Il est souvent essentiel d’avoir une vision nette et claire pour réussir sa journée. Nettoyer ses lunettes, qu’elles soient portées pour améliorer sa visibilité ou pour accessoiriser son look, est donc important.

Le port de lunettes au quotidien, qu’il s’agisse d’une monture de vue ou de soleil, peut entraîner l’accumulation de saletés. Dans tous les cas, il est inévitable d’amasser de la poussière, de la graisse ou des traces de doigts sur ces objets. Ce guide vous permettra de découvrir quelques astuces et conseils qui vous aideront à garder vos lunettes propres et entretenues.

Quelques astuces pour des lunettes impeccables

La vision est une ressource précieuse. Les lunettes ont été inventées pour corriger les problèmes de vision et améliorer la visibilité. Dans certains cas, elles peuvent protéger les yeux de certaines contraintes. Elles offrent, par exemple, une protection contre les rayons UV nocifs ou les débris et les particules aériennes. Elles sont également adaptées à la lecture, l’écran et la protection des blessures.

Enfin, les lunettes peuvent aussi être utilisées comme simple accessoire de mode. De nos jours, il est courant de choisir entre plusieurs designs, pour tous les goûts et budgets. Il est donc primordial d’en prendre soin. Voici quelques astuces pour bien les nettoyer :

L’eau et le savon : des produits simples, mais efficaces

L’eau et le savon sont des produits très accessibles. De plus, ils sont plus nocifs que certains articles d’entretiens ménagers. Pour nettoyer vos lunettes, il suffit de :

Préparer votre solution d’eau savonneuse tiède (liquide vaisselle, savons doux pour les mains…) ;

Tremper vos lunettes dans la solution ;

Frotter délicatement les verres avec vos doigts ;

Rincer le tout avec de l’eau propre ;

Essuyer avec un linge doux et propre. Utilisez idéalement un chiffon en microfibre.

En suivant ces étapes, vous obtiendrez des lunettes propres comme neuf, ainsi qu’une bonne visibilité.

L’eau et le vinaigre blanc : un duo brillant

Le vinaigre blanc est un produit ménager connu pour ses vertus dégraissantes et désinfectantes. De plus, il peut redonner de la brillance aux verres des lunettes. Voici les étapes à suivre :

Préparez un mélange à parts égales d’eau et de vinaigre blanc dans un récipient ou idéalement un vaporisateur ;

Utilisez un chiffon propre et soyeux qui ne peluche pas.

Cette deuxième astuce se révèle efficace pour redonner vie à vos verres en un tour de main.

Les lingettes microfibres : dites adieu aux traces de doigts

Les lingettes microfibres ont une propriété dégraissante, absorbante, anti-rayure, durable et réutilisable. Elles peuvent s’adapter à n’importe quelles surfaces. De surcroît, elles ne laissent aucune trace.

Ces morceaux de tissus sont faciles à appliquer. Ils sont lavables et n’exigent pas l’utilisation de produits chimiques, ce qui favorise les économies. De nos jours, de nombreux opticiens proposent des essuie-verres en microfibre. Ces dernières sont souvent fournies avec l’étui et un spray nettoyant spécifique.

Les cendres de cigarettes ou de cheminée : une astuce originale

Outre les pratiques courantes, il existe aussi une astuce magique pour obtenir une paire bien propre. Il s’agit du nettoyage aux cendres de cigarettes ou de cheminée. Cet usage serait efficace pour enlever les rayures.

Il est toutefois essentiel de noter que cette méthode n’est pas adaptée à tous les types de verre. Il est donc recommandé de bien s’informer avant l’application.

Quelques mesures d’accompagnement

Au-delà des simples astuces de nettoyage, certains gestes peuvent endommager vos lunettes. Un entretien irréprochable nécessite également des mesures d’accompagnement appropriées. Il est donc préférable d’identifier les erreurs potentielles et de faire en sorte de les éviter.

Que vous portiez des lunettes de correction ou de soleil, découvrez ci-après les gestes à éviter et celles à adopter.

Les pratiques à éviter

Le nettoyage des lunettes peut parfois être un défi. Certaines pratiques maladroites peuvent, en effet, nuire à leur qualité et à leur durabilité. Voici quelques conseils à prendre en compte :

Évitez d’utiliser l’eau chaude, même en hiver. Choisissez plutôt une eau tempérée pour préserver les verres ;

N’utilisez pas les essuie-tout ou les mouchoirs en papier. Ces derniers peuvent créer de nouvelles rayures sur les verres ;

N’appliquez pas directement des produits nettoyants sur votre lingette microfibre pour éviter d’assécher les verres ou y laisser des éraflures ;

Faites une croix sur les détergents, la javel, les nettoyants pour vitres et les détachants. Ces produits peuvent agresser vos verres et les endommager rapidement ;

Si vous devez utiliser vos vêtements pour nettoyer vos lunettes, assurez-vous qu’ils sont en coton et bien propres ;

Évitez de placer vos lunettes avec les verres vers le bas ;

Rangez votre monture dans un étui approprié.

En adoptant ces conseils et en évitant certaines pratiques, vos lunettes resteront en parfait état plus longtemps.

Les petits gestes qui comptent

Ce sont souvent les petits gestes qui font toute la différence. Construire les bonnes routines d’entretien des lunettes peut s’avérer bénéfique pour maintenir une vision nette et confortable. Voici quelques astuces qui pourraient vous aider au quotidien :

L’utilisation de cordons de lunettes est vivement recommandée pour les distraits ou ceux à la mémoire défaillante ;

Frottez légèrement une savonnette sur chaque face des verres pour prévenir la buée ;

La vodka ou le gin peut éliminer les reflets indésirables sur les verres ;

Appliquez une goutte de vernis à ongles transparent sur la vis pour éviter le desserrage des branches ;

Faites un saut périodique chez votre opticien pour nettoyer vos lunettes aux ultrasons ;

Pensez à renouveler votre paire lorsque celles-ci commencent à présenter des rayures ;

N’omettez jamais de nettoyer la monture, les plaquettes, l’intérieur près du nez et les branches.

Prendre soin de ses lunettes et de ses yeux

En prenant soin de vos lunettes, vous améliorez votre confort visuel et prolongez la durée de vie de votre précieuse paire. Que vous la portiez souvent ou occasionnellement, un nettoyage adéquat embellit votre vision du monde.

