Elle quitte son travail et se lance sur Vinted : 50 000 euros par an !

Jess Morton, 27 ans, ancienne enseignante, a choisi de tourner la page de sa carrière dans l’éducation pour se lancer dans la revente de vêtements vintage en ligne sur Vinted.

Mère de trois enfants et salariée depuis six ans dans l’enseignement, elle se disait épuisée par son travail et ressentait de moins en moins d’épanouissement auprès de sa famille. Maintenant, elle gagne plus de 50 000 euros par an avec la vente sur l’application de seconde main.

Presque 50 000 euros par an sur Vinted

Après avoir perdu 37 kilos, Jess a commencé à vendre ses anciens vêtements taille 52 sur Vinted. Rapidement, elle a accumulé 30 000 livres en dix mois (environ 35 000 euros), soit une moyenne de 3 000 livres par mois, soit environ 3 500 euros.

Puis, en continuant à vendre, ses gains dépassaient son ancien salaire de 43 000 livres (soit 49 000 euros) en un an, et ses nouveaux revenus lui permettaient donc aussi d’alimenter son stock pour développer son activité.

Au départ, elle revendait uniquement ses propres affaires, puis celles de sa famille et de ses amis. Progressivement, elle a acheté des pièces vintage dans des boutiques caritatives pour les revendre sur Vinted, Depop et eBay.

Quand ses revenus ont atteint 1 500 livres par mois, Jess a compris qu’il serait possible d’en vivre à temps plein. Elle a donc quitté son emploi d’enseignante en mai 2025.

Jess, qui vit avec son mari policier, explique que « l’enseignement était devenu impossible à concilier avec ma vie de famille. Revendre des vêtements m’a permis de retrouver du plaisir dans mon travail et de passer plus de temps avec mes enfants », comme nous pouvons le lire ici.

VOIR AUSSI : Elle gagne 600 euros en une journée sur Vinted grâce à Chat GPT

Une activité sur Vinted devenue professionnelle

Son activité s’est rapidement professionnalisée. Elle achète désormais des lots auprès de grossistes, dépensant entre 500 et 700 livres par mois (entre 570 et 806 euros), et revend des articles allant de 18 à 40 livres (20 à 46 euros) selon les marques et les pièces, comme des jeans Y2K ou des vêtements Nike et Adidas vintage.

Jess raconte : « J’adore vendre des pièces Y2K, c’est un petit retour dans le passé. Et c’est amusant de suivre les tendances et de voir comment elles évoluent », dit-elle.

Ce mois-ci, elle a gagné 4 300 livres, soit 4 900 euros, en seulement seize jours et réinvestit la majeure partie de ses bénéfices dans son stock.

Mais le plus précieux pour elle reste la flexibilité : « Je peux emmener mon fils à l’école le matin et le récupérer après les cours. Avant, je finissais souvent tard et je manquais beaucoup de moments avec mes enfants« .

Jess partage maintenant ses conseils et son expérience sur TikTok @jess.vintage.revivals et organise des groupes d’entraide avec d’autres revendeurs. Depuis sa salle à manger, elle gère son entreprise avec passion et ambition, tout en savourant la liberté de choisir ses horaires et de profiter de sa famille.

Notez cet article