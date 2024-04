Il n’est plus possible de tailler sa haie, attention à l’amende

Très mauvaise nouvelle pour les adeptes de jardinage et de la haie bien taillée. En effet, en France, il est maintenant interdit de tailler sa haie dans son jardin. Du moins, c’est le cas dans certaines zones de l’hexagone et sur une certaine période de l’année. On vous en dit davantage.

Tailler sa haie, est-ce vraiment interdit ?

Toutes les personnes qui possèdent une haie dans son jardin, généralement pour séparer son terrain de celui du voisin, ont déjà taillé ou fait tailler cette haie. Qu’on le fasse soi-même ou par un jardinier, c’est un geste courant à l’arrivée du printemps.

Mais, sachez maintenant que tailler sa haie est désormais interdit dans certaines régions du pays, et sur une certaine période. En fait, l’interdiction a commencé ce 15 mars 2024, dans certaines zones. Pourquoi ? En fait, il s’agit d’une loi visant à protéger la faune locale.

Selon l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2015 concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales, il est interdit de tailler sa haie entre le 1ᵉʳ avril et le 30 juillet si vous êtes agriculteur (les dates dépendent de la zone).

Et dans le cas d’un particulier, il n’y avait aucune interdiction jusqu’à maintenant. Mais, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) désire changer les choses. Du coup, afin de protéger les animaux élisant domicile dans vos haies, comme les oiseaux venus faire leurs nids, vous ne pourrez plus tailler votre haie du 15 mars au 31 juillet.

Quelle amende si vous ne respectez pas les règles ?

Notez que ce n’est pas une obligation, mais une recommandation. Sauf dans certaines préfectures qualifiant la taille de la haie sur cette période comme une infraction. S’il existe un arrêté municipal ou préfectoral là où vous habitez au sujet de la taille de haies, vous vous exposez donc à une amende en cas de non-respect.

Les montants varient en fonction des législations locales, mais selon l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, vous pourriez risquer jusqu’à 150 000 € d’amende « pour atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques et pour destruction de leur habitat ».

Pour savoir si vous avez le droit de tailler votre haie privée dans votre commune, nous vous recommandons donc d’appeler votre mairie pour savoir si vous en avez le droit avant de vous mettre au travail !

