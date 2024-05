Dans le tumulte du quotidien, il est facile de se sentir dépassé et stressé. Heureusement, il existe un remède simple et accessible à tous : le jardinage. Passer du temps dans la nature et s’occuper de plantes n’est pas seulement une activité agréable. C’est aussi une source de nombreux bienfaits pour la santé mentale. Cela vous semble étonnant ? Explication dans les lignes suivantes. Semez la sérénité : comment le jardinage peut améliorer votre santé mentale.

Les résultats des recherches scientifiques sont sans appel

L’étude de Plos One :

Une recherche menée à l’Université de Floride et publiée dans la revue « Plos One » porte sur le sujet. Selon celle-ci, le jardinage offre une double récompense : il procure une satisfaction personnelle précieuse tout en agissant comme un baume pour l’âme. Cette étude met en lumière l’impact positif du jardinage qui va améliorer le bien-être mental. Elle souligne que cette activité quotidienne peut nourrir aussi bien le sol que l’esprit.

Pour parvenir à cette conclusion, une expérience a été réalisée avec 42 volontaires âgés de 26 à 49 ans. Ces derniers ont tous été confrontés à des défis de santé mentale tels que l’anxiété ou la dépression. La moitié des participants ont alors été assignés à des sessions de jardinage, tandis que l’autre moitié a suivi des cours d’art créatif. Huit sessions ont été réparties sur deux fois par semaine. Les résultats ont été évalués à l’aide de questionnaires.

Des résultats encourageants :

Charles Guy, chercheur principal de l’étude, décrit ces activités comme des voies vers la guérison. L’apprentissage, la planification, la créativité et le mouvement physique offrent des opportunités thérapeutiques. Les données montrent une différence notable entre les deux groupes. Ceux qui ont participé aux séances de jardinage signalent un niveau plus élevé d’apaisement que ceux ayant suivi les cours d’art. Bien que les deux activités aient entraîné des améliorations générales de la santé mentale, l’instant vert semble avoir un effet plus prononcé sur le sentiment de calme intérieur.

« Cette recherche confirme déjà l’intérêt du jardinage pour le bien-être mental. L’idée d’utiliser le jardinage pour promouvoir une meilleure santé et un meilleur bien-être existe d’ailleurs depuis le 19 ᵉ siècle. Être entouré de plantes nous fait déjà du bien. En tant qu’espèce, nous sommes naturellement attirés par les plantes parce que nous en dépendons pour nous nourrir, nous abriter et pour survivre. » déclare Charles Guy.

Promouvoir un mode de vie sain

Le jardinage peut améliorer votre santé mentale en passant par la santé physique. Il est, en effet, considéré comme une activité physique modérée qui peut vous aider à rester en forme et en bonne santé.

Une étude publiée en janvier 2023 dans la revue « The Lancet », repérée par France Info s’est penchée sur la question. Une chercheuse en santé environnementale a mis en plance le suivi de 291 adultes volontaires. Ces derniers étaient âgés en moyenne de 41 ans et sans expérience préalable en jardinage, au Colorado, aux États-Unis, de janvier 2017 à juin 2019. Les chercheurs ont réparti les participants en deux groupes :

Un groupe n’apportant aucun changement à son mode de vie ;

Un autre groupe bénéficiant d’un petit potager collectif, de quelques semis et d’un cours de jardinage.

Les données de santé (poids, tension artérielle, régime alimentaire) des deux ont été étroitement suivies par l’équipe de recherche. Les résultats sont éloquents : en seulement six mois, le groupe impliqué dans le jardinage a augmenté son activité physique de 42 minutes en moyenne par semaine. Une évolution notable compte tenu des ravages de la sédentarité sur la santé. En ce qui concerne l’alimentation, les participants engagés dans le jardinage ont consommé en moyenne 7 % de fruits et légumes de plus que le groupe témoin. De plus, les individus qui se sont occupés du potager ont signalé une réduction du stress et de l’anxiété à long terme.

Il est à noter que ces participants étaient encouragés à maintenir une activité physique régulière. Le jardinage implique des mouvements tels que se pencher, creuser et arroser. De plus, étant donné qu’il s’agissait d’un potager collectif, ils avaient également l’occasion de rencontrer d’autres jardiniers en herbe. Cela favorise considérablement les échanges et le partage.

Réduire le stress et l’anxiété

Les bienfaits curatifs du jardinage sont bien établis depuis longtemps. Aujourd’hui, il est fréquent de voir des jardins thérapeutiques intégrés aux institutions psychiatriques et aux maisons de retraite.

Une étude marquante, publiée dans la revue scientifique « Environmental Science & Technology », met en lumière comment le jardinage peut améliorer votre santé mentale. Ces effets puissants sur le niveau de cortisol, l’hormone du stress, ne sont plus un mythe. Cette étude révolutionnaire démontre que passer ne serait-ce que 30 minutes par jour dans son jardin peut entraîner une baisse significative de 30 % du cortisol.

Les chercheurs attribuent les effets positifs du jardinage à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’immersion dans la nature procure un sentiment de calme et d’apaisement, éloignant l’esprit des pensées stressantes. De plus, l’activité physique douce impliquée dans le jardinage favorise la libération d’endorphines, des hormones aux propriétés relaxantes. Enfin, l’exposition à la lumière naturelle stimule la production de vitamine D. Celle-ci s’avère essentielle pour une humeur stable et un bon système immunitaire.

Sentiment d’accomplissement et d’une meilleure estime de soi

Les personnes qui jardinent régulièrement ressentent un plus grand bonheur et une plus grande satisfaction dans leur vie. Cela s’explique par plusieurs facteurs.

Prendre soin de ses plantes procure un sentiment d’accomplissement et de fierté. Voir ses plantations grandir et s’épanouir est une source de grande satisfaction. Tout cela combiné contribue à une meilleure image de soi.

En vous occupant de vos plantes, vous assumez une responsabilité et vous vous impliquez dans leur croissance et leur bien-être. Cela favorise un sentiment de maîtrise et de compétence, qui renforce l’estime de soi. Voir ses efforts récompensés par des plantes saines et florissantes est une source de grande satisfaction. Chaque réussite, chaque nouvelle plante cultivée ou chaque récolte réussie contribue à renforcer la confiance en soi et le sentiment d’accomplissement.

Le jardinage vous reconnecte également à la nature et à ses cycles. Ce loisir vous rappelle votre place dans un monde plus vaste que vous-mêmes. Cette connexion favorise un sentiment d’appartenance et de paix intérieure.

Que vous soyez débutant ou jardinier expérimenté, n’oubliez pas que le jardinage est avant tout une source de plaisir et de satisfaction personnelle. Cultivez vos plantes, prenez soin d’elles, et laissez-vous guider par votre créativité. Vous découvrirez que le jardinage est non seulement bénéfique pour votre santé mentale et physique, mais qu’il contribue également à cultiver une meilleure image de vous-même.

Terre à thérapie : la conclusion

Les recherches convergent vers une réalité indéniable : le jardinage est bien plus qu’une simple activité de loisir. C’est un puissant outil pour améliorer la santé mentale, offrant des bienfaits qui vont bien au-delà de la satisfaction personnelle. Des études scientifiques solides démontrent que le jardinage réduit le stress et l’anxiété et favorise le bien-être mental et physique. Elle renforce même les liens sociaux. Ces découvertes rappellent l’importance vitale de renouer avec la nature et de cultiver notre relation avec elle. Plonger les mains dans la terre permet alors de préserver votre équilibre mental et émotionnel pour échapper au brouhaha quotidien.

