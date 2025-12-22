30 métiers possibles dans l’univers de l’écriture ou de la lecture

Quand on parle de métiers liés à l’écriture ou à la lecture, beaucoup pensent immédiatement à écrivain ou bibliothécaire. En réalité, cet univers est bien plus vaste, plus poreux, et souvent moins linéaire qu’on l’imagine. Il existe une multitude de professions qui gravitent autour des textes, des livres, des idées et des récits, notamment dans l’édition, les médias, la culture ou le numérique. Voici donc un panorama de 30 métiers possibles.

1. Devenir écrivain

L’écrivain est sans doute le métier le plus fantasmé. Il consiste à produire des œuvres de fiction ou de non-fiction, romans, essais, nouvelles ou récits documentaires. Il n’existe aucune formation obligatoire pour y accéder. Beaucoup passent par des études littéraires, des ateliers d’écriture ou un long travail personnel, mais la publication repose surtout sur la qualité du texte, la persévérance et la capacité à trouver un éditeur ou à s’autoéditer.

2. Journaliste

Le journaliste écrit pour informer. Presse écrite, web, radio ou télévision, il enquête, vérifie, synthétise et met en récit l’actualité. On y accède souvent par des écoles de journalisme reconnues, mais aussi par des études en lettres, sciences humaines ou communication, complétées par des stages et des piges régulières.

3. Rédacteur web

Le rédacteur web produit des contenus optimisés pour internet, par exemple des articles, dossiers ou guides. Il doit concilier écriture fluide, clarté et contraintes SEO, mais aussi écrire pour permettre l’intégration de publicités. Ce métier est accessible sans diplôme spécifique, même si des formations en rédaction web, communication ou marketing digital sont fréquentes.

4. Correcteur

Le correcteur ou la correctrice relit les textes pour traquer fautes, incohérences et maladresses. Il travaille pour des maisons d’édition, des médias ou en freelance. L’accès se fait souvent par des études de lettres, de linguistique ou via des formations spécialisées en correction et relecture.

5. Devenir éditeur

L’éditeur ou éditrice accompagne les auteurs de la sélection du manuscrit jusqu’à la publication. Il travaille le texte, coordonne les corrections et suit la fabrication du livre. Ce métier est très convoité et passe généralement par des études en lettres, édition ou métiers du livre, souvent complétées par des stages.

6. Lecteur de manuscrits

Le lecteur ou la lectrice de manuscrits évalue les textes envoyés aux maisons d’édition. Il rédige des fiches de lecture pour aider à la décision. L’accès se fait souvent par l’expérience, un excellent niveau de lecture critique et parfois des études littéraires.

7. Bibliothécaire

Le bibliothécaire gère des collections, conseille les lecteurs et organise des actions culturelles. En France, l’accès passe par des concours de la fonction publique, après des études en bibliothéconomie, lettres ou sciences de l’information.

8. Libraire

Le libraire vend des livres, conseille, anime un lieu culturel. Il peut être salarié ou indépendant. Des formations existent, notamment en métiers du livre ou commerce culturel, mais beaucoup apprennent aussi sur le terrain.

9. Documentaliste

Le documentaliste collecte, organise et diffuse l’information. Il travaille dans des entreprises, des administrations ou des médias. L’accès se fait par des études en information-documentation ou sciences humaines.

10. Scénariste

Le scénariste écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision, les séries ou le jeu vidéo. Des écoles spécialisées existent, mais beaucoup viennent de l’écriture littéraire ou audiovisuelle, avec un réseau professionnel essentiel.

11. Traducteur

Le traducteur littéraire adapte des œuvres d’une langue à une autre. Il doit maîtriser parfaitement les deux langues et leurs cultures. L’accès se fait par des études de langues, de traduction ou par l’expérience et les tests auprès des éditeurs.

12. Biographe

Le biographe écrit la vie d’une personne à partir d’entretiens et de documents. Ce métier demande de solides compétences rédactionnelles et relationnelles. Il n’existe pas de parcours unique, mais les profils littéraires ou journalistiques sont fréquents.

