Oui. La durée totale de vos contrats ne doit pas dépasser 48 heures par semaine, et en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le calcul du temps de travail se fait parfois à la minute près pour vérifier que les obligations légales sont bien respectées. Les durées de repos quotidien et hebdomadaire doivent également être prises en compte.

Le personnel civil de l’État ou des collectivités peut, sous certaines conditions, exercer une activité secondaire. Cela dépend de son statut et du type d’activité envisagée. Les fonctionnaires doivent généralement demander une autorisation, et certaines activités professionnelles leur sont interdites. Des articles du Code général de la fonction publique définissent précisément ces conditions.

Oui, un excès d’heures ou un manque de repos peut impacter la santé physique et mentale. Il est important de prendre en compte vos capacités réelles, votre temps de trajet, et votre besoin de récupération. Des travaux menés sur le sujet montrent que le surmenage peut entraîner épuisement professionnel et arrêts maladie.