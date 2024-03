700 euros pour un apéro ? Regardez cette addition astronomique

Nous en avons déjà vu des restaurants très mal notés sur la toile. Mais parmi ceux qui ont une note terrible sur Tripadvisor, il y a ce resto de bord de mer spécialisé dans les huitres. Et il faut dire que plusieurs clients sont allés à DK Oyster, et une grosse partie d’entre eux ont soit mal mangé, soit eu droit à une addition astronomique, invraisemblable, malgré l’emplacement paradisiaque.

Un restaurant facture à ses clients une addition invraisemblable

Sur Tripadvisor, DK Oyster a actuellement une note de 2 / 5 avec plus de 1900 avis. Et parmi les clients mécontents, il y a ces touristes italiens. En premier lieu, il paraissait évident d’aller manger dans ce resto en bord de mer, en Grèce, classé maintenant 50ᵉ sur 50 restaurants à Mykonos. Mais, ils ont vite déchanté. Sur le site, ils ont effectivement partagé leur addition et elle est incroyable.

Bien situé, dans les Cyclades, le resto était évidemment cher, mais ces touristes ne s’attendaient peut-être pas à payer plus de 700 euros pour un apéritif. Effectivement, sur cette facture, nous retrouvons un prix de 711 euros pour seulement trois jus d’orange, un verre de Spritz, un peu de crevettes et des calamars. La note incluait des parasols et des bains de soleil.

« On a été invité à s’asseoir, et jamais on a été informé des prix exorbitants de la nourriture et des boissons », ont expliqué les touristes dans leur commentaire. « Si j’avais eu le temps d’appeler la police, je l’aurais fait. […] Ce restaurant devrait fermer », lit-on également.

D’autres clients très mécontents à cause des prix

Notez que ces touristes ne sont pas les seuls à avoir eu une mauvaise expérience. Outre d’autres clients qui ont payé très cher le repas, certains expliquent aussi avoir très mal mangé.

« Bienvenu chez les voleurs ! À fuir ! Nourriture très mauvaise et prix pas clair du tout. Le patron est un voleur ! Il n’annonce pas qu’il y a un poids minimum pour commander, par exemple des calamars… », explique un client.

« Des cocktails (ou plutôt des sirops pour les enfants) facturés 60 euros le verre. Des tapas à 150 euros (car facturé aux 100 gr mais consommation 400 gr minimum sans aucune mention) », lit-on également de la part d’un autre.

« Tripadvisor a pris connaissance de certains événements récents et articles de presse au sujet de cet établissement qui ne reflètent peut-être pas le contenu des avis trouvés sur cette page. Nous vous suggérons donc de poursuivre vos recherches afin d’obtenir plus d’informations sur cet établissement lors de la préparation de voyage », peut-on aussi lire de la part de Tripadvisor sur la page du resto.