VOIR AUSSI : Top 20 des métiers très bien payés en début de carrière

13. Devenir écrivain fantôme ou écrivain public

Un écrivain fantôme, ou écrivain public, écrit pour le compte d’autrui. Il intervient sur des autobiographies, essais ou discours. Il peut aussi rédiger des lettres, CV, aider administrativement. L’accès se fait par le réseau, la discrétion et une grande adaptabilité stylistique.

14. Critique littéraire

Le critique littéraire analyse et commente les livres dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il faut une solide culture littéraire, souvent des études en lettres, et une capacité à se faire une place dans la presse.

15. Chroniqueur culturel

Le chroniqueur culturel écrit régulièrement sur les livres, les auteurs ou les tendances. Il peut être pigiste ou salarié. L’accès passe par l’écriture, la visibilité et souvent le journalisme.

16. Professeur de lettres

Le professeur de lettres enseigne la littérature et l’écriture. L’accès se fait par des études universitaires en lettres, puis par les concours de l’enseignement.

17. Animateur d’ateliers d’écriture

L’animateur d’ateliers d’écriture accompagne des groupes dans la pratique de l’écriture. Il peut intervenir en milieu scolaire, associatif ou culturel. Ce métier repose surtout sur l’expérience, la pédagogie et une pratique personnelle de l’écriture.

18. Community manager

Le community manager littéraire gère la communication d’auteurs, d’éditeurs ou de librairies sur les réseaux. Il mêle écriture, stratégie et culture web. L’accès se fait par des études en communication ou par l’expérience.

19. Responsable éditorial web

Le responsable éditorial web supervise des contenus numériques. Il coordonne les équipes et la ligne éditoriale. Ce métier demande une expérience préalable en rédaction ou édition.

20. Chargé de communication dans l’édition

Le chargé de communication dans l’édition rédige communiqués, présentations et dossiers de presse. Il travaille souvent après des études en communication ou lettres.

21. Conseiller littéraire

Le conseiller littéraire accompagne des auteurs dans le développement de leurs projets. Ce métier est encore informel et repose sur l’expertise, la lecture et le réseau.

22. Rédacteur de discours

Le rédacteur de discours écrit pour des personnalités politiques ou publiques. Il faut une excellente plume, une grande discrétion et souvent une formation en sciences politiques ou lettres.

VOIR AUSSI : 13 métiers dans lesquels on se sent utiles

23. Parolier

Le parolier écrit des chansons et des paroles pour des artistes et chanteurs. Cela peut devenir très lucratif si vous avez une belle plume.

24. Podcasteur littéraire

Le podcasteur littéraire crée des contenus audio autour des livres et de l’écriture. L’accès est libre, mais demande des compétences techniques et rédactionnelles.

25. Blogueur ou créateur de contenu littéraire

Le blogueur ou créateur de contenu littéraire produit des analyses, chroniques ou recommandations. Il n’y a pas de diplôme requis, mais une régularité et une voix identifiable. Souvent, c’est sur un blog ou sur les réseaux sociaux.

26. Responsable de collection

Le responsable de collection définit une ligne éditoriale cohérente. Ce poste s’obtient après une solide expérience en édition.

27. Directeur artistique éditorial

Le directeur artistique éditorial travaille sur l’identité visuelle des livres, en lien avec le texte. Il vient souvent du graphisme ou des arts appliqués.

28. Juré de prix littéraires

Le juré de prix littéraires, enfin, est souvent écrivain, critique ou professionnel du livre. Ce rôle n’est pas un métier à plein temps, mais une fonction acquise par reconnaissance professionnelle.

29. Copywritter

Le copywriter est un rédacteur, souvent rédacteur web, qui a pour mission d’écrire des textes, des emails ou encore des articles ou des newsletters destinés à la publicité ou à faire la promotion, naturellement, d’un produit ou service.

30. Secrétaire

Dans le secrétariat, il est courant de devoir écrire des mails, des documents, lire des documents administratifs. Selon le milieu, vous pouvez même faire secrétaire dans le milieu littéraire, par exemple en maison d’édition.

Notez cet article