Les solutions pour mieux rouler à deux à moto

La moto est devenue un moyen de transport de plus en plus prisé par rapport à la voiture. À la fois rapide et pratique, elle est parfaite pour les déplacements au quotidien, voire les longs voyages. Toutefois, cela devient un peu plus compliqué lorsque vous devez emmener quelqu’un avec vous.

Pour votre sécurité et celle du passager, il est important d’avoir les bons accessoires et d’adopter les bonnes pratiques. Que vous soyez un motard aguerri ou novice, lisez cet article pour découvrir les meilleures solutions pour mieux rouler à deux sur une moto.

Investissez dans un kit bluetooth pour communiquer à moto

La communication est importante lorsque vous roulez à moto avec un passager. Cependant, il peut être difficile de se parler efficacement, déjà parce que vos oreilles sont bouchées par le casque, mais aussi parce que le vent et les autres véhicules sur la route peuvent être bruyants. La solution était auparavant de hurler pour que les deux personnes puissent s’entendre, mais cela devient vite fatigant en plus d’empêcher le pilote de se concentrer sur la route.

Il existe aujourd’hui des solutions beaucoup plus efficaces et pratiques pour communiquer. En l’occurrence, vous pouvez vous servir d’un intercom pour discuter entre vous lorsque vous roulez à deux sur une moto. Plus précisément, investissez dans un kit de communication par bluetooth conçu pour les motards. Contrairement aux versions filaires, ces appareils sans fil sont plus faciles à installer et à utiliser.

Un kit bluetooth pour communiquer à moto est notamment livré avec plusieurs accessoires, dont l’intercom lui-même et les systèmes de fixation. Les paires d’oreillettes se fixeront à la paroi interne du casque à l’aide d’un auto-collant 3M. Notez que les écouteurs intra-auriculaires sont déconseillés parce qu’ils coupent le motard de l’environnement extérieur. Quant au micro, il se fixera de la même manière (ou à l’aide d’une petite pince) au niveau de la mentonnière du casque. La plupart des kits de communication pour moto sont fournis avec les instructions à suivre pour les monter et les utiliser correctement. Il convient de rappeler que même si cet appareil facilite la discussion entre le pilote et le passage, il doit uniquement être utilisé pour partager les informations essentielles et ne doit surtout pas devenir une distraction.

L’intercom pour moto reste toujours utile même si vous roulez tout seul. Il peut notamment servir à recevoir ou émettre des appels grâce aux commandes vocales ou encore à écouter les instructions du GPS.

Installez une poignée pour le passager de la moto

Lors d’une conduite à moto en duo, le passager doit avoir une prise solide pour bien s’agripper durant les accélérations, les freinages et les virages. Dans ces situations, son premier réflexe sera toutefois d’enrouler ses bras autour du pilote. Or, cette position peut rapidement gêner ce dernier et menacer la sécurité de tous. La solution est donc d’installer une poignée pour le passager de la moto.

De manière générale, presque toutes les motos sont déjà dotées d’une poignée de maintien d’origine. Cependant, celle-ci n’est pas toujours adaptée pour une conduite à deux. Cela peut être parce qu’elle a été conçue juste pour apporter une touche esthétique au bolide, parce qu’elle s’est fragilisée au fil du temps ou alors parce qu’elle n’est tout simplement pas confortable. Conscients de cela, de nombreux fabricants commercialisent désormais des poignées de passager plus appropriées.

Vous trouverez sur le marché plusieurs modèles de poignées. Certains se fixent à l’avant au niveau du réservoir, d’autres à l’arrière de la moto. Il existe également des poignées latérales et d’autres plus particulières qui s’installent au niveau des hanches du pilote. Prenez en compte le confort du conducteur, au même titre que celui du passager, pour faire le bon choix. Moins importante que la sécurité, l’esthétique de la poignée peut aussi être prise en considération si vous vous souciez de l’apparence de votre moto. Il faut savoir que la réglementation en matière de conduite à moto en duo impose l’installation d’autres équipements de confort et de sécurité tels que les repose-pieds.

Adaptez votre conduite à moto lorsque vous avez un passager

Pour garantir un voyage sûr et confortable, il est vital d’adapter votre conduite à moto lorsque vous avez un passager. Sachez que ce dernier est désormais sous votre responsabilité et vous devez donc veiller aussi bien à votre sécurité qu’à la sienne. Selon l’article R431-5 du Code de la route, vous devez d’abord vous assurer que votre moto convienne à un voyage en duo. Pour ce faire, regardez sur la carte grise s’il y est mentionné que votre véhicule dispose bel et bien d’une deuxième place.

Comprenez ensuite que le comportement de votre moto va considérablement changer lorsqu’il y a un passager derrière vous. Vous devez alors adapter les configurations de l’engin en conséquence. En l’occurrence, pensez à ajouter 0,3 bar dans les pneus et à renforcer l’amortisseur arrière. Rabaissez également les faisceaux du phare parce que le poids du passager le remettra automatiquement à la hauteur normale une fois qu’il monte sur la moto.

En ce qui concerne la conduite proprement dite, la charge supplémentaire rendra plus compliquées les manœuvres à faible allure, lors des freinages et des virages. Si vous n’êtes pas habitué à conduire une moto avec un passager, il est préférable de commencer par des trajets de courte distance pour bien saisir les changements au niveau de l’équilibre et la distance de freinage. Il en va de même pour la puissance d’accélération de la moto, qui sera diminuée à cause du poids du passager. N’essayez donc pas de tenter des dépassements mal-calculés au risque de vous mettre en danger.

Le bon comportement que doit avoir le passager de la moto

Si vous voyagez en tant que passager sur une moto, comprenez que vous encourrez exactement les mêmes risques que le conducteur en cas d’accident. Par conséquent, vous devez adopter le bon comportement pour assurer votre sécurité.

Pensez d’abord à vous équiper adéquatement : casque, pantalon, blouson, gants, etc. Avant que le pilote ne démarre la machine, assurez-vous d’être bien à l’aise. En effet, si vous bougez brusquement pour changer de position une fois en route, vous créerez un déséquilibre qui fera perdre le contrôle au conducteur et vous mettra en danger. Aussi, veillez à garder les yeux sur le chemin. Cela vous permettra d’anticiper les accélérations et les freinages afin de maintenir votre position.

Lors des virages, vous serez tenté de contrer l’angle de la moto par rapport au sol pour essayer de ne pas tomber. Sachez que ce n’est pas la bonne chose à faire. Garder l’équilibre du véhicule est principalement le rôle du pilote, tandis que le vôtre sera de suivre l’inclinaison qu’il prend pour ne pas compromettre ses efforts.

Si c’est la première fois que vous montez sur une moto en tant que passager, il faut en informer votre pilote. Il vous expliquera ainsi ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire dans chaque situation. Il adaptera aussi sa conduite en prenant les mesures nécessaires pour que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité. Le plus important reste la communication, que ce soit pour lui faire savoir que vous voulez faire une pause ou lui avertir des dangers de la route qu’il n’a pas remarqués. Si vous souhaitez lui dire quelque chose, ne hurlez pas et ne faites surtout pas de mouvement irréfléchi. Servez-vous tout simplement de l’intercom pour moto qu’il aura préalablement installé dans votre casque.