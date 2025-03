Les couples qui ont décidé de traiter leur infertilité à l’aide de techniques de procréation assistée (PMA) posent souvent la question suivante : combien de fois peut-on recourir à la fécondation in vitro (FIV) ? La réponse est individuelle et dépend de nombreux facteurs (âge, état de santé général, qualité des ovules et des spermatozoïdes, contexte hormonal, niveau de stress, etc.) La décision finale est prise par le médecin traitant, sur la base des indications médicales, des caractéristiques physiologiques et de l’état psychologique du couple.

Influence de l’âge sur le succès de la FIV

L’âge de la femme est l’un des facteurs clés de la réussite de la FIV. Après 35 ans, la réserve ovarienne diminue progressivement, ce qui réduit la quantité et la qualité des ovules. Dans ce cas, un plus grand nombre de cycles peut être nécessaire pour obtenir la grossesse désirée et la naissance d’un enfant.

Combien de tentatives de FIV peut-on faire ?

Il n’y a pas de limite formelle au nombre de tentatives de FIV. Un couple peut continuer tant que les chances de succès demeurent et qu’il n’y a pas de contre-indications. Cependant, lors de la planification des protocoles, il est important de prendre en compte les éléments suivants :

L’état de santé général de la femme : la présence de maladies chroniques, l’équilibre hormonal, l’état des organes du système reproducteur.

: la présence de maladies chroniques, l’équilibre hormonal, l’état des organes du système reproducteur. La réserve ovarienne et l’âge : la capacité des ovaires à produire des ovules de qualité.

: la capacité des ovaires à produire des ovules de qualité. Qualité de l’embryon : un facteur important pour une implantation réussie et un développement normal de la grossesse.

: un facteur important pour une implantation réussie et un développement normal de la grossesse. L’état psycho-émotionnel : le stress et l’instabilité émotionnelle peuvent réduire les chances de succès.

La décision concernant le prochain cycle de FIV et le calendrier est prise par le médecin traitant en fonction des tentatives précédentes et de l’état général de la patiente.

Alternatives en cas de tentatives infructueuses

Si, après cinq cycles de FIV ou plus, la grossesse ne survient pas malgré l’obtention d’embryons de qualité, les spécialistes peuvent proposer d’autres méthodes de traitement :

FIV avec un don d’ovocytes – en cas de qualité ou de quantité insuffisante de vos propres ovules.

FIV avec sperme de donneur – dans les formes graves d’infertilité masculine.

Consultation avec un spécialiste de la reproduction

Chaque couple est unique et l’approche du traitement doit être personnalisée. Pour discuter en détail de votre programme de FIV, évaluer vos chances de réussite et choisir la meilleure stratégie, prenez rendez-vous pour une consultation à la clinique Natuvitro.

Leurs experts vous aideront à choisir la méthode de traitement la plus efficace, vous proposeront un rendez-vous à l’heure qui vous convient et vous garantiront la confidentialité totale de votre consultation. Ils mettront tout en œuvre pour augmenter les chances d’une grossesse tant attendue.

