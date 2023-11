Peut-on démissionner et toucher le chômage ? Oui, c’est possible !

Dans l’imaginaire collectif, vous ne pouvez toucher l’ARE, soit l’allocation chômage qu’en ayant travaillé et en ayant perdu votre emploi, soit après avoir été licencié. Cependant, il existe deux autres méthodes pour ouvrir des droits au chômage en démissionnant. Voici lesquelles.

Comment avoir droit au chômage ?

Pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé 130 jours ou 910 heures. Mais pas que, pour avoir droit à l’ARE, il faut aussi justifier d’une perte d’emploi et d’une incapacité à en retrouver un.

Pour demander l’allocation, il faut donc montrer à Pôle Emploi (maintenant France Travail) que vous avez perdu votre emploi, sans avoir démissionné, et justifier de votre difficulté à retrouver un travail. Il faut par exemple montrer à Pôle emploi que vous remettez des CV à des entreprises et que celles-ci ne vous rappellent pas, ne vous embauchent pas.

En effet, pour rester au chômage, il faut aussi montrer que vous cherchez activement un travail. Cela passe par la recherche de travail (et donc justifier que vous le faites) et par votre participation aux ateliers obligatoires de Pôle emploi, aller à vos rendez-vous avec votre conseiller, etc.

Mais, saviez-vous qu’il y avait deux autres manières d’avoir droit au chômage SANS être viré et donc en quittant par vous-même votre emploi.

VOIR AUSSI : Pôle Emploi atelier obligatoire : est-ce grave de refuser leurs ateliers et RDV ?

Partir d’un commun accord : la rupture conventionnelle

La première manière, c’est la rupture conventionnelle. Il ne s’agit pas vraiment d’une démission, mais plus d’un départ de l’entreprise accepté par l’employeur d’un commun accord. La rupture conventionnelle, possible en CDI et parfois en CDD, est idéale puisque, pour Pôle emploi, il ne s’agit pas vraiment d’une démission.

Cela veut davantage dire que vous et votre employeur ne voulaient plus, TOUS LES DEUX, collaborer. Dans ce sens, vous aurez droit au chômage car l’employeur ne veut, lui aussi, plus de vous.

VOIR AUSSI : Est-ce que les périodes de chômage comptent pour la retraite ?

Démissionner et avoir droit au chômage : la reconversion

Autre façon de démissionner et d’avoir droit au chômage. Cette autre méthode concerne les salariés en CDI dans le secteur privé seulement.

Pour avoir droit au chômage en ayant quitté votre travail, il faut d’abord justifier d’au moins 5 ans d’activité continue dans une même entreprise. Autrement dit, il faut avoir travaillé au moins 5 ans en CDI pour votre ex-employeur pour avoir droit au chômage, même après démission. Autrement dit, il faut accumuler l’équivalent de 1 300 jours d’activité, congés non compris.

Autre condition : vous devez avoir un projet professionnel à présenter à votre conseiller Pôle emploi. En quelque sorte, vous devez donc justifier une reconversion professionnelle et que c’est pour cette reconversion que vous partez de votre travail.

Après avoir présenté ce projet (par exemple créer une entreprise), votre dossier passera en commission et c’est elle qui décidera de vous accorder le chômage.