Top 10 des meilleures plantes à avoir dans son intérieur

C’était très dur de choisir, mais nous l’avons fait ! Si vous cherchez de jolies plantes vertes pour votre intérieur, voici notre sélection après des années d’expériences dans le jardinage. Évidemment, n’hésitez pas à nous donner d’autres suggestions, de belles plantes qui sont aussi résistantes, dans les commentaires.

La Monstera Deliciosa

Il existe plein de variétés de monstera, dont des petites qui sont aussi moins encombrantes. Mais, clairement, la monstera deliciosa demeure l’une des meilleures à maintenir et l’une des plus belles du genre.

Avec ses grandes feuilles, cette plante peut devenir massive, mais elle est toujours esthétique dans une maison ou un appartement. Ce qui est sympa avec cette plante, outre son esthétisme, c’est qu’elle résiste assez bien à tout. Si votre intérieur est un peu froid, elle résiste.

Et elle résiste plutôt bien à la chaleur. Pareil pour la luminosité, elle peut autant vivre dans un coin plus sombre (mais elle poussera moins vite), comme dans un coin bien exposé. En plus, la monstera peut être épiphyte, c’est-à-dire qu’elle peut pousser sur des tuteurs ou même s’accrocher par les racines sur des supports en bois.

Le Pothos

C’est certainement la plante increvable par excellence. Personnellement, j’en ai partout à la maison. Le pothos, quelle que soit sa variété (il en existe des plus ou moins colorés et des plus ou moins tombantes et grimpantes).

Vous pouvez autant le mettre dans un pot sur un meuble, ou dans un pot suspendu pour laisser ses feuilles courbées retomber esthétiquement. Et il est aussi possible de faire grimper le pothos si vous le désirez.

Ce qui est cool, c’est que le pothos est presque increvable. On le met bien exposé, il est content, on le met à l’ombre, il est content, on l’arrose peu, il est quand même content, il fait un peu froid ou un peu chaud, il est content. C’est vraiment l’une des meilleures plantes à avoir chez soi.

L’alocasia polly

Toutes les alocasia sont magnifiques à notre sens, notamment grâce à ses feuilles à la forme originale. Mais, notre préférée est certainement l’alocasia polly, suivie de près par l’alocasia lyrata.

Alors, il faut quand même savoir que c’est une plante capricieuse dans le sens où elle est assez sensible aux variations. En gros, si vous la posez quelque part, évitez de la bouger car elle n’aime pas trop les changements.

Il est aussi assez difficile de la garder avec de nombreuses feuilles en même temps. Par contre, cette plante est très esthétique et elle peut clairement devenir grande aussi.

La ZZ plante

Cette plante est un must have. Elle est belle et elle est réellement increvable. Si vous n’avez pas la main verte, vous ne pouvez pas tuer cette plante. La ZZ plante permet à la fois d’habiller une pièce de manière élégante, mais aussi de limiter les pertes. C’est aussi une plante peu chère de manière générale et qui n’est pas si grande donc qui peut aller dans n’importe quel espace, même un petit.

Le ficus elastica

Le ficus elastica est une très belle plante avec des feuilles ovales très atypiques. C’est surtout son embranchement qui est plutôt original avec des feuilles qui partent d’un côté puis de l’autre de la plante. Ce qui est sympa avec cette plante verte, c’est qu’elle devient relativement grande. Le ficus est un arbre et donc celui-ci peut devenir très haut avec le temps.

La langue de belle-mère

Cette plante est également increvable, autant adaptée pour les espaces ensoleillés que pour les espaces plus sombres. Avec ses feuilles qui partent vers le haut, elle pousse très rapidement et peut devenir assez haute au fur et à mesure du temps.

Pas besoin de trop d’entretien pour la langue de belle-mère et c’est certainement son plus gros point fort en plus de sa beauté, forcément. Notez qu’elle est si atypique qu’elle ne plaît pas à tout le monde.

L’aloe vera

En plus de vous offrir de multiples bienfaits en cuisine comme en beauté, l’aloe vera est une plante grasse très belle à l’œil. Personnellement, j’adore sa texture au toucher surtout. Elle peut devenir assez grande avec le temps sans trop d’entretien.

Par contre, il faudra bien rempoter régulièrement car cette plante a tendance à absorber rapidement les nutriments de la terre. C’est la raison pour laquelle les aloe ne tiennent pas, du moins si elles sont peu rempotées.

Le dragonnier de madagascar

Toutes les variétés de dragonniers sont idéales en intérieur comme en extérieur dans le sens où cet arbre est très esthétique, mais il est aussi très résistant dans le temps. Avec un petit pot, l’arbre ne prendra pas trop d’ampleur, tout dépend de ce que vous voulez.

Le Philodendron

Avec ses variétés colorées et ses feuilles parfois très artistiques dans le motif, le philodendron est comme le pothos, c’est la plante par excellence à avoir dans son intérieur. Cette plante pousse bien, elle s’adapte facilement à son environnement.

Il y a seulement les variétés colorées comme la pink princess qui tiennent un peu moins bien dans le temps. Mais, globalement, la plante peut se placer un peu partout, sans trop d’entretien et c’est idéal.

Le Chlorophytum comosum

Enfin, nous avons choisi la plante « araignée » pour terminer ce top car nous trouvons que c’est une plante idéale pour débuter, très esthétique et qui a une taille modérée. Pas trop petite, pas trop grande, pas trop besoin d’entretien, elle se bouture facilement… Bref, c’est parfait pour commencer dans le jardinage intérieur.

N’hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences avec les plantes présentées ci-dessus. Et si vous avez d’autres suggestions de plantes à avoir chez soi, n’hésitez pas à les laisser aussi dans les commentaires !

