âges, il est encore plus marqué chez les jeunes enfants. Pour ces derniers, la lecture numérique est même contre-productive en matière de compréhension. Cette difficulté s’explique par leur incapacité à gérer les distractions inhérentes aux appareils : notifications, messages…

Capacité d’autorégulation moins développée chez les enfants

En effet, les capacités d’autorégulation et de concentration évoluent avec l’âge. Les enfants « ne sont peut-être pas bien équipés pour réguler leur activité lors de la lecture numérique », estime l’un des chercheurs. Cette fragilité touche une période critique de leur développement, surtout lorsqu’ils passent de l’apprentissage de la lecture à la « lecture pour apprendre ».

Lecture sur papier ou lecture numérique ?

La liseuse et le livre en papier ont chacun leurs avantages et inconvénients à jauger selon ses priorités et ses usages de lecture. L’étude menée par l’Université de Valence souligne avec force les bienfaits d’une lecture sur papier pour une meilleure compréhension des textes. C’est un atout majeur, en particulier chez les jeunes lecteurs en plein apprentissage. Aussi pratiques soient-elles, les liseuses ne sauraient égaler l’expérience immersive et propice à l’apprentissage du support papier.

Découvrez cette vidéo faisant une comparaison entre les différents supports pour lire :

