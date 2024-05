Quel type de jardinière choisir pour vos plantes ?

Vous aimez les fleurs et vous avez envie d’orner votre intérieur ou votre jardin avec de jolies plantes ? Pour moi, la jardinière est le produit incontournable pour fleurir la maison. En effet, il en existe de multiples modèles et c’est un plaisir de choisir chaque nouveau bac pour accueillir mes plantes. Vous ne savez pas quelles jardinières choisir ? Alors, dans cet article, je vous aide à trouver celles qu’il vous faut.

La jardinière rectangulaire : un grand classique

La jardinière rectangulaire est un grand classique. Vous trouverez des modèles très simples en plastique, mais aussi en fibre ou en bois chez Gamm Vert.

Les bacs en matière plastique sont les plus économiques. Ceux-ci arborent des couleurs vives ou plus sobres et s’adaptent facilement à leur environnement. Leur design est varié : les coins peuvent être arrondis ou carrés. De plus, les jardinières sont plus ou moins hautes en fonction de la profondeur dont vous avez besoin pour vos plantes.

Ces pots en plastique ont l’avantage d’être légers et peuvent être déplacés facilement.

Si vous aimez le bois, vous serez séduit par les jardinières rectangulaires en bois. Ces dernières seront du plus effet dans une véranda ou sur une terrasse. Il faut simplement éviter qu’elles soient trop exposées à l’humidité si le bois n’est pas traité.

Les jardinières en fibre sont une bonne alternative à la terre cuite qui est lourde et coûteuse. J’adore cette matière qui ressemble au béton ou à la terre cuite. D’un point de vue visuel, leur design moderne s’adapte facilement à tous les intérieurs ou extérieurs. Ces bacs sont légers et maniables, et résistent aux UV, à la chaleur et au gel. Les coloris sont dans des teintes neutres et intemporelles tels que gris, taupe, rouille ou blanc.

Vous pouvez également trouver des jardinières carrées, une alternative à la forme rectangulaire.

VOIR AUSSI : Comment le jardinage peut améliorer votre santé mentale ?

Les jardinières suspendues pour vos balcons et terrasses

Les jardinières à suspendre sont équipées de crochets qui permettent de les placer sur une barre de fenêtre, un balcon ou le brise-vue d’une terrasse. Elles sont donc vendues avec un support métallique adapté ou des crochets d’enjambements intégrés.

Veillez à privilégier une jardinière légère. En effet, si vous voulez accrocher cette dernière à un balcon, vous devez prendre en compte son poids. À celui de la jardinière s’ajoute le substrat nécessaire pour les plantes.

Veillez à ce que le règlement de votre immeuble vous autorise à installer des jardinières.

En copropriété, l’aménagement d’un balcon est généralement limité à 350 kg. C’est pourquoi il faut éviter de placer des pots de grande dimension conçus dans des matériaux lourds.

L’idéal est donc d’opter pour des jardinières en plastique classique qui sont légères et ne représentent aucun risque une fois suspendues.

VOIR AUSSI : Top 10 des meilleures plantes à avoir dans son intérieur

Les jardinières sur pied

Les jardinières sur pied ont le vent en poupe ces dernières années. Celles-ci se composent d’un bac, le plus souvent rectangulaire, monté sur 4 pieds. Leur succès tient au fait que de nombreuses personnes les utilisent comme des potagers pour de petites surfaces. Ainsi, vous pouvez cultiver des plantes potagères même si vous n’avez qu’un balcon ou un tout petit jardin.

L’avantage du potager sur pied est de vous éviter de vous baisser. Ils sont donc adaptés aux personnes ayant des problèmes du dos ou âgées.

Vous trouverez différents types de jardinières sur pied. Les modèles en plastique sont les moins coûteux et les plus légers. Ils conviennent donc bien à une culture sur balcon ou sur terrasse. Ils font facilement office de potager urbain ou de jardinière pour vos plantes favorites. Il en existe de toutes tailles, y compris des modèles minis si vos enfants ont la main verte !

Les carrés potagers en bois sont particulièrement esthétiques, mais ils sont plus lourds. Ils ne sont donc pas forcément destinés à un balcon ou à être fréquemment déplacés. Certains modèles de ces carrés potagers possèdent des compartiments. Ces croisillons permettent de cultiver différents types de plantes côte à côte.

Les jardinières surélevées ont d’autres avantages :

Elles sont décoratives et plus originales que des jardinières classiques ;

Elles mettent les plantes en hauteur, ce qui les tient plus éloignées des nuisibles ;

Elles permettent de repérer plus facilement les maladies des plantes ;

Elles représentent un gain de place pour les petits espaces.

VOIR AUSSI : Quand faut-il arroser ses plantes pour éviter de les tuer ?

Les jardinières suspendues décoratives : une touche d’élégance en hauteur

Pour ceux qui cherchent à ajouter un élément de décoration aérien à leur espace extérieur ou intérieur, les jardinières suspendues sont une excellente option. Ces jardinières, souvent fixées à des crochets, des chaînes ou des cordes, apportent une touche naturelle très tendance. Elles se prêtent parfaitement à l’embellissement de balcons, terrasses, ou même de coins intérieurs où l’espace au sol est limité.

La légèreté est un critère crucial pour les jardinières suspendues, surtout lorsqu’elles sont destinées à être accrochées à des structures moins robustes comme des barres de fenêtre ou des garde-corps de balcon. Opter pour des matériaux comme le plastique ou certaines fibres synthétiques modernes peut être judicieux pour éviter tout risque lié au poids. En outre, ces matériaux résistent bien aux intempéries et aux variations de température, ce qui les rend idéaux pour l’extérieur.

Il existe une variété de styles allant des modèles contemporains aux options plus rustiques, permettant de s’adapter à tout type de décoration.

Les couleurs neutres comme le gris, le blanc ou le taupe sont particulièrement populaires, car elles se fondent harmonieusement dans la plupart des environnements. Pour ceux qui apprécient les touches personnelles, les jardinières suspendues offrent un espace idéal pour expérimenter avec des plantes retombantes comme le lierre ou la misère, qui ajoutent une dimension verticale et luxuriante à votre décoration.

En choisissant judicieusement l’emplacement et les plantes, les jardinières suspendues peuvent transformer un simple balcon ou une simple fenêtre en un havre de verdure et de fraîcheur. Elles sont non seulement pratiques pour ceux qui disposent de peu d’espace, mais aussi esthétiquement captivantes, créant un point focal attrayant dans n’importe quel cadre.

Avec une sélection soignée de jardinières, qu’elles soient classiques ou suspendues, chaque coin de votre demeure peut devenir un oasis de beauté et de tranquillité.

5/5 - (1 vote)