Quel est le salaire moyen en France en 2024 ? On fait le point

Désormais, vous connaissez à partir de quelle rémunération on fait partie de la classe moyenne dans le pays. Mais, savez-vous quel est le salaire moyen en France en 2024 ? Voici les derniers chiffres de l’Insee à ce sujet.

Quel est le salaire moyen en France ?

Avant toute chose, il est bon de rappeler qu’un salaire moyen indique une moyenne de salaire et non une majorité de personnes qui touchent ce salaire. En France, la majorité des personnes appartiennent à la classe moyenne, presque 50 % des Français.

Juste après la classe moyenne viennent les Français de la classe populaire et de la classe aisée. Puis, en plus faible proportion, les Français des classes pauvre et riche. Pour rappel, voici comment savoir dans quelle classe vous vous situez.

Mais donc, quel est le salaire moyen en France ? Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le salaire moyen en France dans le secteur privé serait de 2 630 euros net par mois, d’après les chiffres calculés en 2022. Une augmentation de 4,2 % par rapport aux chiffres de 2021.

Quel salaire moyen selon le statut du travailleur ?

Toutefois, ce chiffre pourrait être encore plus haut en 2024, dans la mesure où les salaires ont augmenté entre 2022 et 2024. Notamment, le SMIC est passé de 1269 euros en 2022 à 1 398 euros en 2024.

En moyenne, les cadres toucheraient environ 4 490 euros net mensuels. Les employés, eux, toucheraient en moyenne 1 880 euros et les ouvriers toucheraient en moyenne 1 940 euros. Du côté des fonctionnaires, le salaire moyen se situe vers les 2 500 euros, toujours selon l’INSEE.

Quelle est la rémunération médiane dans le pays ?

Et du côté du salaire médian en France, c’est-à-dire qui divise la population en deux groupes (pour schématiser, les plus pauvres et les plus riches) ? Actuellement, le salaire médian serait de 1 930 euros par mois pour une seule personne.

En 2017, une enquête déclarait qu’il y avait environ 26 millions de travailleurs en France. Autrement dit, environ 13 millions de travailleurs toucheraient moins de 1930 euros et environ 13 millions de salariés toucheraient plus de 1930 euros. Des chiffres à prendre avec des pincettes, nous n’avons actuellement pas d’études de 2024 sur le sujet.

